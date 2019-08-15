[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 FH香港正2 元大中型100 本盟 昶和 興泰 安馳 嘉裕 富邦科技 喬山 大統新創 新紡 鈺齊-KY 東華 元大電子 中化生 本盟 怡華 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 昶和 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 大統新創 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 程泰 聯發 富邦發達 凌群 統領 百達-KY 昶和 富邦金融 吉祥全 威宏-KY 氣立 三洋紡 元大MSCI台灣 智原 泰昇-KY 榮星 本盟 富邦日本 揚智 元禎 正道 國泰日經225 和鑫 永記 瑞利 元大歐洲50 創意 毛寶 正峰新 元大日經225 茂林-KY 日勝化 億泰 元大美元指數 立積 展宇 懷特 元大美元指數正2 科嘉-KY 華廣 士紙 兆豐藍籌30反1 虹堡 三福化 燁興 國泰股利精選30 鎧勝-KY 士紙 千興 元大S&P日圓反1 慧友 高興昌 威致 富邦歐洲 互億 東明-KY 華豐 FH彭博高收益債 聯茂 申豐 首利 FH彭博新興債 超眾 震旦行 麗正 元大台灣高息低波 台表科 隴華 東訊 群益道瓊美國地產 昇陽半導體 翔耀 錸德 FH富時高息低波 新天地 太空梭 倫飛 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 連宇 虹光 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 奇鋐 威盛 新光內需收益 欣巴巴 立萬利 浩鑫 FH美國金融股 吉源-KY 聯德 國碩 元大US高息特別股 泰碩 銘旺科 新光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 力銘 翔耀 新光ICE美國權值 新至陞 太空梭 勝悅-KY 穎漢 兆勁 宏洲 立積 麗臺 嘉裕 詮欣 吉祥全 東華 昇陽半導體 憶聲 大魯閣 陞泰 科風 立益 偉聯 力特 大宇 華友聯 喬鼎 佳和 愛山林 正達 聯發 皇昌 晟鈦 昶和 遠雄來 聯德 三洋紡 夏都 同泰 本盟 欣欣 新世紀 正道 統領 誠研 瑞利 客思達-KY 誠創 正峰新 康師傅-DR 嘉威 豐祥-KY 神州-DR 聯合再生 億泰 晨訊科-DR 力銘 台肥 一零四 亞太電 臺鹽 欣天然 達能 懷特 新海 太極 士紙 川飛 誠美材 燁興 鋼聯 奕智博 千興 必應 慧友 威致 科定 悠克 豐達科 基勝-KY 友勁 華豐 威宏-KY 百一 首利 政伸 捷泰 麗正 天瀚 東訊 迅杰 錸德 華上 倫飛 光麗-KY 佳能 元晶 虹光 華冠 威盛 裕豐 浩鑫 寶徠 國碩 皇昌 銘旺科 陽明 統懋 六福 翔耀 康師傅-DR 太空梭 聖馬丁-DR 兆勁 神州-DR 麗臺 耀傑-DR 立隆電 同方友友-DR 吉祥全 晨訊科-DR 宏達電 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 科風 精熙-DR 力特 中福 喬鼎 雷虎 正達 中視 景碩 秋雨 晟鈦 新利虹 虹冠電 國光生 聯德 同泰 新世紀 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 大聯大 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 三發地產 陽明 萬企 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 巨大 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生