中租獲利動能強 Q2純益年增15% 賺逾半個股本

中租 - KY(5871-TW) 今 (13) 日舉行法說會，董事長陳鳳龍指出，上半年合併營收 275 億元、年增 13%，稅後純益 76 億元、年增 15%，每股稅後純益 5.74 元，賺逾半個股本，股東權益 (ROE) 也較前季提高，達 24%。

陳鳳龍表示，今年上半年合併營收較去年同期增加 13%，主要是整體應收款淨額，因新增業務增加推升營收成長，加上整體資產品質穩健，中國市場今年第 2 季延滯率，較前季略減 0.1-2.0%，導致中國市場 2019 年上半年信用減損提列金額較去年同期略減，進而挹注獲利成長。

觀察個別市場來看，台灣與東協市場分別去年增加 16%、24%，中國年成長僅 6%，成長相對疲弱，中租表示，中國由於今年起適用新會計原則，導致手續費收入認列原則變更，累計營收成長 6%。

中租表示，隨著第 2 季業務動能升溫，整體應收款淨額估較去年同期成長 19%，其中中國增加 29%，東協成長 32%，台灣應收款淨額也較去年同期增加 11%。

整體而言，今年上半年主要地區應收款淨額占比，仍以台灣市場比重 52% 居冠，中國占比約 33%，另外東協占比約 15%。

以獲利貢獻占比來看，台灣獲利整體獲利比重 46% 比重居冠，中國比重也有 45%，東協地區獲利佔整體也有 4% 以上。



展望後市，陳鳳龍表示，下半年預估可望繼續延續上半年業務動能，期中台灣市場全年預估成長率約 10%，中國與東協全年成長率預估可達 20% 以上。