深化合作 台泥、國際中橡斥10.5億元 參與台泥循環能源現增

台泥 (1101-TW) 與國際中橡 (1101-TW) 今 (13) 日晚間宣布，雙方將深化彼此在鋰電池產業的合作關係，共同對台泥全資子公司台泥循環能源進行現金增資，台泥擬以原股東身份認購 32.4% 增資股，國際中橡則以特定人身份認購 67.6% 股份，共投入 10.5 億元，以充實此鋰電池部門營運資金，台泥循環能源並將與國際中橡子公司能元科技進行股份轉換交易。

台泥循環能源將以每股新台幣 10.5 元的發行價格，發行 1 億股普通股，其中，台泥擬以原有股東身份認購 3240 萬股 (相當於 32.4%) 的增資股，國際中橡則擬以特定人身份，認購 6760 萬股 (相當於 67.6%) 增資股，共投入金額達 10.5 億元，以充實此一鋰電池產業部門投資的營運資金。

同時，台泥與國際中橡為同步推展鋰電池部門國際化腳步，及兼顧長期發展競爭力，將促使台泥循環能源與能元科技雙方董事會，通過依企業併購法規定，進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股給能元全體股東，作為取得能元科技 100% 已發行股份的對價。惟此股份轉換交易案尚待能元科技股東臨時會通過。

全案若順利完成，自股份轉換交易基準日後，能元科技股東將持有台泥循環能源所發行的甲種特別股。甲種特別股股東得自甲種特別股發行日起至滿 45 日期間內，可隨時請求台泥循環能源，按每股 10.5 元發行價，贖回其所持有全部或部分甲種特別股，或選擇通知台泥循環能源，擬按一股甲種特別股轉換為一股普通股的換股比例，轉換其手中持有全部或部分甲種特別股為普通股。

台泥集團強調，此交易方式將賦與能元科技現有股東，在取得台泥循環能源甲種特別股後，得保有以透過轉換為台泥循環能源普通股股東方式，繼續參與此一鋰電池產業投資果實，或透過台泥循環能源的贖回，以每股 10.5 元的現金對價取回出資。

目前能元科技資本額約為 56.63 億元，股權比例為台泥持有約 28.11% 股權，國際中橡持有約 58.65% 股權，其他股東持有約 13.24% 股權。若全體股東同意，於股份轉換基準日後，選擇將其所持有的台泥循環能源甲種特別股全數轉換為普通股，則轉換後，台泥循環能源資本額約為 66.64 億元，台泥持股比例約為 28.76%，國際中橡持股比例約為 59.98%，其他股東持股比例約為 11.27%。