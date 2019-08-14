【華冠投顧】川普給大利多～台股開高→衝高→走低→收最低，不是好買點!

川普為總統大選急了，釋出美中貿易戰延後，放緩和態度，大利多消息，結果台股開高→衝高→走低→收最低，指數最高衝到 10518 點，大漲 156 點，隨即開始震盪走低，越走越低，最後收在今日最低 10427 點，僅漲 65 點，高低點相差 91 點，成交量 1443 億元，技術面留下長長上引線的黑 K 棒，代表今日因利多消息去追買的人，通通被套牢賠錢!

觀察川普過去也曾經釋出利多，去年 12 月出貿易戰休兵 90 天，結果 10148 點，一個月後跌到 9319 點，7/1 G20 川習握手釋出善意，結果 10914 點，一個月後跌到 10180 點，這一次 10518 點，一個月後呢? 不得不慎啊!

最近盤勢對一般人說不好做，昨日開低走低大跌，今日又跳空開高走低，震盪非常劇烈，多空皆被巴來巴去，老師說過: 大盤處打底階段，看似要跌就拉高，看似要衝關就拉回，大家千萬不要被消息面牽著鼻子走亂追亂做，害了自己的荷包。今日大盤衝高走低收最低，很多股票衝高也走低，投資人追買立馬被套牢，包括矽力 KY(6415)，玉晶光 (3406)，嘉聯益 (6153)，超眾 (6230)，雙鴻 (3324)，茂迪 (6244)，碩禾 (3691)，穩懋 (3105)，世芯 KY(3661)，原相 (3227)，貿聯 KY(3665)，傳奇 (4994)，群聯 (8299)，大綜 (3147)，技嘉 (2376)…. 等等。

大家來股票市場，目的就是要累積自己的財富，唯有先避風險才有資格賺財富，唯有穩健操作才能實現願望，老師常說: 機會是跌出來的，不是靠利多漲出來的，因此今天大利多，絕不是好買點，大家請耐心等待，最好買點已不遠，老師一定會帶您一起買最好的買點。

分析師 林驛銘

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