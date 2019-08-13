【安聯投信】阿根廷哭泣 美強收益抗震

阿根廷哭泣，讓押寶拉丁美洲的新興市場債跟著垂淚！總統選舉的意外結果，竟然導致阿根廷股、匯、債全線下挫，法人提醒，盤點全球市場，美國經濟雖然放緩，但以領先指標的增速來看，還是優於歐元區等主要經濟體，加上貿易戰推升兌美元避險需求，美元要大幅轉弱機率不高，建議投資人布局核心收益，首選美元資產、避開新興市場的政經動盪。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，沒有人能預期川普的下一步，原先 G20 會議已經達成協議，暫時不再加徵關稅，同時暫時鬆綁對華為禁令，出乎市場意料的是，川普再度翻臉，讓兩強貿易情勢惡化，雪上加霜的是，拉丁美洲政經又陷入混局，此刻，對於渴求配息的投資人，更應該鎖定相對穩健的「強資產」。

謝佳伶進一步指出，對於收益投資，投資人應該觀察「定錨點」，也就是美國公債殖利率，目前預期，美國 10 年期公債殖利率在 1.6% 到 1.7% 區間盤整，下限會取決於通膨，聯準會（Fed）希望讓實質利率為 0%，也就是讓 10 年公債殖利率與核心個人消費者支出（PCE）年增率同步，這樣才可以持續刺激經濟、卻又不會過熱；至於上限，則是 Fed 長期利率目標 2.5%，換言之，利率要大幅彈升的空間不大，這樣的環境十分有利於收益投資。

針對新興市場，安聯投信分析，此次阿根廷大選初選顯示，現任總統馬克里（Mauricio Macri）大幅落後反對派候選人艾柏托費南德茲（Alberto Fernandez），此一結果與市場預期 5% 以內差距相差甚遠，令市場擔心：阿根廷經濟改革以及國際貨幣基金（IMF）援助計畫恐因與左派正義黨關係密切的新任總統而喊停、甚至進行債務重組，這也惹得本周阿根廷股債匯市重挫，連帶影響新興國家資產的投資氣氛。

反觀美國 Fed 在本月初宣布降息 1 碼，為金融海嘯以來首見，並提前結束縮表，雖符合市場預期，卻因著 Fed 聲明強調這並非長期降息循環開始，而讓市場稱此次降息為「 預防式降息」或「 鷹式降息」；謝佳伶提醒，降息並不意味著經濟前景欠佳，以美國來說，經濟基本面持續正向，消費及勞動市場依舊強勁，而通膨維持低檔，Fed 以降息「買個保險」，其實是預防經濟陷入衰退的風險。

謝佳伶建議，「收益控」求息若渴，有鑑於美國經濟為全球領頭羊，建議面對震盪環境下，同時布局美股、美國高收益債、美國可轉債，讓這三大資產三箭齊發，達到跟漲抗跌的效果，也同時在低利環境之下，以多元資產廣納不同的收益來源。

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