〈香港反送中惡化〉香港政治危機未止 經濟危機將臨

據《彭博社》報導，香港在近期日益深化的政治危機，如今，有可能演變成為經濟危機。

香港示威者在週一 (12 日) 使香港機場陷入癱瘓，投資者和企業領導人越來越擔心這場已經延續 10 週的反政府示威活動所帶來影響。報導中認為，從短期來看，由於當地的動亂與美中貿易戰影響，香港的零售業和房地產價格都受到打擊，價值 4.9 兆美元的港股持續看跌，香港經濟恐怕政正走向衰退。

而從長遠來看，更令人擔憂的是，香港作為一個安全可靠的商業中心的地位即將面臨無法彌補的損傷， 這對於通過友好的商譽成為中國與其他國家之間的主要門戶的香港來說，恐會造成致命的打擊。

「長遠來看，這對香港作為國際金融中心的地位構成了根本性的挑戰。」TS Lombard 倫敦經濟學家 Rory Green 表示。

抗議活動愈演愈烈，港股與美股逐漸脫鉤 (圖片：彭博社)

但是，目前卻少有人預測香港經濟會立刻崩解。在過去的二十年中，香港在克服危機方面表現非凡，從 1990 年代末期的亞洲金融危機到 2003 年的 SARS 恐慌，都無法阻礙香港前進道路。

雖然香港行政長官林鄭月娥尚未提出解決動亂的具體解決方案，但她表示政府正在考慮採取「大膽」的措施來支撐經濟成長。樂觀主義者認為，抗議活動最終會平息，並且不會導致持久經濟損失，正如 5 年前的「雨傘運動」一樣。

「在 2014 年抗議活動期間買進港股的人皆有所獲。」深圳 JM Capital Co. 基金經理莊嘉鵬表示。如同不少中國內地投資者一樣，莊嘉鵬在最近幾週持續買入港股。數據顯示，來自大陸內地的投資者已經連續 17 天增持香港股票。

不過，儘管如此，卻不足以抵消國際投資者更廣泛的資金外流。自 6 月初抗議活動白熱化以來，港股已經損失了近 5000 億美元的價值。由於抗議群眾和警方之間的衝突暴力升級，香港基準指數在週一下跌至 7 個月來新低。

這場動亂比我預期的更長、更暴力。大華繼顯 (香港) 有限公司董事總經理 Steven Leung 說道。「只要我們每週都有這樣的事件發生，就不會有投資者願意在香港購買資產。」

進一步的動盪很可能會使已經令人沮喪的香港經濟前景嚴重惡化。香港第二季 GDP 季減 0.3%，而一項主要的採購經理人指在 7 月份降至 2009 年 3 月以來的最低點。房地產交易較去年同期下跌 35%，零售業則連續五個月下滑。

ING 銀行 NV 經濟學家 Iris Pang 表示：「我們預期，香港將會陷入衰退。」

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