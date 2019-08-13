手機號碼就是銀行帳號！國泰世華銀攜手台新跨行互轉免手續費

轉帳總是記不住落落長的銀行帳號嗎？為解決客戶在轉帳時背不出和輸錯帳號的困擾，國泰世華銀行與台新銀聯手推出「手機號碼就是銀行帳號」，只要 10/15 前手機號碼綁帳戶，雙方客戶透過行動銀行 APP 以手機號碼跨行互轉，即享免手續費。

「手機號碼就是銀行帳號」為台新銀行首創的金融服務，根據資策會最新調查資料顯示，有近 8 成的民眾每天使用手機超過 2 小時，顯示手機對多數民眾已成不可或缺的用品，而且手機號碼也常被民眾用來作為各式 APP 的身分認證，最常見的是當作通訊軟體的 ID 以方便朋友間搜尋，因應採用手機號碼認證身分的趨勢，台新銀行因此於 2018 年率先推出此服務。

所謂「手機號碼就是銀行帳號」服務，存戶只要透過 ATM 或行動銀行 APP 進行手機號碼與銀行帳號綁定，完成綁定後，收款人只需提供個人完成綁定的「手機號碼」，付款人輸入該手機號碼就能完成轉帳，省去記下一長串銀行帳號的麻煩。

現在更進一步攜手國泰世華銀行，即日起至 2019 年 10 月 15 日前，雙方客戶透過行動銀行 APP 以手機號碼跨行互轉，即享免手續費優惠。

舉例來說，國泰世華銀行的存款戶小鉅，只要透過國泰世華 ATM、行動銀行 APP 或是網路銀行，綁定手機號碼後，想要轉帳到小亨已綁定手機號碼的台新帳戶，只要先輸入台新銀行代碼 812，帳號部分只需輸入小亨的手機號碼即可完成轉帳。反之，台新銀行存戶小亨，輸入小鉅的手機號碼也可以順利轉帳到小鉅的國泰世華銀行帳戶。

國泰世華銀行表示，國泰世華 ATM 全台佈點已逾 4000 台，打造密集自動化服務網，國泰世華客戶將手機號碼綁定帳號後，不僅可降低輸入錯誤的風險，轉帳更快速；同時，還可於國泰世華全台 ATM 進行「無卡存款」，輸入手機號碼就能輕鬆存款，省去臨櫃的等候時間。

為了鼓勵客戶用手機號碼綁定銀行帳號，體驗更便利的數位金融服務，國泰世華銀行和台新銀行共同舉辦跨行互轉免手續費活動，即日起至 10/15，「首次」綁定台新帳戶，完成手機號碼綁定台新銀行存款帳戶，可抽新光三越 100 元禮卷，共 50 份；而「首次」綁定國泰世華銀行帳號，國泰世華客戶可參加「亞洲萬里通」里數抽獎，有機會抽中最多 20,000 里數，等於賺一趟台北東京來回機票。

手機號碼、LINE 皆可綁定，國泰世華 ATM 無卡服務超便利；國泰世華更首創結合 LINE 就能於 ATM 無卡提款的服務；加入國泰世華銀行的 LINE 官方帳號，完成個人化服務申請及 ATM 無卡提款密碼設定後，免帶金融卡就能完成提款。近期服務再次升級，完成 LINE 個人化綁定的用戶，於國泰世華 ATM 進行插卡交易後獲得的多元優惠券可選擇傳送至 LINE 儲存，收納更方便，只要一機在手優惠好康不漏接。