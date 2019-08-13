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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
8924   大田                     773       -93 8924   大田                    -714       -93  
8390   金益鼎                   463       -52 5483   中美晶                  -625       495  
5457   宣德                     385       184 8390   金益鼎                  -481       -52  
8086   宏捷科                   340       764 3105   穩懋                    -392     -2089  
5512   力麒                     284       753 5425   台半                    -288     -1563  
3293   鈊象                     254       224 6274   台燿                    -249      2308  
6186   新潤                     211       -56 6488   環球晶                  -239     -2134  
6596   寬宏藝術                 192        15 6186   新潤                    -224       -56  
6180   橘子                     182        34 6244   茂迪                    -208       226  
3083   網龍                     175      -177 3293   鈊象                    -206       224  
8936   國統                     175      -168 6596   寬宏藝術                -203        15  
8916   光隆                     163      -216 8936   國統                    -185      -168  
3455   由田                     162       102 8916   光隆                    -175      -216  
6188   廣明                     161     -2990 3083   網龍                    -174      -177  
8446   華研                     161      -103 3264   欣銓                    -164     -1017  
8358   金居                     146       187 6180   橘子                    -157        34  
6015   宏遠證                   138        10 3546   宇峻                    -145       -68  
6482   弘煜科                   138         0 8059   凱碩                    -142      -192  
3324   雙鴻                     137      -173 8446   華研                    -140      -103  
5530   龍巖                     132       -11 4147   中裕                    -138      -427  
3511   矽瑪                     131        46 6482   弘煜科                  -138         0  
5490   同亨                     129       102 4803   VHQ-KY                  -137      -230  
6125   廣運                     128      -774 6015   宏遠證                  -136        10  
8420   明揚                     127         3 6182   合晶                    -129     -2095  
3546   宇峻                     126       -68 3491   昇達科                  -127      -251  
6111   大宇資                   125      -101 8420   明揚                    -125         3  
4803   VHQ-KY                   124      -230 5530   龍巖                    -124       -11  
6220   岳豐                     123       -83 5474   聰泰                    -121       -48  
8933   愛地雅                   121        -7 8933   愛地雅                  -121        -7  
4114   健喬                     113      -308 6238   勝麗                    -119      -139  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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