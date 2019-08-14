〈退休理財規劃〉企業想找好人才？ 7成民眾選擇公司 最優先考慮退休福利

企業想吸引優秀人才投效，老闆們可能要先檢視公司退休福利，根據施羅德投信調查，7 成以上受訪者認為，員工選擇企業或是考慮是否繼續留下來打拚，會優先考慮企業提供員工額外的退休福利，其次才是照顧員工的健康生活。

退休規劃成為當前理財新顯學，根據施羅德投信與《今周刊》合作調查，企業員工選擇企業時，會把退休福利列首要考量，74.7% 受訪者會因企業提供員工額外退休福利而選擇加入，78.3% 也會把退休福利視為要不要繼續留任的重要考量。

而企業能否照顧員工健康生活也是員工挑選企業的重要參考依據，其中 67.4% 受訪者會因為企業能照顧員工健康生活而選擇該公司，66.8% 也會基於此一原因而選擇繼續留下來打拚。

調查也發現，高達 64.1% 受訪者認為準備退休金是自己的責任，另有近 6 成的受訪者 (57.4%) 已經開始準備退休的投資理財，額外投資約占薪資比重 16.39%。

施羅德投信總裁巫慧燕指出，本次網路調查鎖定年齡在 25 到 55 歲、採現行勞退制度的企業員工，調查發現，受訪者在收入與金融認知程度，都比一般台灣民眾偏高，也準備退休金態度也相對積極。

儘管對於準備退休態度積極，但對於退休後生活信心程度卻偏低，高達 63.8% 的受訪者坦言，退休後還能維持退休前約 6 成收入沒有把握，對於退休後還能享有舒適的生活不具信心。