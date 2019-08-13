◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 8924 大田 773 -93 8924 大田 -714 -93 8390 金益鼎 463 -52 5483 中美晶 -625 495 5457 宣德 385 184 8390 金益鼎 -481 -52 8086 宏捷科 340 764 3105 穩懋 -392 -2089 5512 力麒 284 753 5425 台半 -288 -1563 3293 鈊象 254 224 6274 台燿 -249 2308 6186 新潤 211 -56 6488 環球晶 -239 -2134 6596 寬宏藝術 192 15 6186 新潤 -224 -56 6180 橘子 182 34 6244 茂迪 -208 226 3083 網龍 175 -177 3293 鈊象 -206 224 8936 國統 175 -168 6596 寬宏藝術 -203 15 8916 光隆 163 -216 8936 國統 -185 -168 3455 由田 162 102 8916 光隆 -175 -216 6188 廣明 161 -2990 3083 網龍 -174 -177 8446 華研 161 -103 3264 欣銓 -164 -1017 8358 金居 146 187 6180 橘子 -157 34 6015 宏遠證 138 10 3546 宇峻 -145 -68 6482 弘煜科 138 0 8059 凱碩 -142 -192 3324 雙鴻 137 -173 8446 華研 -140 -103 5530 龍巖 132 -11 4147 中裕 -138 -427 3511 矽瑪 131 46 6482 弘煜科 -138 0 5490 同亨 129 102 4803 VHQ-KY -137 -230 6125 廣運 128 -774 6015 宏遠證 -136 10 8420 明揚 127 3 6182 合晶 -129 -2095 3546 宇峻 126 -68 3491 昇達科 -127 -251 6111 大宇資 125 -101 8420 明揚 -125 3 4803 VHQ-KY 124 -230 5530 龍巖 -124 -11 6220 岳豐 123 -83 5474 聰泰 -121 -48 8933 愛地雅 121 -7 8933 愛地雅 -121 -7 4114 健喬 113 -308 6238 勝麗 -119 -139 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股