【華冠投顧】幸運星-壓垮台股的最後一根稻草來了？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：8150 南茂、3682 亞太電、3406 玉晶光、4968 立積、3338 泰碩

老師說過盤必須先漸漸穩，才能漸漸美……8/6 見低點 10180 點反彈四天後，原本漸穩的盤被黑天鵝打到無法漸漸美！今日國際利空不減反增…… 除了中美貿易戰惡化外，日韓貿易戰也惡化，連阿根廷也來湊熱鬧，現任總統初選落後給保護主義路線的在野黨候選人，外界擔心匯率與資本管制政策將發生，而再度引發金融危機。今日壓垮台股的最後一根稻草則是【香港反送中問題惡化】，香港機場關閉，傳言週五亞洲金融中心香港將發動大擠兌運動。昨晚道瓊大跌 389 點，今日台股跳空下跌，權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2409 友達、2454 聯發科、2633 台灣高鐵、1301 台塑、1101 台泥、5876 上海商銀等…… 持續下跌，大盤開低走低，最後一盤摜壓 29 點，使大盤幾乎收最低…… 大跌 109 點年線失守…… 成交量 1,177 億……OTC 則是跌破五日線，收最低大跌 0.9%，成交量 265 億。今日上漲檔數 439 家，下跌檔數增為 1,047 家……

弱勢股增多：4960 誠美材、4994 傳奇、1305 華夏、8150 南茂、1201 味全、6278 台表科、5425 台半、3380 明泰、3665 貿聯 - KY、3682 亞太電、3406 玉晶光……

強勢股：5305 敦南漲停，除 3338 泰碩外，還有 5/29 學員單兵操作的 5383 金利昨天漲停，今天再度漲停。6/4 學員單兵操作 4968 立積創新高，6/24 學員單兵操作 5215 科嘉 - KY 創新高。4/17 節目分享的 8028 昇陽半再創新高，其他強勢股包括 1439 中和、4551 智伸科、1515 力山、3338 泰碩、1417 嘉裕、2534 宏盛等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。