〈鈊象法說〉行動遊戲事業營運動能強 商用機台6月起推重磅新品助攻

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今 (15) 日舉行法說會，展望下半年，董事長李柯柱表示，7 月營收 5.02 億再創新高, 今年將是突破性的一年，下半年前景樂觀，有望較上半年表現更上一層樓，產品線方面，商用遊戲機將陸續推出新產品，預期業績將較上半年成長，網路行動遊戲部分則努力擴展市場，營收在 7 月達 3.3 億，比重從去年 70% 上升至 81%，有望挹注至下半年表現。

李柯柱指出，上半年自三月開始，連續四個月營收創下自 2009 年 9 月以來新高，這股能量有望持續至下半年表現，鈊象將持續專注在本業營收，樂觀看待各產品線營收與獲利表現，期望今年能交出優異的成績。

產品線部分，商用遊戲機台上半年因大陸及中南美洲市場出貨減少，營收較去年同期降低，但李柯柱表示，目前商用遊戲機台市場並沒有萎縮，但由於競爭激烈，公司僅專注於有競爭力的產品作戰，另外今年重磅機種集中在六七月開始銷售，預計將挹注下半年營收，但未來銷售策略變化還須待市場反應 ，整體而言第三季狀況會較第二季更好，其中《勝利摩托 VR》和《極速賽車》也已收穫不錯的反響，機甲英雄 2 則正在進行優化調整，預期第四季營收將會好轉。

另外公司與日本動畫大師共同協力製作之《機甲英雄 機鬥勇者》系列動畫，年底前會有 12 集動畫推出，預計將有 5000 萬元左右支出，期望帶動其同名遊戲 IP 進一步發酵。

網路行動遊戲方面，公司將持續擴展社群機制，並透過數據分析整合提高遊戲可玩性，其營收快速成長主要歸功於公司內團隊相互的競爭和學習。

營收排名部分由《金猴爺》、《明星三缺一》坐擁一二名寶座，前者主打國際市場，消費者付費率平均達 2.3-2.5%，今年有望達成 3% 目標，未來仍保有高度成長空間，而《明星三缺一》則導入 AI 系統，快速搜集玩家資料，但李柯柱強調，AI 並非萬靈丹，這些數據能否為公司所用才是關鍵。