台股盤中—美中貿易戰利多點火 一度大漲逾150點 站回年線

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年8月14號11點40分

美國宣布針對部分中國商品延後加徵 10% 關稅，美股周二大漲表態，台股今 (14) 日由蘋概三雄領軍走強，南亞科、台達電等電子權值股齊漲表態，近來表現疲弱的台塑四寶也同步攀揚，國泰金、富邦金等金融權值股同步站穩盤上，指數早盤一度大漲逾 150 點，收復 10500 點整數關卡，站回昨 (13) 日跌破的 5 日線與年線，預估今日成交值約 1500 億元。

台股今日開盤大漲 81.84 點，以 10444.5 點開出，盤中最高站上 10518.02 點。電子三雄全數強漲表態，台積電跳空開高，漲幅逾 2%，站回 5 日線；鴻海早盤開高後，盤中逐步往平盤靠攏，漲幅逾 0.5%；股王大立光則為三雄中表現最強勢，盤中大漲近 5%，站回季線。

受美中貿易戰利多消息激勵，蘋概股點火衝鋒，良維強攻漲停，臻鼎 - KY、力旺大漲逾 9%，旺宏強漲逾 6%，欣興上漲超過 5%，可成、南亞科、新日興漲幅逾 4%，嘉聯益、廣達、華邦電上漲逾 3%，全新、聯詠、玉晶光、美律、和碩、致茂、台達電也都站穩盤上。

5G 概念股持續發酵，勤誠、宏捷科大漲逾 7%，台光電、聯茂也上漲超過 5%，泰鼎 - KY、健策漲幅逾 4%，泰碩、穩懋、華通也上漲超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，雖然在美中貿易占利多消息釋出下，電子族群領軍大盤帶量上攻，指數與個股均有所反彈，但從技術面來看仍未突破先前高點，且美股仍呈現大幅波動格局，市場穩定度不足，短線大盤估將維持低檔大幅震盪格局，後續可待震盪拉回再做佈局。