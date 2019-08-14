國民基金，安聯收益成長基金開箱文

鉅亨買基金 2019年8月14號21點30分

安聯投信在 2011 年的時候漸漸靠著安聯收益成長基金，在台灣投資市場攻城掠地。這檔基金除了管理的全球資金規模持續攀升之外，國人持有這檔基金的比重也逐步攀高，截至 6 月底逾 41% 是由台灣人持有。究竟是什麼原因讓它如此受到愛戴，這檔基金又有什麼特色呢？

1. 安聯收益成長基金投資什麼？

在投資的時候，美國資產非常適合做為核心部位並且長期持有。而安聯收益成長基金，100% 布局在美國，並橫跨美國股票、可轉債、高收益債三種不同資產，三種資產的比例大約各為 1/3。

這三類資產的資產特性列於下表，股票能帶來較大的潛在報酬，但以風險調整後報酬率來看，可轉債、高收益債則較吸引人（參考上圖右方）。除了加入兩類債券，降低投資組合波動，這檔基金的掩護性買權（Covered Call）操作，也替投資組合帶來額外的收益。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 2004/8 – 2019/7。資產數據為指數回測資料，而並非基金內相關資產之表現，資料來源為指數各為標普 500 指數、ICE 美銀美林美國高收益債券指數和巴克萊美國可轉債指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 投資策略有別於同類基金

在晨星的分類裡面，這檔基金被分在美元平衡型股債混合類別，在這個晨星分類裡大部分的基金是純股票搭配上較優質的債券，但安聯收益成長基金的投資策略較為不同，反而集中在相關性較高的資產（美股和可轉債、高收益債的相關性為 0.87、0.67，與美國政府債券則為 - 0.35），這樣的結果也體現在下表同類基金報酬風險比較表中。

雖然，相較於同類基金，這檔基金較積極的投資策略，令三年波動率居前三名。但是，承擔額外的風險確實有帶來較好的報酬率，在經理人優秀的操作下，不論是以累積報酬或是單年度報酬來看，這檔基金總報酬時常名列前茅。基金三、五年的夏普值各為 0.81、0.54，皆優於同類平均的 0.57、0.39。

3. 配息很重要，總報酬更不能忽略

這檔基金配息率在同類基金當中的排名居冠，近一年的平均配息率竟然可以高達 8.7%。聰明的投資人一定想到「不能只追逐高配息率，要看總報酬」的重要觀念。在下表當中，這檔基金的總報酬也位居第三位，表現不俗。

同類基金，配息率比較表

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

市場波動下的好選擇，搭配優質債券更加分

經過各項分析之後，這檔基金在進攻的部分相較於同類基金更有利（幾乎全部都是與景氣連動的資產），基金選擇權的操作，也能在市場區間波動時，降低波動並且提高收益。雖然選擇權的部分可能會限縮市場大漲時的漲幅，但在景氣末升段時的投資重點反而應該放在降低波動。安聯收益成長讓人難以忽略的配息率，及追漲抗跌的能力適合投資人長期持有。如果可以再搭配上優質債券基金，便是不錯的核心資產配置。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30