5年沒推案 北市國語實小學區新建案銷破6成

中正區國語實小是台北老牌明星學區，自 2014 年以來學區內有 5 年未有新案登場；今年第二季新登場預售案「品陽大苑」規劃 25-47 坪，2 個月內熱銷逾 6 成，其中 25 坪產品秒殺完銷，47 坪銷售過半。銷售現場分析「缺貨是熱賣關鍵。」

中正區內目前推案最密集的區域為羅斯福路第一排沿線，每坪單價 120-125 萬，現階段都以中大坪數、高總價為主，整個中正區內 25-47 坪缺貨；如果聚焦明星學區國語實小，學區範圍內的新推預售案，和規模達 650 坪、21 層樓高的基地，同樣缺貨已久，才造成「品陽大苑」一登場即熱銷，目前中高樓層戶別成交已站上 9 字頭。

「品陽大苑」已售戶中有 3 成來自家族置產，不少買主一次入手 2-3 戶，預先為二代置產或作為學區宅投資，有一戶 47 坪搭 1-2 戶 25 坪，也有一次買進 2 戶 47 坪，顯現在坪數規劃上，放大國語實小學區宅坪數的「品陽大苑」因為具有植物園、歷史博物館、南海學園到中正紀念堂、兩廳院的藝文軸線價值，和未來萬大線題材加持，在購買者群心中已經當傳承的資產。

由於明星學區的房屋具有替代性低、流通性高的特色，價格相對具備抗跌、增值的優勢，不管市場景氣如何，價格持續穩定走升，每一到兩年間依房市景氣都至少能創造 0.5-1 成左右的房價漲幅空間，成為房地產市場中的績優股。特別是國語實小還有實驗幼稚園，南門國中也是高升學率榜上有名的學校，造成國語實小學區「一籍難求」，而且依目前北市滿額學校會依照「優先分發入學原則」，以小朋友的設籍時間先後依序入學，超額後改分發至其他非額滿學校，所以一般來說設籍時間至少提早 3 年較為保險，讓不少為新婚二代和孫輩置產的買主，搶進「品陽大苑」。