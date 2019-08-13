台股大跌109點 金管會點名4大國際利空所害

台股今 (13) 日開低走低，終場大跌 109.7 點，收 10362.66 點，再度摜破年線，對此，金管會表示，中美貿易戰、日韓貿易衝突升溫、香港反送中惡化、以及阿根廷股匯市重挫等 4 大國際利空，影響亞股和台股表現。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，昨日美股下跌，其中道瓊指數下跌 389.73 點，跌幅 1.48%，今日亞洲主要股市也普遍下跌，台股集中市場收盤下跌 109.7 點，收在 10362 點，成交量 1177 億元，跌幅 1.05%，另觀察亞洲其他主要股市收盤跌幅，其中，香港下跌 2.1%，日本下跌 1.11%，新加坡下跌 0.7%，韓國下跌 0.85%，上証指數下跌 0.63%。

蔡麗玲表示，近期亞股主要受國際政經情勢不穩定的影響，包括中美貿易戰升溫、日韓貿易衝突陷入僵局、香港反送中惡化、阿根廷股匯市重挫引發倒債疑慮，引發全球經濟擔憂加劇。

但蔡麗玲強調，上市櫃營收表現穩健，根據統計，截至今年 7 月，上市櫃營收較上月增加 7.46%，且今年累計前 7 月營收達 18.7 兆元，較去年同期成長 0.41%，顯見台股基本面良好，且台股具有高現金殖利率的特色，目前殖利率為 4.06%，對外資具有一定吸引力。

此外，據主計總處最新預測，台灣今年經濟成長率為 2.19%，且大幅上修今年第 2 季經濟成長率概估為 2.41%，較前次預測值 1.78% 增加 0.63 個百分點，主因是出口及國內投資優於預期，在在都是台灣經濟尚無須擔憂的優勢。