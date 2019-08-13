【野村投信】今年以來漲幅逾一成 投資級債攻守兼具特質吸睛

近期中美貿易戰火升溫，市場波動度飆高，資金持續轉進債券市場，其中，美國投資級債今年以來漲幅已高達 11.44%(資料來源: Bloomberg，資料日期: 2019/8/9)，表現甚至超越高收益債券。NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人高德洋 (Anil Katarya) 表示，自 1989 年以來，美國投資級公司債年化報酬率平均值為 7% 以上，長期表現十分亮眼，在目前震盪行情下，投資級公司債可望展現「避風港」特質持續吸金，投資人不能錯過。

高德洋表示，由於市場不確定性增多以及各國央行態度轉向寬鬆，近期資金大量流入債券型基金，投資級債券基金因具備低波動特性，已連續 28 週呈現資金淨流入 (資料來源： EPFR, BofA Merrill Lynch；截至 2019/7/31)。相較於歐洲多國 10 年期公債殖利率進入負利率時代，美國目前距離上次殖利率低點還有 36 個基本點差異；此外，美國經濟數據表現強勁，消費者資產負債表由上漲的工資、持續降低的失業率以及增加的可支配所得所支撐，有助於資金持續流入美國。

高德洋指出，投資級公司債具有許多優勢，數十年來，投資級債的報酬風險比皆極具吸引力，自 1989 年以來，美國投資級公司債鮮少出現年度負報酬，且年化報酬率平均值為 7% 以上；再者，美國投資級企業債與股市或其他高風險債券相關性低，尤其目前波動度大的環境下更能發揮效果；此外，相較政府公債，投資級企業債的殖利率以及資本利得更具優勢，且美國投資級企業債的規模和範圍提供可以透過主動式投資獲得超額報酬的機會。

展望後市，高德洋表示，企業獲利強勁持續支撐美國投資級企業債基本面，儘管全球經濟有些放緩，企業獲利以及營收仍呈現增長。國內及國外投資者對於美國投資級企業債的強勁需求促使資金大量流入，在此同時，美國投資級企業債的供給量較去年同期減少 10%，供需面有利利差縮窄；此外，聯準會降息為短期債市提供支撐，目前美國投資級企業債估值合理，但利差可能隨著聯準會降息而縮窄。至於看好產業，預期金融業的表現將優於工業，但工業產業中仍看好通訊、化學，並持續看好公用事業。

投資策略方面，高德洋指出，重視對流動性及風險的控管，留意債市週期循環搭配下檔保護，才能創造強勁的風險調整後回報。團隊從最初分析信貸，研究發債機構以及產業，到對基本面以及訂價進行分析，篩選出適合標的，在建構投資組合時，再依據投資機會與投資準則決定最終標的，嚴謹且紀律的投資方式才是基金短、中、與長期表現皆能名列前茅的主要因素 (詳附表)。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。野村投信為 NN (L) 、天達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列基金在台灣之總代理。野村證券投資信託股份有限公司 11049 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓) 客服專線：(02)8758-1568 野村投資理財網: www.nomurafunds.com.tw" 基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12 月 * 100% (年化配息率為估算值)基金當月配息率 =(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100% 當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購 Y 股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，該費用已反映於相關 Y 股基金淨值中，投資人無需額外支付。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。此外，NN (L) 系列基金 Y 股於投資人持有滿 3 年後即「自動轉換為 X 股」，即無需再支付分銷費用。NN (L) 系列基金 Y 股遞延銷售費率：投資時間未滿 1 年 3%； 超過一年及未滿兩年 2%； 超過兩年及未滿三年 1.% ； 三年以上 0% 。