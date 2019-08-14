台股盤後─投資人缺信心 開高走低收黑K 跌破5日線

美國政府宣布針對部分中國商品延後加徵 10% 關稅，及美股大漲表態，台股早盤加權股價指數以大漲逾 150 點，但市場對後市信心仍不足，終場大盤收紅以 10427.73 點作收，上漲 65.07 點，市場成交值 1440.65 億元。

台股加權股價指數今天以上漲作收，但技術線型上，由於早盤開高達 82 點，收盤指數又低於此一點位，造成留上影線的小黑 K 棒，且剛好在 5 日線 10428.68 點之下。

分析師黃漢成指出，在各發行公司發布上半年財報同時，投資人尤應注意個股走勢，此外，在目前整體美中貿易對抗略有緩和、台幣升值下，台股略展現第 3 季電子股旺季樣貌，電子股仍值得留意。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前新台幣升值走勢下，看似有重大買盤進場，但在總體全球經濟環境變化快速之下，仍不宜躁進，「大漲不追」為重要操作心法。

台股今日早盤由蘋概三雄領軍走強，南亞科、台達電 (2308-TW) 等電子權值股齊漲表態，近來表現疲弱的台塑 (1201-TW) 四寶也同步攀揚，國泰金、富邦金等金融權值股逐步走穩。

權值股大立光 (3008-TW) 上漲 125 元或 3.35% 收在 3855 元、鴻海 (2371-TW) 收盤下跌 0.3 元，股價收在 72.6 元；台積電 (2330-TW) 收盤上漲 3 元，收在 249.5 元。

PCB 廠欣興電子 (3037-TW) 昨日召開法說會並公布最新財報，今天獲外資調高目標價，最高價為 50 元；全球 PCB 業龍頭臻鼎 (4958-TW) 第 2 季稅後純益 12.17 億元、每股純益 1.37 元，優於去年同期 0.93 元，上半年每股稅後純益 1.89 元，也優於去年同期 1.4 元，兩亞券商今日最新報告，雙雙調高目標價分別達 129 元及 151 元。

臻鼎今日以鎖住漲停 119.5 元作收，平歷史天價，成交量 2.23 萬張。