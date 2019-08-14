〈明年基本工資漲〉商總賴正鎰：恐造成物價上漲與服務業關店潮

基本工資審議委員會今 (14) 日經過長達 6 小時討論，基本工資調幅拍板定案，月薪、時薪雙漲。對此，商總理事長賴正鎰表示，對月薪調漲幅度雖不滿意，但還可以接受，而時薪則是一再調高，恐造成物價上漲與關店潮，現階段景氣並未恢復，不適合在此時調整基本薪資。

基本工資審議委員會決議，月薪調漲 3.03% 至 23800 元，時薪調漲 5.33% 至，由 150 元上調至 158 元。賴正鎰指出，在政府主導下，近 8 年基本月薪已調整 29%，時薪也調整 58%，連年調整讓業者不勝負荷，加油站光是去年就關閉 200 至 300 家。

賴正鎰說，公務人員調薪這 8 年來卻只調整 6%，政府可考量成本，凍漲公務員薪水，卻要企業負擔不斷增加的龐大人事成本，「一點都不合理」，政府不能老是為了選舉，一昧討好選民與勞工，勞工人數比例雖高過資方，資方也能體恤政府在照顧勞工的心意，但現階段景氣並未恢復，不適合在此時調整基本薪資。

賴正鎰憂心，此次基本工資調漲後，商總旗下服務業包括加油站、速食店、便利商店等，恐出現關店潮，對勞工反而不利，就業機會將因此減少，造成更嚴重的失業問題。

賴正鎰還說，政府如果要調整基本薪資，顧及更多國人收入，必須設法做好國內投資環境，提高經濟成長率，只要投資環境好轉，景氣變好，業者經營收入提高，相信資方也都會很樂意主動幫員工加薪。

