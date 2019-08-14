【華冠投顧】川普一句話牽動全球股市!台股今日長上引黑K後續如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

台股盤勢分析:

大怒神

受到美股大漲激勵，台北股市早盤上漲 + 81 點開出，早盤一度大漲 + 155 點；但是 10500 點買壓殺出，指數漲勢收縮小，終場僅上漲 + 65 點作收，收在 10427 點，成交量 1443 億。

空方『下殺力道』才開始轉強，昨天又在『中美貿易戰』利多下，受台股再來挑 10500 點關卡。雖然短線消息面的利多，一度可望扭轉多方氣勢；但是從外資今天現貨賣超 - 29 億的情況來看，短線指數要換檔再上的機會真的不大。雖然今天晚上可能還有美股的消息影響，但是從今天期、現貨的結構來看；今天早盤的大漲… 只是讓市場主力方便出貨的機會。所以如果消息面沒有再有更大的利多，不排除短線會有『大怒神』式的修正。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3338 泰碩、6278 台表科、2461 光群雷、1515 力山、8924 大田、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5474 聰泰、2453 凌群、4994 傳奇、8150 南茂、3703 欣陸、6125 廣運… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。