【運達投顧】台股行情路況短線將往下看法不變

美股美中貿易戰持續，香港反送中惡化，美長天期公債殖利率持續低迷、投資人對全球經濟擔憂加劇，等等消息使得美股開低走低，終場美股道瓊指數下跌 389 點。

(一) 貿易戰歷程:

◇6/28 日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場 ，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

◇7/9 中美貿易談判重啟，美將獲免中國 110 項輸美商品關稅。

◇7/16 美國政府可能最快在兩周內讓美企恢復供貨華為，象徵美國總統川普加快對華為鬆綁的速度。

◇美中之間的面對面談判將於 7/29 展開 3 日談判，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。

◇美中貿易代表週二 (30 日) 於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫，中方不急達成協議態度轉趨強硬。

◇8/(美方重啟戰火) 川普宣布美國將針對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，且自 9 月 1 日生效。

◇8/6(中方反擊) 中國商務部宣布對近期美農產品不排除加徵關稅，並表示中國相關企業已暫停採購美國農產品。

◇8/6 美國總統川普指控中國大陸操縱貨幣，美國財政部之後宣布，指定中國為匯率操縱國。

◇8/9 美國還沒準備好要與中國簽訂貿易協議，美方不會和華為做生意，除非美中談妥貿易協議，甚至 9 月貿易協商取消也無妨。

◇8/12 美中貿易戰走向貨幣戰，川普政府本月 5 日正式將中國指定為「匯率操縱國」，但至今未受國際貨幣基金組織 (IMF) 與七國集團 (G7) 表態支持。

(二) 經濟數據: ◇美國第四季 GDP 預估降至 1.8%。

※運達投顧 高維緒分析師

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