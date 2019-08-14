川普導演 台股打第2腳？ 站穩「88」最要緊！

美國總統川普儼然全球金融市場的大導演，急轉彎同意讓部分大陸產品加稅日期延後至 12 月，美股應聲反彈！台股昨日最後一盤雖遭到「偷襲」，未能站穩年線，不過盤中仍見國家隊出手蹤跡，今日將有機會隨美股強彈，打出第 2 隻腳？關鍵仍是站穩「88」最要緊！關鍵點位為 10444、10488 與 10524 點。

台股今日如隨國際股市上漲，跳空開高，反彈強弱力道可以 10444 點、10488 點當溫度計，如強勢反彈，站穩 10488 點後，可順勢挑戰 10500 點關卡，如能站穩 10524 點，將有機會續往 10546 以及 10588 挑戰，如多方要繼續挺進收復 10600 點以上「川普缺口」，觀察位置為 10588 點。但如 10444 點未能守穩，10405 為 10400 點關卡前哨站，10388 務必得穩住，否則仍是在年線上下「車布邊」，多方反彈力道偏弱。

台股多頭反攻的同時，盤中也需留意新台幣匯率表現，匯率關鍵為 31.66 元，不宜再貶破，如再貶破，意味外資匯出力道仍強，國家隊要拚守穩台股年線，也較為辛苦。

今日為上市櫃公司公布半年報的最後期限，其實大多數股價都已提前反應，只要財報沒有「地雷」，或超出預期的幅度較大，法人與大咖都會將注意力轉向第 3 季以及對下半年的展望，因此近日已召開法說會，對第 3 季展望篤定較樂觀者，將是法人布局著墨的焦點。

如台股今日強彈，投資人也可趁勢檢視手中持股，如手中持股能站穩 8 月 2 日「川普缺口」之上，為相對強勢，否則即弱於大盤，可趁大盤反彈之際汰弱換強。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)