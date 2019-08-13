鑫創電子下半年營收逐季增 全年估年增雙位數

車載電腦業者鑫創電子 (6680-TW) 董事長許育瑞今 (13) 日表示，目前訂單能見度不錯，下半年除了美洲地區大型專案出貨外，高階的 AI 車載智能電腦也將開始放量，營收將逐季成長，毛利率也可回溫，法人估，全年營收年增雙位數，毛利率約 35-38%，獲利也將成長，鑫創電子預計今年 9 月中掛牌上櫃。

許育瑞表示，美洲地區專案主要是警車、公車應用，交期 3 年，AI 車載電腦雖然是比較新的產品，今年營收占比約 7-10%，但預計下半年開始放量，明年可望達 2 成以上，且目前合作的外包製造廠都在台灣，出貨都不會受到影響。

許育瑞看好，無人自駕公車將成營運另一棟能，明年下半年開始可望有強勁的成長力道，他表示，初期歐洲動能比較強，接下來也會朝向美國、日本提高市佔率，再來則是東南亞、俄羅斯等新興市場。

據了解，目前全球三大無人公車製造商中，鑫創電子已打進其中 2 個，也隨客戶打進台北市無人公車的專案，許育瑞認為，接下來 5G 商轉，將大幅推升自駕車、AI 智能運用，營運可望受惠。

中國市場方面，許育瑞表示，會先從軌道相關切入，目前產品都有通過認證，對手還沒有，因此切入的時間點會是最好的。

鑫創電子今年上半年每股純益 1.86 元，許育瑞指出，上半年因為嵌入式產品出貨比重較高，導致毛利率受到干擾，但 7 月就已經回穩，第 2 季是谷底，預計在專案、新品出貨帶動下，下半年將逐季成長，且目前合作的外包製造廠都在台灣，加上產品屬於特規應用，營運較不受貿易戰影響。