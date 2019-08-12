【安聯投信】貿易衝突延燒 高收債暫失血

美中貿易戰與人民幣貶值可能帶來的貨幣戰隱憂，衝擊了市場，從風險性資產流出的資金進入公債避險，推升全球政府債券持續上揚；從資金流向的角度觀察，高收益債及新興市場債上周資金皆呈流出，投資等級債則是受惠於市場避險情緒，吸金達 18.6 億美元。

安聯投信指出，上周市場避險情緒受到美中貿易戰再度緊張而升溫，債券中的風險性資產如全球高收益債受到衝擊下跌，全球政府債券則是延續數周前漲勢，單周上漲 0.63%。在歐洲市場部分，由於即將公布的德國 GDP 預期不佳，加上英國無協議脫歐機率增加，市場預期歐洲央行將於 9 月降息救市，德國 10 年期公債殖利率上周再度下探，收在 - 0.58%，歐洲各國負利率債券市值持續增加。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，儘管美中貿易爭端升級對全球都帶來影響，但由於有 Fed 的預防性降息支撐以及仍然強勁的勞動市場表現，美國經濟受到衝擊的程度相對較小，相關資產表現也較為穩定；此外，貿易戰自去年發展至今，因川普總統相關發言往往難以預料，使得貿易戰未來的發展及走向更不易掌握，在緊張情勢隨時可能升高的這段期間，建議仍應以相對強勢的美國資產為核心。

謝佳伶分析，貿易戰再次升級，全球央行吹起「寬鬆風」，此時大量湧入公債的避險資金使其殖利率持續下探，其中具指標性值的美國 10 年期公債殖利率在上周跌至 1.74%，使得投資人可以從中獲取息收報酬的空間逐漸減少；此外，在藉由購入公債避險的此時，也應適時注意進場價格，避免過度追高。

與公債相比，高收益債雖有較高的息收與成長空間，在波動及利率風險上卻常使投資人卻步，對此謝佳伶指出，相較於其他高收益債券，美國短年期高收益債因存續期短、評等多在高收益債中的前段（B、BB 級），且許多發行的美國企業信評良好、近來獲利表現多優於預期，使得美國短年期高收益債成為此時既可提供較佳收益，也可兼顧良好風險控管的資金避風港。



安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，相較於成熟市場，新興市場雖較易出現波動，然而在全球逐漸邁入低息收的收益高原期，只要注意控管品質，新興市場中仍有機會找到具更佳收益且風險溫和的優質資產。

綜觀新興市場資產，亞洲高收益債擁有較其餘區域同級債券更佳的收益機會，且基本面在亞洲政府的政策支持下，也較其他新興地區市場更為穩健；從籌碼面來看，亞債市場資金來源多為區域內在地資金長期持有，在全球資金受到波動快速流動轉換的同時，受到的影響相對較小。

陳宜平指出，新興亞洲國家央行紛紛調降國內利率，繼印尼與韓國央行在 7 月下旬分別實施降息後，印度與泰國央行上周也宣布調降基礎利率，相關寬鬆的貨幣政策除了讓更多資金活水注入亞洲資本市場，企業在獲取及償還資金上更加容易，藉此維持債券更溫和的違約率，進而利於亞洲債市的發展，故建議在波動頻傳、收益難尋的此刻，可將亞洲高收益債適時加入配置，在強化資產防護力的同時，尋找更高的收益。

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