海外資金匯回專法明正式上路 財長盼加速產業升級

海外資金匯回專法明 (15) 日正式上路，財政部長蘇建榮表示，目前各部會子法都已準備就緒，期待專法上路後可以加速引導台商境外資金回流，帶動台灣產業轉型升級。

蘇建榮表示，美中貿易戰已持續一年多，企業為躲避關稅戰紛紛將生產線撤離中國，在全球反避稅浪潮與美中貿易戰驅使下，不少台商選擇回台投資生產，希望透過海外資金匯回專法，吸引台商回流進而推動台灣產業轉型升級。

蘇建榮進一步指出，專法上路後，各區國稅局將陸續在 8 月底舉行座談會，由稅務人員和對專法有疑慮的台商面對面溝通諮詢，協助業者釐清對於專法的疑義。

根據財政部估算，專法上路後 2 年內，低推估約可吸引 2666 億元資金匯入，中推估約可吸引 8544 億元資金匯入，高預估則可望吸引 1.78 兆元資金匯入；至於稅收低推估約 60 億元，中推估與高推估分別為 496 億元、1184 億元。

海外資金匯回專法提供第一年匯回資金優惠稅率 8%、第二年匯回稅率 10%，資金針對特定產業進行實質投資，完成投資後可申請退回 50% 稅款，換言之，實質投資者第一年與第二年優惠稅率可再減半，分別為 4%、5%。

另外，匯回資金 25% 可投資特定金融商品、5% 可自由運用；而為防堵資金回流炒作不動產，透過專法匯回須將資金存入銀行專戶，進行為期 5 年控管，期滿後可分年提領 3 分之 1，