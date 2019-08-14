宇瞻總座：東芝11月才可望恢復全能生產 NAND Flash價格續揚

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望下半年，總經理張家騉表示，伺服器 DRAM(動態隨機存取記憶體) 目前仍以急單為主，下半年需求能見度低；NAND Flash(快閃記憶體) 則因東芝 (TOSHIBA) 停電推升價格，預期 11 月前才可望恢復全產能生產，在此之前，價格將持續上漲至合理範圍。

DRAM 方面，張家騉指出，上半年受美中貿易戰影響，需求不如預期，導致庫存未去化完畢，但在日韓貿易戰心理因素影響下，現貨價上揚，目前已大幅高於合約價。他認為，合約價占 DRAM 市場近 9 成，是決定供需平衡的重要因素，預期現貨價漲勢無法維持太久，仍會回歸市場需求。

由於目前 DRAM 產品中，伺服器 DRAM 為僅次行動式 DRAM 的應用，需求佔比已由 22% 提升至 30%，一舉一動均成影響價格的重要推手，張家騉指出，雖然下半年進入傳統旺季，但目前以急單為主，下半年需求能見度仍低，升溫跡象還未出現。

NAND Flash 方面，張家騉指出，在日本東芝停電事件發生前，NAND Flash 嚴重供過於求，跌價情況已到上游廠商忍無可忍的地步，市場庫存水位相當高，但該事件發生後，由於影響全球約 10% NAND Flash 供給，使市場供給短缺情況超乎預期，也促使供應鏈庫存去化。

張家騉預期，東芝恢復全產能運作約需 2 至 3 個月時間，8 月市場持續缺貨，9 月起東芝產能將會逐步恢復，但直到 11 月，才可望恢復正常生產，屆時供過於求問題又可能再次浮現。

展望全年，張家騉表示，今年恐不太容易達到過去上半年營收占比 4 成、下半年 6 成的營運軌跡，較可能是上半年 45%、下半年 55%，雖然營收成長不會太多，但預期在客戶設計導入 (design-in) 與成功取得客戶訂單 (design-win) 帶動下，獲利表現將會更佳。