【華冠投顧】幸運星--川普放利多……台股強強滾？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：

先前川普宣布 9/1 起針對剩餘尚未納稅的 3,000 億美元中國進口貨品加徵 10% 關稅，但週二美股開盤不久，美方貿易官員就宣布為了避免影響到聖誕節的銷售，部分電子產品將延遲至 12/15 再執行。美股聞訊大漲，道瓊漲 372 點，費半更是上漲 2.95%，致使昨日跳空大跌的台股今天跳空上漲，昨天幾檔壓盤的權值股 2408 南亞科、2382 廣達、2330 台積電、3008 大立光、2454 聯發科、3711 日月光投控、1101 台泥等今天都在撐指數，尤其直接受惠於川普關稅新政策的大立光開盤更是大漲 5.5%（結果收盤才漲 3.36%）…… 然而大盤及 OTC 站上十日線後就開始有緩緩賣壓，大盤最多漲 155 點，收盤僅漲 65 點為今日最低點，留下 73 點上影線日 K 收黑…… 成交量 1,440 億……OTC 最多漲 1.33%，收盤僅漲 0.22% 也是今日最低，日 K 同樣收黑帶長上影線，成交量 347 億。今日上漲檔數 782 家（早盤超過千家），下跌檔數為 662 家……

強勢股：PCB 8155 博智、4958 臻鼎 - KY、6683 雍智科漲停，帶動 3037 欣興、8358 金居、2383 台光電、6213 聯茂等表現強勢。IC 設計中強勢股有 8081 致新、3529 力旺、2458 義隆。記憶體 2337 旺宏、2408 南亞科、2344 華邦電、8088 品安等表現強勢。《浴火鳳凰飆股集》持股有數檔今天都大漲，包含 6411 晶焱、4915 致伸、3144 新揚科等。6/10 的學員單兵操作 3680 家登今天再度大漲……6/24 學員單兵操作 5215 科嘉 - KY 攻上漲停板創新高。其他強勢股包含 6290 良維、6278 台表科、8210 勤誠、6141 柏承、6552 易華電、5388 中磊、8924 大田、1590 亞德 - KY、9921 巨大、2915 潤泰全、1312 國喬等.…..

弱勢股有 6244 茂迪、3703 欣陸、6125 廣運、6230 超眾、3665 貿聯 - KY、1809 中釉、9955 佳龍等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。