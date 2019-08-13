李世聰明年恐退出彰銀董事會 公民股經營權之爭陷激戰

扮演彰銀 (2801-TW) 改選第三勢力關鍵角色、龍巖 (5530-TW) 集團總裁李世聰明年將退出彰銀董事會，金管會資料統計，李世聰陣營目前持股只剩 6.41%，退出彰銀董事會幾成定局，但仍是第二大民股，未來勢將成為公民股拉攏對象，公股想要繼續握有彰銀經營權，勢必與民股陷入激戰。

李世聰在 2016 年透過其女的境外公司繞道增持彰銀股票，個人持股比重從原本 7.02% 拉高至 9.06%，但因沒有如實申報，去年 8 月遭金管會處分並要求在一年內出清增持的 2.04%。

市場人士表示，彰銀目前共 9 席董事，想要拿下一席董事，持股比重至少要 9%，但目前包括李世聰在內等關係人持股比重只剩 6.41%，想要靠自身實力選上彰銀董事幾乎不太可能。

據了解，李世聰在增持彰銀股票遭金管會盯上並限期出脫持股後，認為擔任公股董事沒有想像中來的容易，尤其是彰銀有公民股陣營對峙的更容易遭主管機關「關切」，因此已無意參與明年改選。

以李世聰為首的龍巖集團，2014 年以 3.43% 持股躍居第二大民股，最後靠著公股積極徵求委託書，加上李世聰支持，公股陣營大獲全勝取得 6 席董事，奪回彰銀經營權。

2017 年李世聰憑藉自身持股實力，以李氏投資法人代表身分進駐彰銀董事會，在彰銀近兩年改選中，李世聰的第三關鍵勢力角色，讓公民股不敢掉以輕心，積極爭取李的支持。

彰銀明年將舉行董事改選，公民股陣營磨刀霍霍提前備戰，最大民股台新金來勢洶洶，由台新金創始股東、石化大老吳澄清出馬，透過合興石化名義連續兩年加碼彰銀持股，根據今年 4 月公布的前十大股東名單，合興石化持股比重已拉高至 2.78%，穩坐彰銀第三大股東。

迎戰民股積極備戰，公股陣營也積極在市場買進彰銀股票，觀察彰銀近一個月籌碼面變化，前五大買超券商分別有，代表民股的凱基站前與元富證一個月內敲進 3.1 萬張，公股陣營則由兆豐證、第一金證、台銀證券出馬，以買超 2.8 萬張緊追在後。

市場人士分析，從近期籌碼變化來看，極可能是公民營陣營趁機接手李世聰出脫彰銀持股，也因為公民股積極低接，帶動彰銀股價 6 月股東常會前一路上攻，最近則傳出因李世聰出脫持股，導致股價拉回修正。