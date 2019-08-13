〈華碩法說〉營運落後內部設定目標 Q2純益季減17% EPS 2.3元

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說，並公布第 2 季財報，受美中貿易戰及匯兌影響，第 2 季稅後純益 16.8 億元，季減 23%，年增 26%，每股純益 2.3 元，財務長吳長榮表示，整體營運比原先設定目標，略微落後。

華碩第 2 季營收 712.72 億元，季減 15%，年減 11%；毛利率 13.8%，季增 2.3 個百分點，年減 0.2 個百分點；營益率 1.4%，季增 0.3 個百分點，年減 2.1 個百分點；稅後純益 16.8 億元，季減 23%，年增 26%；每股純益 2.3 元。

華碩上半年營收 1601.03 億元，年減 7.95%；毛利率 13%，年減 0.6 個百分點；營益率 1.69%，年減 1.8 個百分點；稅後純益 38.6 億元，年增 4.3%；每股純益 2.6 元。

業外方面，華碩指出，第 2 季認列子公司亞旭電腦虧損 5700 萬元，較上季 虧損 6100 萬元、去年同期虧損 6.12 億元，虧損金額明顯收斂，預期亞旭下半年會持續改善調整。

吳長榮表示，受美中貿易戰影響，造成中國需求減弱，整體營運表現比原先設定目標略微落後。

營運調整方面，吳長榮表示，營運呈現正向發展，包括產品創新、通路庫存、產品品質及銷售通路等，不過，面對美中貿易戰不確定性，預期仍需較長時間落實公司的改善效益。