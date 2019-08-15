私菸案關務署遭轟輕放華航 財部：如不涉刑責最高可罰600萬

針對國安特勤夾帶私菸案，財政部關務署以《海關緝私條例》、也就是擅自移動貨物為由，裁處華航子公司華膳 15 萬元，遭外界抨擊財政部有輕縱華航之虞。對此

，財政部今 (15) 日表示，本案已經進入司法調查，屆時如未涉及刑法，將回歸行政處分，最高可罰 600 萬，絕無外界所言輕縱之事。

官員表示，私運菸品目前已進入司法偵查，北檢以涉嫌違反貪汙治罪條例、菸酒管理條例等刑法進行偵辦，根據行政罰法的刑事優先原則，先由檢調釐清相關單位、人員違法情節、涉案程度等，如有刑責將由法院審理。

官員指出，如果法院審理認定相關人員沒有涉及刑事法，將回歸行政處罰，屆時財政部將要求相關機關依菸酒管理法第 46 條運輸私菸規定，最高可處新台幣 600 萬元罰鍰，並依法沒入私菸，絕非外界指稱輕放華航情事。

此外，針對未來正副元首出訪團隨行人員的行李查驗，關務署、國安局、外交部、交通部等相關單位，今天開會決議後達成共識，未來不具國賓禮遇資格的訪團隨員行李物品，除涉及國安機密事宜外，一律依規定進行查驗通關。

至於符合國賓禮遇資格及具國安機密事宜行李物品，可採機邊免驗放行；符合特別及一般禮遇資格者，經海關查驗後通關，其行李物品得准由專人代予辦理查驗及提領。

另外，其他無禮遇資格者，比照一般旅客經海關查驗後通關，正副元首的安全隨扈人員，其行李物品得准由專人代予辦理查驗後通關。

