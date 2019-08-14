延後課關稅利多帶動 電子股帶頭衝 一度站回10500點

美國總統川普宣布，延後加徵部分中國商品的 10% 關稅，帶動台股一甩昨日陰霾，指數一度衝破 10500 關卡，最高來到 10518 點，權值、高價股同步走揚，記憶體族群在旺宏衝鋒帶動下，強勢大漲，PA 三雄也持續攻高，台股百花齊放，不過午盤前港股壓抑下，台股漲勢略為收斂，10500 點仍有不少壓力。

蘋概三王今日強弱不一，台積電開高走高挑戰收復月線，鴻海平盤震盪，股王大立光為三王中最強勢，盤中漲幅一度逾半根停板，最高來到 3935 元，權值股中日月光受惠延緩課徵利多帶動，表現也不俗，其餘權值股包含台化、聯發科、台達電等，漲幅皆逾 1%。

高價股今日在大立光帶頭衝鋒下，都有不錯漲幅，信驊、矽力 - KY 及緯穎漲幅皆逾 2%，臻鼎 - KY 則因第 2 季財報亮眼，股價直奔漲停，不過部分先前漲多的個股，包含原相、世芯 - KY 等，股價近期持續修正，今日也在盤下震盪。

類股來看，今日光電、零組件及半導體是多頭主攻部隊，台表科一度逼近漲停，佳凌、GIS-KY 及光磊也有逾 1% 漲幅，電子零組件中，致伸延續近日漲勢，持續向上突破，漲幅也一度逾 5%。

半導體今日一甩近期弱勢大漲，敦南、松翰漲幅近 4% 漲幅，易華電、南亞科也上漲逾半根漲停板，不過迅杰由於上半年持續虧損，下半年拚轉盈，股價表現相對弱勢。

整體而言，台股今日受美中貿易戰和緩利多帶動，一度衝上 10518，但受港股壓盤影響，午盤前仍無法站穩 10500 點，顯然仍是關卡所在，分析師指出，台股目前仍處盤整階段，漲多留意回檔壓力。