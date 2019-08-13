基本工資若調漲 調查：84%企業人力成本增加

勞動部明（14）日將召開基本工資審議委員會，根據人力銀行調查，多數企業認為調漲基本工資雖能提升薪資水平，但無法直接改善低薪問題；有高達 84% 企業表示，基本工資若調漲，人力成本將會增加。

104 人力銀行總經理黃于純認為，人力成本增加幅度將因業態而不同，以餐飲、手搖飲料、文教等服務業，以及聘僱外勞偏高的製造業影響較大，這些企業的工讀生多，或多以最低時薪或月薪給薪。

目前台灣基本工資月薪為 23100 元，時薪 150 元。根據 104 人力銀行調查，若基本工資調漲，66.9% 企業不會降低招募意願；有 62.2% 企業認為物價高漲，應提升員工薪資水準，不過僅 28.4% 認同可改善低薪問題。

至於下半年總體環境，有 65.3% 的企業看淡景氣，其中美中貿易大戰為信心不佳主要原因，其次分別為國內經濟成長不如預期、全球景氣復甦不如預期、兩岸關係對立及原物料價格上漲。

黃于純分析，中美貿易戰固然衝擊台灣市場，但日韓貿易戰將對核心的半導體產業產生轉單效應，可望帶動相關上下游產業的經濟成長。然而，旅遊、觀光產業及一般服務業等，因中國近日頒布限台令，恐將受到一定程度的衝擊。

勞動部明天將召開基本工資審議委員會，為了解基本工資調漲對企業和勞工的利弊得失，以及企業對下半年景氣看法，104 資訊科技在 8 月 7 日至 8 日啟動調查，受訪者為企業人資或用人主管，共計回收 1229 樣本，估計誤差為 ±2.78 個百分點。