瓦城揮軍乾拌麵零售市場 拉升客單價

觀光股王瓦城 (2729-TW) 今 (8) 日宣布，除穩定展店外，自家廚藝研發中心研發有成，以旗下瓦城泰國料理為首推出「瓦城泰式酸辣乾拌麵」，等同進入零售市場，先在旗下 10 家瓦城上架試賣， 8 月起全台 62 家店正式銷售，為既有店拉升客單價。

瓦城泰國料理近幾年跨足海內外，目前是全台單一品牌連鎖店數最多的餐廳，瓦城說明，由於在市場上已有 30 年歷史，泰式連鎖知名度高，推出第一款乾拌麵長銷型商品後，樂觀預料將成為快煮麵市場的熱門話題。

瓦城董事長徐承義進一步表示，希望透過新商品，增加與來客間的連結，對此新商品深具信心。

徐承義說，研發團隊經過一年的策畫，從醬料口味的比例調配、麵體的選擇、包裝的設計，甚至於袋內裝麵和醬料的盒子都特別開版製作。

瓦城相當重視廚藝創新，近期正在建置「全球研發中心」，以加速未來在全球的布局，中心內規劃有廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心和食材中心等功能，未來也將藉此，讓台灣發揚東方餐飲文化的基地。

法人認為，連鎖餐飲業者甚至是名人投入乾拌麵零售，是近年快煮麵市場的一大趨勢，不排除若此款商品熱賣，未來將有更多實體通路甚至電商平台爭取上架，也不排除瓦城集團有其他新品推出，挹注新營收動能可期。