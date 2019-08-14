家登Q2純益季增16倍 每股賺1.75元

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (14) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.21 億元，季增 16 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。上半年稅後純益 1.28 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.85 元，創歷年同期新高。

家登第 2 季合併營收 6.61 億元，季增 62%，年增 77.49%，毛利率 31.6%，季增 7.62 個百分點，年增 9.26 個百分點，營益率 12.6%，季增 12.49 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 1.21 億元，季增 16 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。

家登上半年合併營收 10.7 億元，年增 49.03%，毛利率 28.69%，年增 9.35 個百分點，營益率 7.83%，較去年同期轉正；稅後純益 1.28 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.85 元。

家登表示，第 2 季適逢高階製程量產時代來臨，全球高階製程客戶需求提升，帶動載具、設備及相關材料出貨動能。

展望下半年，家登表示，下半年為半導體產業旺季，看好受惠美中貿易戰轉單效應，晶圓載具產品下半年需求將續揚，目前自動化訂單能見度看至明年，下半年營運展望樂觀。