〈明年基本工資漲〉月薪23800元 時薪漲5% 勞部估231.6萬勞工受惠

勞動部今 (14) 日經過長達 6 小時討論，會後決議基本工資調漲拍板定案，月薪調漲 3.03% 至 23800 元，時薪則從 150 元調漲至 158 元，調幅 5.33%，勞動部長許銘春表示，預估有 231.6 萬勞工可望受惠。

許銘春指出，今日審議會順利落幕，過程中勞資雙方委員充分表達意見，也就基本工資涉及相關經濟指標熱烈討論，包括消費者物價指數、17 項重要民生物資年增率及國內經濟成長率等，最後獲得一致結論，基本工資月薪將從現行的 23100 元調漲 700 元至 23800 元，時薪則從 150 元提高至 158 元，報請行政院後，預計明年 1 月 1 日實施。

勞動部預估，這次基本工資調升後，約有 183.26 萬名勞工（本勞 136.71 萬名、外勞 46.55 萬名）受惠；而時薪制的員工則預估有 48.33 萬勞工受惠。

許銘春轉述會議內容，資方先前多次強調在美中貿易爭端影響等經貿環境不確定性下，盼基本工資凍漲，但勞方主張應調漲超過 5%，最後雙方互有退讓，會議中先敲定月薪調幅，但針對時薪調幅是否與月薪一致，委員們意見分歧，最後經過一番激烈討論凝聚出共識，決議月薪、時薪調整幅度皆較去年少 2%。

針對外界質疑時薪連 2 年拉高，恐導致中南部企業追不上調幅，無法具體落實，許銘春回應，未來將加強關注是否造成微型企業營運困難、物價波動等問題，若有必要也會動用政策工具協助，例如提供教育訓練、聘雇補助等。

另外，針對外界指調漲基本工資有選舉考量，許銘春回應，完全沒有政治考量，並強調是為了落實照顧邊際勞工的政策，採取溫和穩健方式逐步調升。對此，行政院發言人 Kolas Yotaka 也表示，尊重基本工資委員會的決議。