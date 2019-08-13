筆電手機新品出貨 可成Q3營收可望季增6成

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 第 3 季在筆電與 iPhone 陸續出貨帶動下，產能利用率可望回歸合理水準，法人估第 3 季營收將季增 6 成，雙率也有機會同步攀揚，而在下半年營運將逐季走揚下，全年營運高點估將落在第 4 季。

可成日前公告 7 月自結數，毛利率與營益率均較 6 月走揚，法人認為，可成將從 8 月起出貨新 iPhone，加上幾款筆電新機上市，可望帶動第 3 季營收季增達 6 成，且雙率也將進一步攀升，獲利將同步走強，至於全年營收與獲利高點，估將落在第 4 季。

可成第 2 季各產品線產能利用率仍偏低，董事長洪水樹日前在股東會後指出，第 2 季營運開始回溫，第 3 季也將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運可望明顯跳升，第 4 季也將不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長。

法人也認為，雖然今年下半年新 iPhone 將面臨激烈的價格戰，且新設計的升級程度，可能限縮均價與毛利率上揚空間，但新機種拉貨需求與均價相對舊機種較高等因素，可望挹注下半年營收與毛利率表現。

展望明年，法人認為，5G 機種若上市，將採用更複雜的機殼設計，如增加天線數量、更強的散熱功能等，有機會提高金屬邊框組裝業務的產品均價，預期可成明年獲利表現將優於今年。

可成第 2 季毛利率受到 iPhone 金屬邊框均價下滑，加上 6 月認列新品初始成本影響，毛利率 23.06%，季減 2.29 個百分點，營益率也下滑逾 6 個百分點，但在匯兌收益貢獻下，第 2 季稅後純益達 27.28 億元，季增 60.85%，但年減 74.8%，每股純益 3.54 元。