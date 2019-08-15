國泰金啟動史上第二次現金增資 總額擬200億元 每股暫定27-41元

國泰金 (2882-TW) 今(15)日公告將辦理現金增資，暫定發行總數為上限 10 億股，現增發行價格每股暫定 27 元~ 41 元，暫定發行總金額為 200 億元，實際發行價格將俟本案申報生效後授權董事長訂定之，依照程序季最快年底前完成，而這也是國泰金史上第二次現金增資案。

國泰金總經理李長庚在今年 5 月的法說會即「預告」過表示，國泰金已備好 2700 億元特別盈餘公積來因應，其中 2000 億元是不動產增值，為了接軌 17 號公報時所用。 此外，該金控 2013 年 9 月有過一次現金增資 127 億元，也曾發過兩次 GDR，今年考慮可能再辦理一次現金增資，也是呼應金管會用普通股來充實資本。

國泰金其實在今年上半年已經進行公募無到期日累積次順位債，預計籌資 150 億元，股東會又通過的長期資金募資額度是 500 億元，今天進一步公告現金增資暫定發行總金額為 200 億元，此次國泰金辦理現金增資的用途將用來充裕旗下銀行與人壽，各 100 億元。

國泰金此次辦理現增，主要是國泰世華銀行被金管會列為五大系統性銀行，有較嚴格的資本適足及監理要求，必須額外提列 4% 的資本，而國泰人壽雖然資本適足率與淨值都還很高，淨值還達 5400 億元創下歷史新高，但考量資本市場波動極大，因此決議未雨綢繆。