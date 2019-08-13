〈中磊法說〉下半年營收估逐季增 將優於上半年 續擴新產能明年將投產

中磊 (5388-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理王煒指出，目前訂單能見度已經達年底，下半年營收將逐季成長，至於美中貿易紛爭擴大，王煒強調，菲律賓廠已經開出，不擔心貿易戰，接下來也不排除繼續在第 3 地增設第 4 個生產基地，最快明年就會投產。

王煒表示，下半年在東南亞新客戶挹注，加上北美訂單恢復、新產品出貨下，營收將逐季增長，下半年將優於上半年，也將持續拓展拉丁美洲、東南亞、印度、中東地區等新市場。

而因應美中貿易戰，中磊菲律賓廠 5 月投產，目前產能占比，台灣約 20%、菲律賓 20%、中國 60%，台灣主要以毛利高附加價值高產品為主，菲律賓則生產受貿易戰影響的產品。

王煒指出，若新一波關稅發生，菲律賓產能比重將提升至 30%、中國降至 50%、台灣維持 20%，不過，他也強調，中國市場很大且供應鏈完整，因此也不會放棄中國，為來也規劃在第 3 地新增第 4 廠，最快明年就會投產。

至於 5G 布局方面，王煒認為，5G 最快要等到 2021 年，且很多小型基站雖然給 4G 使用，但只要升級就可以支援 5G，到時也不一定能看見小型基地台挹注營收。

法人也關注中磊與樂天的合作案，王煒表示，一般電信商因為有基地台，必須要 3G、4G 技術疊加，但樂天因為是新加入的，沒有包袱，可以走新的架構，也有助中磊搶占白牌商機。