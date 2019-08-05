7月業績靚 晶技上修Q3出貨目標 營收可望創11季來新高

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 7 月受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢挹注下，法人估單月營收將以 7.5 億元，改寫 9 個月來新高，同時，7 月營收大幅躍進帶動下，晶技內部也上修第 3 季營收目標，季增幅度估超過 2 成。

法人估，晶技今年第 3 季營收，將較第 2 季成長 2 成，將超越 23.34 億元改寫近 11 季以來新高，其中部分小型化、利基型產品線產能滿載，目前已獲客戶同意，可以價格調高。

晶技因小型化產品的需求大幅提高，日前獲經濟部投資臺灣事務所通過，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完成。

晶技是石英元件產業中，首家獲經濟部通過的石英元件廠，晶技主管指出，申請此投資案獲通過後，將貸款 20 億元擴充設備。

晶技 6 月營收 6.89 億元，改寫今年新高，目前客戶端拉貨走勢來看，法人估，7 月營收可望達 7.5 億元，再刷新 9 個月來新高，月增 8.07%，年增 8.5%。

法人估，晶技今年第 3 季起，單月營收將逐月走強，7 、8 月能見度高，旺季效應可期，第 3 季營收將較第 2 季成長，第 1 季將是全年谷底，全年逐季增溫。

晶技 6 月自結稅前盈餘 4714 萬元，月減 27.7%，上半年稅前盈餘 2.43 億元，年減 1.7%，每股稅前盈餘 0.79 元。

晶技日前股東會通過去年盈餘每股配 2 元現金股利，將於 8 月 15 日除息交易，法人預估，晶技今年營收將去年的 81.56 億元小幅成長。