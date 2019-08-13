〈廣達法說〉美中貿易戰延燒 台灣廠區準備就緒 東南亞設廠持續評估中

廣達 (2382-TW) 今 (13) 日舉辦法說，面對美中貿易戰，董事長林百里表示，在東南亞設廠的布局持續評估中，但具體地點、時間未訂定，不過強調，在台灣的產線布局，已經準備就緒，隨時能因應客戶需求調整。

林百里表示，廣達對貿易戰比較謹慎，因為計畫永遠趕不上變化，在今年 5 月時傳出美國要對中國課徵 25% 關稅時，就已經與客戶評估產線調整的規劃，目前在林口伺服器產線已經運作半年，另外先前購置的中環廠區，也就緒試產，所有產品都可以生產，就等客戶的訂單需求。

至於東南亞設廠布局，林百里表示，去東南亞是一定的選項，但什麼時候前進還沒決定，目前所有東南亞廠區都看過，具體地點還在評估。

林百里進一步分析，這一波 10% 關稅涵蓋所有消費性電子產品，對筆電市場影響很深，有近 3 分之 1 的出貨銷往北美市場，使消費品提高很多成本，廠商、供應鏈都須解決此問題，不過勞力密集的產品，在台灣比較難生產，而中國生產聚落仍會存在，廠商會把主要受影響的產品，移往非中國地區生產。

廣達發言人楊俊烈也補充，雖然筆電將受 9 月關稅影響，但廣達已做好準備，隨時因應客戶需求調整，上半年筆電出貨 870 萬台，預期上下半年出貨比重約 47:53，下半年出貨量估可來到 980 萬台。

至於雲端伺服器部分，林百里表示，目前來看下半年需求仍穩定，且產線自動化程度高，受影響的狀態不高。