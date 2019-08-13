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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/12  108/08/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.42130   10.39800   0.02330    0.22408
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.20770   10.18480   0.02290    0.22484
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.50640   10.49610   0.01030    0.09813
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.29900   10.28910   0.00990    0.09622
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.29000   10.27570   0.01430    0.13916
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.28620   10.27490   0.01130    0.10998
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.28460   10.27200   0.01260    0.12266
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.39160   10.37700   0.01460    0.14070
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.92590    9.90300   0.02290    0.23124
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.92590    9.90300   0.02290    0.23124
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.91660    9.89770   0.01890    0.19095
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.91660    9.89770   0.01890    0.19095
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04850   10.02680   0.02170    0.21642
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04850   10.02680   0.02170    0.21642
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.79600   10.78160   0.01440    0.13356
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.59480   10.58070   0.01410    0.13326
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70740   10.69040   0.01700    0.15902
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.59360   10.57680   0.01680    0.15884
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.86000   21.69000   0.17000    0.78377
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.21000   20.90000   0.31000    1.48325
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.04470   43.24080  -0.19610   -0.45351
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.04390   40.16890  -0.12500   -0.31119
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92190    9.91220   0.00970    0.09786
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46020   10.44510   0.01510    0.14457
中國信託台灣活力基金                                               13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.04000   10.94000   0.10000    0.91408
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.00000    9.90000   0.10000    1.01010
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.38000    9.18000   0.20000    2.17865
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.18000    9.96000   0.22000    2.20884
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.27590   10.27120   0.00470    0.04576
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.19720   10.22100  -0.02380   -0.23285
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.11460    9.13580  -0.02120   -0.23205
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41520   10.39840   0.01680    0.16156
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27690    9.26160   0.01530    0.16520
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.77340   11.63480   0.13860    1.19125
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.97390    9.85650   0.11740    1.19109
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.10990   11.04390   0.06600    0.59761
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.68260    9.62510   0.05750    0.59740
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.26060   46.77230  -0.51170   -1.09402
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.31020   42.85380  -0.54360   -1.26850
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.36910   47.61800  -0.24890   -0.52270
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.15150   48.38400  -0.23250   -0.48053
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.88000   10.73000   0.15000    1.39795
中國信託智能運動基金-美元                                          10.40000   10.22000   0.18000    1.76125
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.19000   10.02000   0.17000    1.69661
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.87000    9.67000   0.20000    2.06825
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04040   11.03970   0.00070    0.00634
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.39670   10.40390  -0.00720   -0.06920
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.56120    9.56780  -0.00660   -0.06898
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.56070   10.53770   0.02300    0.21826
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71050    9.68950   0.02100    0.21673
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.47370   40.61580  -0.14210   -0.34986
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.83580   40.88170  -0.04590   -0.11228
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.41000   11.30000   0.11000    0.97345
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.83000   10.72000   0.11000    1.02612
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.39000   11.23000   0.16000    1.42476
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.86000   10.71000   0.15000    1.40056
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.93490   45.33210  -0.39720   -0.87620
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.20450   45.46530  -0.26080   -0.57362
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.86420   45.19660  -0.33240   -0.73545
元大2001基金                                                       64.49000   64.47000   0.02000    0.03102
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.80670   48.08140  -0.27470   -0.57132
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.45690   45.31730   0.13960    0.30805
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.15000   19.95000   0.20000    1.00251
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.72550   11.72470   0.00080    0.00682
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.68080   10.70590  -0.02510   -0.23445
元大上證50基金                                                     32.06000   31.70000   0.36000    1.13565
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.15000   10.01000   0.14000    1.39860
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.84000   12.78000   0.06000    0.46948
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.69300   11.62100   0.07200    0.61957
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.05300   16.01700   0.03600    0.22476
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.94200   10.80000   0.14200    1.31481
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.40500   10.29500   0.11000    1.06848
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.94000    2.93000   0.01000    0.34130
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.67000   46.83750  -0.16750   -0.35762
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09720   11.10150  -0.00430   -0.03873
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10330   10.10720  -0.00390   -0.03859
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.09230   10.12080  -0.02850   -0.28160
元大巴西指數基金                                                    7.32800    7.17400   0.15400    2.14664
元大日經225基金                                                    26.19000   26.09000   0.10000    0.38329
元大台商收成基金                                                   22.61000   22.41000   0.20000    0.89246
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.80000   38.83000  -0.03000   -0.07726
元大台灣中型100基金                                                32.92000   32.78000   0.14000    0.42709
元大台灣加權股價指數基金                                           25.54200   25.54700  -0.00500   -0.01957
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
元大台灣卓越50基金                                                 80.52000   80.75000  -0.23000   -0.28483
元大台灣金融基金                                                   18.08000   18.02000   0.06000    0.33296
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.94000   31.88000   0.06000    0.18821
元大台灣高股息基金                                                 26.81000   26.49000   0.32000    1.20800
元大台灣電子科技基金                                               35.71000   35.71000   0.00000    0.00000
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.15000   15.09000   0.06000    0.39761
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.63000   23.02000   0.61000    2.64987
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.58000   13.45000   0.13000    0.96654
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.33000    9.24000   0.09000    0.97403
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.49000   13.33000   0.16000    1.20030
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.31400   12.14800   0.16600    1.36648
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.34000    6.32000   0.02000    0.31646
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.03000    8.95000   0.08000    0.89385
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.87000   0.07000    1.01892
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.29200    8.16900   0.12300    1.50569
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.75000    9.64000   0.11000    1.14108
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.35000    8.26000   0.09000    1.08959
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.20000   0.13000    0.98485
元大全球農業商機基金                                               18.45000   18.12000   0.33000    1.82119
元大印尼指數基金                                                    9.67000    9.55500   0.11500    1.20356
元大印度指數基金                                                    9.55400    9.38400   0.17000    1.81159
元大印度基金                                                       12.49000   12.33000   0.16000    1.29765
元大多多基金                                                       17.45000   17.54000  -0.09000   -0.51311
元大多福基金                                                       53.47000   53.50000  -0.03000   -0.05607
元大亞太成長基金                                                    8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.48000    9.44850   0.03150    0.33339
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.58400    7.55880   0.02520    0.33339
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.85000    8.81100   0.03900    0.44263
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.01300   10.03400  -0.02100   -0.20929
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22560   10.21940   0.00620    0.06067
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.41280   10.40920   0.00360    0.03458
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20080   10.19720   0.00360    0.03530
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.57530   10.61330  -0.03800   -0.35804
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.36070   10.39800  -0.03730   -0.35872
元大卓越基金                                                       43.33000   43.53000  -0.20000   -0.45945
元大店頭基金                                                        8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.49640   10.49390   0.00250    0.02382
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96180    9.94760   0.01420    0.14275
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.99050   33.15300  -0.16250   -0.49015
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.31560   45.81800  -0.50240   -1.09651
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.92950   15.82870   0.10080    0.63682
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.38890   25.77400  -0.38510   -1.49414
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.54770   43.82850  -0.28080   -0.64068
元大高科技基金                                                     19.77000   19.73000   0.04000    0.20274
元大得利貨幣市場基金                                               16.33600   16.33500   0.00100    0.00612
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03970   12.03900   0.00070    0.00581
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
元大富櫃50基金                                                     12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
元大華夏中小基金                                                    7.06000    6.99000   0.07000    1.00143
元大新中國基金-人民幣                                               9.46000    9.36000   0.10000    1.06838
元大新中國基金-美元                                                 8.62500    8.52000   0.10500    1.23239
元大新中國基金-新台幣                                               8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
元大新主流基金                                                     25.19000   25.21000  -0.02000   -0.07933
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41200    9.36600   0.04600    0.49114
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.12920   11.05810   0.07110    0.64297
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.98770    9.90870   0.07900    0.79728
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.48750   11.44160   0.04590    0.40117
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.46500    9.42720   0.03780    0.40097
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.62710   10.62440   0.00270    0.02541
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.86280    9.86030   0.00250    0.02535
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.97600   11.01670  -0.04070   -0.36944
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.19500   10.23270  -0.03770   -0.36843
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16070   10.16360  -0.00290   -0.02853
元大新興亞洲基金                                                   10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.76080    9.71690   0.04390    0.45179
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.04490    9.00420   0.04070    0.45201
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.20080   10.19510   0.00570    0.05591
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.46760    9.46230   0.00530    0.05601
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17300   15.17210   0.00090    0.00593
元大經貿基金                                                       37.39000   37.41000  -0.02000   -0.05346
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18400    8.09700   0.08700    1.07447
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.72000   0.06000    0.68807
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.80000   12.85000  -0.05000   -0.38911
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.72000   16.57000   0.15000    0.90525
元大摩臺基金                                                       37.68000   37.76000  -0.08000   -0.21186
元大標普500基金                                                    27.94000   27.54000   0.40000    1.45243
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.27000   12.53000  -0.26000   -2.07502
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.01000   34.64000   1.37000    3.95497
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.92000   20.93000  -0.01000   -0.04778
元大標智滬深300基金                                                17.40000   17.34000   0.06000    0.34602
元大歐洲50基金                                                     24.71000   24.23000   0.48000    1.98102
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.14980    9.14450   0.00530    0.05796
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30080   10.30010   0.00070    0.00680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
日盛上選基金                                                       35.88000   35.70000   0.18000    0.50420
日盛小而美基金                                                     18.61000   18.53000   0.08000    0.43173
日盛中國內需動力基金                                                9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36830   12.35070   0.01760    0.14250
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85170    9.83760   0.01410    0.14333
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55290   12.53360   0.01930    0.15399
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.99360    9.97820   0.01540    0.15434
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42050   11.43490  -0.01440   -0.12593
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07470    9.08610  -0.01140   -0.12547
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.55000   10.39000   0.16000    1.53994
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.76000    9.62000   0.14000    1.45530
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
日盛日盛基金                                                       12.06000   12.00000   0.06000    0.50000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛全球抗暖化基金                                                 11.28000   11.13000   0.15000    1.34771
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55220   10.50940   0.04280    0.40725
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41190    9.37370   0.03820    0.40752
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36630   10.35320   0.01310    0.12653
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24640    9.23470   0.01170    0.12670
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.29000   10.09000   0.20000    1.98216
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.47000   10.30000   0.17000    1.65049
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52430    2.52050   0.00380    0.15076
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65570    1.65320   0.00250    0.15122
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38810    0.38750   0.00060    0.15484
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25510    0.25470   0.00040    0.15705
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87230   12.88680  -0.01450   -0.11252
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33400    8.34340  -0.00940   -0.11266
日盛亞洲機會基金                                                    6.90000    6.83000   0.07000    1.02489
日盛首選基金                                                       17.89000   17.89000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     18.82000   18.73000   0.09000    0.48051
日盛貨幣市場基金                                                   14.84440   14.84350   0.00090    0.00606
日盛新台商基金                                                     41.68000   41.48000   0.20000    0.48216
日盛精選五虎基金                                                   36.66000   36.63000   0.03000    0.08190
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55480   13.55390   0.00090    0.00664
台新2000高科技基金                                                 32.40000   32.34000   0.06000    0.18553
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          8.95000    8.79000   0.16000    1.82025
台新MSCI中國基金                                                   19.11000   18.96000   0.15000    0.79114
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.29000   19.92000   0.37000    1.85743
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23150   14.23070   0.00080    0.00562
台新中國通基金                                                     47.20000   47.03000   0.17000    0.36147
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53640    0.52680   0.00960    1.82232
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.79400   16.56300   0.23100    1.39467
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31240    0.30760   0.00480    1.56047
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.46000    9.34000   0.12000    1.28480
台新主流基金                                                       25.31000   25.25000   0.06000    0.23762
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.30000   24.04000   0.26000    1.08153
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77940    0.76820   0.01120    1.45795
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.20000   17.02000   0.18000    1.05758
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55090    0.54280   0.00810    1.49226
台新台灣中小基金                                                   37.39000   36.99000   0.40000    1.08137
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.08760   11.06130   0.02630    0.23777
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.03880    9.99370   0.04510    0.45128
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.61320   11.56100   0.05220    0.45152
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.08220   10.02110   0.06110    0.60971
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.28750   11.21930   0.06820    0.60788
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
台新印度基金                                                       14.12000   14.01000   0.11000    0.78515
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66720    8.68900  -0.02180   -0.25089
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28150    0.28110   0.00040    0.14230
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72760   12.75960  -0.03200   -0.25079
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40840    0.40780   0.00060    0.14713
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.79000   39.96000  -0.17000   -0.42543
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.65000   42.78000  -0.13000   -0.30388
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13530   11.13480   0.00050    0.00449
台新高股息平衡基金                                                 33.32580   33.25470   0.07110    0.21380
台新智慧生活基金-美元                                              10.75540   10.56830   0.18710    1.77039
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28480    8.25740   0.02740    0.33182
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.61260    8.61810  -0.00550   -0.06382
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.40840    9.37730   0.03110    0.33165
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.79190    9.79820  -0.00630   -0.06430
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.92710   11.92120   0.00590    0.04949
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37450    0.37290   0.00160    0.42907
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.45730    8.45310   0.00420    0.04969
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28030    0.27910   0.00120    0.42995
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.43000    5.41000   0.02000    0.36969
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.83000   22.89000  -0.06000   -0.26212
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.57930   10.56770   0.01160    0.10977
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07380   10.04630   0.02750    0.27373
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.21770   10.21140   0.00630    0.06170
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.58880   10.57650   0.01230    0.11630
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06940   10.04170   0.02770    0.27585
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21770   10.21140   0.00630    0.06170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.05710   44.30920  -0.25210   -0.56896
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.85730   44.39460  -0.53730   -1.21028
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.53180   39.61430  -0.08250   -0.20826
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38000   11.37930   0.00070    0.00615
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.02460   10.06030  -0.03570   -0.35486
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31000    9.30200   0.00800    0.08600
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.97030   10.96090   0.00940    0.08576
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.75860    7.77880  -0.02020   -0.25968
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.21240    9.23640  -0.02400   -0.25984
永豐中小基金                                                       54.04000   53.73000   0.31000    0.57696
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.82560    1.81940   0.00620    0.34077
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.55370    2.54500   0.00870    0.34185
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21510    8.21680  -0.00170   -0.02069
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.14990   11.15210  -0.00220   -0.01973
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.75000    4.66000   0.09000    1.93133
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.11000   20.78000   0.33000    1.58807
永豐主流品牌基金                                                   19.22000   19.01000   0.21000    1.10468
永豐永豐基金                                                       33.15000   33.10000   0.05000    0.15106
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.17300    9.18090  -0.00790   -0.08605
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69320    9.70180  -0.00860   -0.08864
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14080    9.18020  -0.03940   -0.42918
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.66210    9.70370  -0.04160   -0.42870
永豐亞洲民生消費基金                                               11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
永豐南非幣2021保本基金                                             14.14070   14.13760   0.00310    0.02193
永豐高科技基金                                                     24.00000   23.93000   0.07000    0.29252
永豐貨幣市場基金                                                   13.94700   13.94620   0.00080    0.00574
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16570    2.16100   0.00470    0.21749
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.68360    2.67780   0.00580    0.21660
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84830    7.85980  -0.01150   -0.14631
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.03720   11.05340  -0.01620   -0.14656
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.23250    7.24030  -0.00780   -0.10773
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63890   11.65140  -0.01250   -0.10728
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.84000    7.77000   0.07000    0.90090
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.20000   18.09000   0.11000    0.60807
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.44000   53.49000  -0.05000   -0.09348
永豐領航科技基金                                                   38.68000   38.59000   0.09000    0.23322
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.76000   11.68000   0.08000    0.68493
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.96000    9.79000   0.17000    1.73647
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.88000    9.70000   0.18000    1.85567
永豐趨勢平衡基金                                                   41.72000   41.55000   0.17000    0.40915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91320   11.90990   0.00330    0.02771
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08140   10.08810  -0.00670   -0.06641
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08140   10.08810  -0.00670   -0.06641
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01390   10.02280  -0.00890   -0.08880
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01390   10.02280  -0.00890   -0.08880
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19530   10.20580  -0.01050   -0.10288
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19520   10.20570  -0.01050   -0.10288
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07520   10.08480  -0.00960   -0.09519
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07520   10.08480  -0.00960   -0.09519
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.50680   10.50420   0.00260    0.02475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33220   10.31810   0.01410    0.13665
兆豐國際國民基金                                                   22.88000   22.85000   0.03000    0.13129
兆豐國際第一基金                                                   13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
兆豐國際萬全基金                                                   20.46000   20.47000  -0.01000   -0.04885
兆豐國際電子基金                                                   26.15000   26.30000  -0.15000   -0.57034
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.48000   21.54000  -0.06000   -0.27855
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.78000   15.79000  -0.01000   -0.06333
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.88000   35.87000   0.01000    0.02788
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56290   12.56210   0.00080    0.00637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.98000   10.84000   0.14000    1.29151
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.27000   11.16000   0.11000    0.98566
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19860   10.18560   0.01300    0.12763
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19040   10.17740   0.01300    0.12773
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.94290    9.89920   0.04370    0.44145
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16340   10.15350   0.00990    0.09750
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19850   10.18550   0.01300    0.12763
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19040   10.17740   0.01300    0.12773
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.94280    9.89910   0.04370    0.44145
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16340   10.15340   0.01000    0.09849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.11000   10.00000   0.11000    1.10000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23560   11.23470   0.00090    0.00801
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83370    9.82600   0.00770    0.07836
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88240    9.91370  -0.03130   -0.31572
安聯中國東協基金                                                   15.10000   15.02000   0.08000    0.53262
安聯中國策略基金-美元                                              11.76000   11.54000   0.22000    1.90641
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.53000   15.31000   0.22000    1.43697
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.08000   14.80000   0.28000    1.89189
安聯中華新思路基金-美元                                            13.66000   13.39000   0.27000    2.01643
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.04000   12.83000   0.21000    1.63679
安聯台灣大壩基金                                                   31.79000   31.84000  -0.05000   -0.15704
安聯台灣科技基金                                                   52.91000   52.85000   0.06000    0.11353
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55400   12.55320   0.00080    0.00637
安聯台灣智慧基金                                                   36.13000   36.03000   0.10000    0.27755
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85880   10.86710  -0.00830   -0.07638
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.01650   16.03680  -0.02030   -0.12658
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.95310    9.96570  -0.01260   -0.12643
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00800   10.02060  -0.01260   -0.12574
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.03000   11.87000   0.16000    1.34794
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.54000   11.34000   0.20000    1.76367
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32640   13.34230  -0.01590   -0.11917
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88880   10.89860  -0.00980   -0.08992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.97920   12.99820  -0.01900   -0.14617
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63020    9.63930  -0.00910   -0.09441
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55210    9.56080  -0.00870   -0.09100
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09580    9.10900  -0.01320   -0.14491
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.29400   10.29690  -0.00290   -0.02816
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29990   10.31500  -0.01510   -0.14639
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.37000   0.10000    0.87951
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.15000   11.07000   0.08000    0.72267
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.32000   11.23000   0.09000    0.80142
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52740   12.51910   0.00830    0.06630
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34610   11.33810   0.00800    0.07056
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96740   10.96530   0.00210    0.01915
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60340    8.59830   0.00510    0.05931
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46060    8.45470   0.00590    0.06978
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15170    8.15010   0.00160    0.01963
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.25900   10.24560   0.01340    0.13079
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.13160   10.12960   0.00200    0.01974
安聯全球人口趨勢基金                                               12.29000   12.14000   0.15000    1.23558
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.98000    8.83000   0.15000    1.69875
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.35000   33.91000   0.44000    1.29755
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.75000    7.61000   0.14000    1.83968
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.57820   12.60000  -0.02180   -0.17302
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.62430   10.64270  -0.01840   -0.17289
安聯全球新興市場基金                                               16.79000   16.66000   0.13000    0.78031
安聯全球農金趨勢基金                                                9.27000    9.09000   0.18000    1.98020
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.13000    9.01000   0.12000    1.33185
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
安聯亞洲動態策略基金                                               21.83000   21.61000   0.22000    1.01805
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.04630   10.00670   0.03960    0.39573
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.09230   10.06880   0.02350    0.23339
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11860   10.09370   0.02490    0.24669
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09160   10.06780   0.02380    0.23640
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12880   10.10020   0.02860    0.28316
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09790   10.07450   0.02340    0.23227
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04720   10.02430   0.02290    0.22844
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04720   10.02430   0.02290    0.22844
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04720   10.02430   0.02290    0.22844
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.59660   10.59680  -0.00020   -0.00189
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.12910   10.12930  -0.00020   -0.00197
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.04070   90.95660   0.08410    0.09246
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.30690   13.28980   0.01710    0.12867
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.41420   68.35100   0.06320    0.09246
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89590    9.88320   0.01270    0.12850
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.76590    2.76590   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94400   10.95860  -0.01460   -0.13323
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.32980    2.33080  -0.00100   -0.04290
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83360    8.84590  -0.01230   -0.13905
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.59150   10.61400  -0.02250   -0.21198
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44340   10.42410   0.01930    0.18515
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.89780   10.85640   0.04140    0.38134
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.39630   10.37800   0.01830    0.17633
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.43630   10.41920   0.01710    0.16412
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.48910   10.51140  -0.02230   -0.21215
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31010   10.29090   0.01920    0.18657
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.67210   10.63520   0.03690    0.34696
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.29310   10.27500   0.01810    0.17616
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.34120   10.32330   0.01790    0.17339
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30300   10.29120   0.01180    0.11466
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.44890   10.42730   0.02160    0.20715
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28660   10.27540   0.01120    0.10900
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.22500   10.21580   0.00920    0.09006
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.31740   10.30580   0.01160    0.11256
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.39820   10.37710   0.02110    0.20333
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28630   10.27510   0.01120    0.10900
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.22530   10.21660   0.00870    0.08516
宏利台灣動力基金A類型                                              31.10000   31.32000  -0.22000   -0.70243
宏利台灣動力基金I類型                                              31.10000   31.32000  -0.22000   -0.70243
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93650    9.85030   0.08620    0.87510
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92050    9.87270   0.04780    0.48416
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48640    7.42150   0.06490    0.87449
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.50650    7.46070   0.04580    0.61388
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.48000   11.31000   0.17000    1.50309
宏利全球債券組合基金                                               13.86280   13.88420  -0.02140   -0.15413
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99990    2.99520   0.00470    0.15692
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47090   12.46900   0.00190    0.01524
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96350    8.96370  -0.00020   -0.00223
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61770    2.61720   0.00050    0.01910
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.60490   11.63430  -0.02940   -0.25270
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.26870    3.21670   0.05200    1.61656
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54000    0.53150   0.00850    1.59925
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.27000   15.06000   0.21000    1.39442
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33400   12.26670   0.06730    0.54864
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.90820   10.84880   0.05940    0.54753
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47710   10.43530   0.04180    0.40056
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70540    8.65770   0.04770    0.55095
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33710    8.29180   0.04530    0.54632
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.22060    8.18710   0.03350    0.40918
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35760    8.31430   0.04330    0.52079
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.09000    9.92000   0.17000    1.71371
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.26000   10.13000   0.13000    1.28332
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.08000    9.91000   0.17000    1.71544
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03520    3.03110   0.00410    0.13526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43860    0.43810   0.00050    0.11413
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.24760   13.25060  -0.00300   -0.02264
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00160    0.99830   0.00330    0.33056
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.57450    7.57600  -0.00150   -0.01980
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10060    2.09760   0.00300    0.14302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30290    0.30250   0.00040    0.13223
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.21560    9.21550   0.00010    0.00109
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33400    0.33350   0.00050    0.14993
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69280   13.69230   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.33000   0.04000    1.71674
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.73000   10.59000   0.14000    1.32200
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.09000   25.95000   0.14000    0.53950
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.09000   25.95000   0.14000    0.53950
宏利澳幣保本基金                                                   12.71200   12.70450   0.00750    0.05903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.12000   10.01000   0.11000    1.09890
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.69000   11.62000   0.07000    0.60241
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.58910   10.57360   0.01550    0.14659
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.52390    9.50760   0.01630    0.17144
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.11380    9.13420  -0.02040   -0.22334
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.54540   11.57130  -0.02590   -0.22383
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
貝萊德新台幣基金                                                   12.97500   12.97450   0.00050    0.00385
貝萊德寶利基金                                                     27.22000   27.32000  -0.10000   -0.36603
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46630   11.46800  -0.00170   -0.01482
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01550   10.02450  -0.00900   -0.08978
保德信大中華基金-人民幣                                            10.00000    9.86000   0.14000    1.41988
保德信大中華基金-美元                                               9.61000    9.45000   0.16000    1.69312
保德信大中華基金-新台幣                                            29.08000   28.70000   0.38000    1.32404
保德信中小型股基金                                                 50.09000   49.82000   0.27000    0.54195
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.66000    8.54000   0.12000    1.40515
保德信中國中小基金-美元                                             8.12000    7.99000   0.13000    1.62703
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.97000    7.87000   0.10000    1.27065
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.88070    9.83200   0.04870    0.49532
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98230    9.94350   0.03880    0.39020
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.00030    9.95080   0.04950    0.49745
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.09250   11.03760   0.05490    0.49739
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.00000    9.81000   0.19000    1.93680
保德信中國品牌基金-美元                                             9.98000    9.80000   0.18000    1.83673
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.75000   10.55000   0.20000    1.89573
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.21000   27.90000   0.31000    1.11111
保德信全球消費商機基金                                             19.55000   19.33000   0.22000    1.13813
保德信全球基礎建設基金                                             14.00000   13.85000   0.15000    1.08303
保德信全球資源基金                                                  7.09000    6.96000   0.13000    1.86782
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.11000   32.97000   0.14000    0.42463
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.40060   10.32760   0.07300    0.70684
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.82510   10.74920   0.07590    0.70610
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.55120   10.51860   0.03260    0.30993
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.97950   10.94560   0.03390    0.30971
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.64430    9.59200   0.05230    0.54525
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.81350   10.75590   0.05760    0.53552
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.31470    9.30180   0.01290    0.13868
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42410   10.40960   0.01450    0.13929
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.27000    8.27220  -0.00220   -0.02660
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.40700   11.41000  -0.00300   -0.02629
保德信亞太基金                                                     19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.81010    8.83600  -0.02590   -0.29312
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.21300   12.24900  -0.03600   -0.29390
保德信店頭市場基金                                                 36.52000   36.45000   0.07000    0.19204
保德信拉丁美洲基金                                                  7.33000    7.19000   0.14000    1.94715
保德信金平衡基金                                                   30.11000   30.14000  -0.03000   -0.09954
保德信金滿意基金                                                   42.75000   42.70000   0.05000    0.11710
保德信科技島基金                                                   27.71000   27.61000   0.10000    0.36219
保德信高成長基金                                                   96.66000   96.70000  -0.04000   -0.04137
保德信貨幣市場基金                                                 15.84750   15.84650   0.00100    0.00631
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.56150   10.44310   0.11840    1.13376
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.91940   10.83980   0.07960    0.73433
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.00440   10.93010   0.07430    0.67977
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.65310   10.62290   0.03020    0.28429
保德信新世紀基金                                                   10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.27570    8.29890  -0.02320   -0.27956
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44330   10.46730  -0.02400   -0.22929
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.78750   11.82060  -0.03310   -0.28002
保德信新興趨勢組合基金                                             10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
保德信瑞騰基金                                                     15.65910   15.65830   0.00080    0.00511
保德信歐洲組合基金                                                 10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.96470    9.96390   0.00080    0.00803
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54390   10.54190   0.00200    0.01897
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94600    9.96350  -0.01750   -0.17564
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.26830   10.29280  -0.02450   -0.23803
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.05230   10.04640   0.00590    0.05873
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53370   10.52350   0.01020    0.09693
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.91390    9.90710   0.00680    0.06864
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.29510   10.28800   0.00710    0.06901
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.64170   10.65970  -0.01800   -0.16886
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.33910   10.33380   0.00530    0.05129
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74270   10.73840   0.00430    0.04004
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.26580   10.26030   0.00550    0.05360
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.60080   10.59480   0.00600    0.05663
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22230   10.21250   0.00980    0.09596
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76520   10.75500   0.01020    0.09484
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.09370   10.08450   0.00920    0.09123
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.49680   10.48720   0.00960    0.09154
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.92220    9.91020   0.01200    0.12109
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.92280    9.91090   0.01190    0.12007
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.17290   10.13850   0.03440    0.33930
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.88350    9.87390   0.00960    0.09723
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.88350    9.87390   0.00960    0.09723
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.16760   10.19650  -0.02890   -0.28343
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.50130   10.48980   0.01150    0.10963
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20250   10.19050   0.01200    0.11776
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39260   10.37950   0.01310    0.12621
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77870   10.76560   0.01310    0.12168
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51460   10.49800   0.01660    0.15813
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.19630   11.17580   0.02050    0.18343
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.36890   10.35640   0.01250    0.12070
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.67920   10.66630   0.01290    0.12094
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.59980   10.58570   0.01410    0.13320
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.61770   10.60500   0.01270    0.11975
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.75460   10.78410  -0.02950   -0.27355
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.44910   10.42980   0.01930    0.18505
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44890   10.43070   0.01820    0.17448
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.55520   10.52160   0.03360    0.31934
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.73850   10.70200   0.03650    0.34106
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.23110   10.21330   0.01780    0.17428
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.32880   10.31080   0.01800    0.17457
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97460    1.97340   0.00120    0.06081
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84110    2.83880   0.00230    0.08102
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29040    0.29000   0.00040    0.13793
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45390    0.45330   0.00060    0.13236
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28540    8.28980  -0.00440   -0.05308
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.14320   12.12610   0.01710    0.14102
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75590    9.74870   0.00720    0.07386
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.46330   12.45510   0.00820    0.06584
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66310    8.65140   0.01170    0.13524
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.11020   11.09520   0.01500    0.13519
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93190   10.92130   0.01060    0.09706
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.78350   10.79640  -0.01290   -0.11948
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.44000   19.43000   0.01000    0.05147
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4504.05000 4499.87000   4.18000    0.09289
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31480   10.31270   0.00210    0.02036
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21600   11.21320   0.00280    0.02497
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24840   10.26490  -0.01650   -0.16074
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93100    9.93060   0.00040    0.00403
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55820   10.55780   0.00040    0.00379
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.98560   10.00640  -0.02080   -0.20787
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35490   10.37250  -0.01760   -0.16968
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.57390   10.54500   0.02890    0.27406
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09490    6.09520  -0.00030   -0.00492
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.23500   11.23550  -0.00050   -0.00445
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.41260   10.36440   0.04820    0.46505
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.31100   11.22200   0.08900    0.79309
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.56070   10.48100   0.07970    0.76042
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.94890    8.90740   0.04150    0.46590
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.19290    9.12060   0.07230    0.79271
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.08710    9.01850   0.06860    0.76066
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.27700   10.22940   0.04760    0.46533
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.65670   10.57290   0.08380    0.79259
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65320   10.57280   0.08040    0.76044
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.11000    7.07000   0.04000    0.56577
柏瑞巨人基金                                                       12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70390   13.70330   0.00060    0.00438
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.74000   16.59000   0.15000    0.90416
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40490   14.39380   0.01110    0.07712
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70120   12.65870   0.04250    0.33574
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.27070   13.22770   0.04300    0.32508
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.60120    8.59450   0.00670    0.07796
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.80770    6.80240   0.00530    0.07791
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68060    8.65160   0.02900    0.33520
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50810    8.46770   0.04040    0.47711
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75510   10.72020   0.03490    0.32555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42900    8.40900   0.02000    0.23784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.88960   12.84650   0.04310    0.33550
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47730   12.46770   0.00960    0.07700
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.26600   13.20300   0.06300    0.47716
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.08060   12.04150   0.03910    0.32471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02020    9.01330   0.00690    0.07655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70310    9.67060   0.03250    0.33607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72210    9.67590   0.04620    0.47747
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56160    9.53060   0.03100    0.32527
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45420    9.43170   0.02250    0.23856
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76110   10.76740  -0.00630   -0.05851
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.68360   10.66290   0.02070    0.19413
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.47180   10.45220   0.01960    0.18752
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.62100   10.62430  -0.00330   -0.03106
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87680    9.88260  -0.00580   -0.05869
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56560    9.54710   0.01850    0.19378
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.75890   10.70860   0.05030    0.46972
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59370    9.57580   0.01790    0.18693
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73760    9.74060  -0.00300   -0.03080
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74090   10.74720  -0.00630   -0.05862
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.68390   10.66320   0.02070    0.19413
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47220   10.45260   0.01960    0.18751
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.62200   10.62530  -0.00330   -0.03106
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87660    9.88240  -0.00580   -0.05869
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56580    9.54730   0.01850    0.19377
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.94330   10.89210   0.05120    0.47007
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59390    9.57600   0.01790    0.18693
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73820    9.74130  -0.00310   -0.03182
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33910   11.34950  -0.01040   -0.09163
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73460   12.72010   0.01450    0.11399
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99880   11.98500   0.01380    0.11514
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98020    8.98850  -0.00830   -0.09234
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65420    9.64320   0.01100    0.11407
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56320    9.55220   0.01100    0.11516
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03390   11.04410  -0.01020   -0.09236
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.85800   11.84450   0.01350    0.11398
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59170   11.57840   0.01330    0.11487
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98050    8.98880  -0.00830   -0.09234
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65480    9.64380   0.01100    0.11406
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56370    9.55270   0.01100    0.11515
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.03000   12.97000   0.06000    0.46261
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.66000   13.54000   0.12000    0.88626
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.68000   12.53000   0.15000    1.19713
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.12000   13.01000   0.11000    0.84550
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.48000   10.28000   0.20000    1.94553
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.30410   12.34500  -0.04090   -0.33131
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.42650   10.43370  -0.00720   -0.06901
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.82160    7.84760  -0.02600   -0.33131
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.29960   10.30680  -0.00720   -0.06986
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.41460   12.42830  -0.01370   -0.11023
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09280   12.07460   0.01820    0.15073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06090   11.04510   0.01580    0.14305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.62670    8.63620  -0.00950   -0.11000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66360    9.64910   0.01450    0.15027
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.69980    9.68600   0.01380    0.14247
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63280   11.61530   0.01750    0.15066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.90180   10.91380  -0.01200   -0.10995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04230   11.02660   0.01570    0.14238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00810    9.99310   0.01500    0.15010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.32090    9.33120  -0.01030   -0.11038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.21460    9.18560   0.02900    0.31571
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.72640    9.71250   0.01390    0.14311
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.82660   12.83960  -0.01300   -0.10125
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.27870   12.25700   0.02170    0.17704
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.57810   11.55820   0.01990    0.17217
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.16370    7.17100  -0.00730   -0.10180
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.88290    8.86720   0.01570    0.17706
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.54400    9.52760   0.01640    0.17213
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.02620   11.03740  -0.01120   -0.10147
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.59620   11.57630   0.01990    0.17190
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62130    9.60440   0.01690    0.17596
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.14120    9.15050  -0.00930   -0.10163
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.74810    9.73130   0.01680    0.17264
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.16400   12.17930  -0.01530   -0.12562
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.91310   12.90210   0.01100    0.08526
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.75230   11.74250   0.00980    0.08346
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.43850    9.45030  -0.01180   -0.12486
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.04690   10.03840   0.00850    0.08467
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.03050   10.02220   0.00830    0.08282
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.17160   12.16120   0.01040    0.08552
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.85270   10.86630  -0.01360   -0.12516
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.19770   11.18840   0.00930    0.08312
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.03850   10.05110  -0.01260   -0.12536
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.60560    9.61760  -0.01200   -0.12477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.28870   10.28000   0.00870    0.08463
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.77060    9.76250   0.00810    0.08297
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.19000   19.07000   0.12000    0.62926
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.95000   17.71000   0.24000    1.35517
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.48320   13.51200  -0.02880   -0.21314
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30980   10.23330   0.07650    0.74756
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.33310   11.22440   0.10870    0.96843
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.37400   12.22370   0.15030    1.22958
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.80720   10.70580   0.10140    0.94715
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.92350    8.85740   0.06610    0.74627
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47070    9.37990   0.09080    0.96803
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40610    9.29180   0.11430    1.23012
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.39970    9.31160   0.08810    0.94613
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.05730    8.99010   0.06720    0.74749
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.27310    9.18410   0.08900    0.96907
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27110   11.13420   0.13690    1.22955
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.34290    9.25520   0.08770    0.94758
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.99470   45.31330  -0.31860   -0.70310
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96340    9.93880   0.02460    0.24751
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.96320    9.95040   0.01280    0.12864
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.29000   31.01000   0.28000    0.90293
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81820   11.81750   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66580    1.66290   0.00290    0.17439
國泰大中華基金                                                     20.36000   20.41000  -0.05000   -0.24498
國泰小龍基金-新台幣                                                15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.83000   43.87000  -0.04000   -0.09118
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.34940    4.27520   0.07420    1.73559
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67150    0.65900   0.01250    1.89681
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71860    0.70520   0.01340    1.90017
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.28000   19.00000   0.28000    1.47368
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.94720   44.13290  -0.18570   -0.42077
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37000    2.34120   0.02880    1.23014
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33260    0.32810   0.00450    1.37153
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.46360   10.36120   0.10240    0.98830
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33760    0.33720   0.00040    0.11862
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.41200   10.44090  -0.02890   -0.27680
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.10230    4.04800   0.05430    1.34140
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.57470    0.56620   0.00850    1.50124
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.17000   17.98000   0.19000    1.05673
國泰中港台基金-人民幣                                               3.11660    3.07330   0.04330    1.40891
國泰中港台基金-美元                                                 0.44210    0.43530   0.00680    1.56214
國泰中港台基金-新台幣                                              13.82000   13.66000   0.16000    1.17130
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.05850   10.02520   0.03330    0.33216
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.25550   10.23650   0.01900    0.18561
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.40630   10.42800  -0.02170   -0.20809
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.54000   25.43000   0.11000    0.43256
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.93000   13.00000  -0.07000   -0.53846
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.88000   29.52000   0.36000    1.21951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35390    0.35320   0.00070    0.19819
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33240    0.33170   0.00070    0.21103
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33330    0.33260   0.00070    0.21046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.11050   11.13160  -0.02110   -0.18955
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44150   10.46140  -0.01990   -0.19022
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47700   10.49690  -0.01990   -0.18958
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46440   12.46370   0.00070    0.00562
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41970    0.41590   0.00380    0.91368
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37040    0.36700   0.00340    0.92643
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44810    0.44410   0.00400    0.90070
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55780    0.55610   0.00170    0.30570
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52710    2.49900   0.02810    1.12445
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35740    0.35290   0.00450    1.27515
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.22000   11.12000   0.10000    0.89928
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52810    0.52450   0.00360    0.68637
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48740    0.48220   0.00520    1.07839
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.38000   14.28000   0.10000    0.70028
國泰全球資源基金-美元                                               0.16260    0.15970   0.00290    1.81590
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.18000    5.10000   0.08000    1.56863
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60140    0.59240   0.00900    1.51924
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.86000   18.65000   0.21000    1.12601
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.32000   18.12000   0.20000    1.10375
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88420    0.87610   0.00810    0.92455
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.75000   20.52000   0.23000    1.12086
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.05000   22.02000   0.03000    0.13624
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55090    2.54250   0.00840    0.33038
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36170    0.36000   0.00170    0.47222
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30940    0.30790   0.00150    0.48717
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.28390   11.26860   0.01530    0.13578
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.65290    9.63970   0.01320    0.13693
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53100    0.53150  -0.00050   -0.09407
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38490    0.38270   0.00220    0.57486
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
國泰科技生化基金                                                   34.45000   34.57000  -0.12000   -0.34712
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.32000   29.01000   0.31000    1.06860
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.52000   12.74000  -0.22000   -1.72684
國泰美國費城半導體基金                                             14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.99820   47.51990  -0.52170   -1.09786
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.28950   16.19380   0.09570    0.59097
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.00180   26.38470  -0.38290   -1.45122
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.06490   46.23810  -0.17320   -0.37458
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.46640   46.46680  -0.00040   -0.00086
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.35600   43.38780  -0.03180   -0.07329
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31860    0.31680   0.00180    0.56818
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95250    9.91460   0.03790    0.38226
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.01140    9.97310   0.03830    0.38403
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31830    0.31600   0.00230    0.72785
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.94340    9.88790   0.05550    0.56129
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.01730    9.96130   0.05600    0.56218
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31810    0.31560   0.00250    0.79214
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.93730    9.87490   0.06240    0.63191
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.01920    9.95610   0.06310    0.63378
國泰紐幣2021保本基金                                               12.89270   12.88920   0.00350    0.02715
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.27240   13.26810   0.00430    0.03241
國泰紐幣保本基金                                                   12.77060   12.76910   0.00150    0.01175
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.53000   23.64000  -0.11000   -0.46531
國泰富時中國A50基金                                                21.25000   21.02000   0.23000    1.09420
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.61340   48.84660  -0.23320   -0.47741
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34910    0.34890   0.00020    0.05732
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52340    0.52630  -0.00290   -0.55102
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.07800   42.25260  -0.17460   -0.41323
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
國泰新興市場基金-美元                                               0.37660    0.37300   0.00360    0.96515
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48990    2.48800   0.00190    0.07637
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.52740    1.52630   0.00110    0.07207
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36290    0.36210   0.00080    0.22093
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22490    0.22430   0.00060    0.26750
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.02640   11.01780   0.00860    0.07806
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.63650    6.63130   0.00520    0.07842
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.77540   47.24700  -0.47160   -0.99816
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.51550   46.86110  -0.34560   -0.73750
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.82300   44.01440  -0.19140   -0.43486
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.74000   35.73000   0.01000    0.02799
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.61000   23.14000   0.47000    2.03111
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34730    0.34420   0.00310    0.90064
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.36440   39.54710  -0.18270   -0.46198
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.94000   21.59000   0.35000    1.62112
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.18000   19.10000   0.08000    0.41885
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.47000   17.34000   0.13000    0.74971
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41730    0.41760  -0.00030   -0.07184
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.62270   12.65400  -0.03130   -0.24735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57280   10.55580   0.01700    0.16105
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47660   10.47740  -0.00080   -0.00764
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.70160   10.74470  -0.04310   -0.40113
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24760   10.23790   0.00970    0.09475
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18530   10.18610  -0.00080   -0.00785
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.34800   10.38970  -0.04170   -0.40136
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95110    9.93870   0.01240    0.12476
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79670    9.79700  -0.00030   -0.00306
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92340    9.92640  -0.00300   -0.03022
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.84590    9.88780  -0.04190   -0.42375
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95100    9.93860   0.01240    0.12477
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79190    9.79220  -0.00030   -0.00306
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92330    9.92630  -0.00300   -0.03022
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.84590    9.88780  -0.04190   -0.42375
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44920   11.44910   0.00010    0.00087
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93900    9.97200  -0.03300   -0.33093
第一金大中華基金                                                   26.19000   26.19000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 33.05000   32.90000   0.15000    0.45593
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.26000   13.05000   0.21000    1.60920
第一金中國世紀基金-美元                                             8.04770    7.90470   0.14300    1.80905
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87280    9.86790   0.00490    0.04966
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.32700    8.34380  -0.01680   -0.20135
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.46710   11.46130   0.00580    0.05061
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84790    9.86780  -0.01990   -0.20167
第一金中概平衡基金                                                 27.95000   27.86000   0.09000    0.32304
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33040   15.32950   0.00090    0.00587
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.74200  178.73200   0.01000    0.00559
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.72960   15.43510   0.29450    1.90799
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.72960   15.43470   0.29490    1.91063
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.36000   15.13000   0.23000    1.52016
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.37000   15.14000   0.23000    1.51915
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.64570   10.36720   0.27850    2.68636
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.64410   10.36600   0.27810    2.68281
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.80000   10.56000   0.24000    2.27273
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.81000   10.57000   0.24000    2.27058
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.33360   10.13100   0.20260    1.99980
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.33420   10.13100   0.20320    2.00573
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.70000   10.53000   0.17000    1.61443
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.70000   10.53000   0.17000    1.61443
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.88430   12.64300   0.24130    1.90857
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.90160   12.66000   0.24160    1.90837
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.36000   12.18000   0.18000    1.47783
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.39000   12.20000   0.19000    1.55738
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77860    9.72520   0.05340    0.54909
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77350    9.72010   0.05340    0.54938
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44200    9.40910   0.03290    0.34966
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46610    9.43320   0.03290    0.34877
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.68420   10.62580   0.05840    0.54961
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.35360   10.31760   0.03600    0.34892
第一金全球大趨勢基金                                               25.25000   24.81000   0.44000    1.77348
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.31760    9.24900   0.06860    0.74170
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43230    6.38490   0.04740    0.74238
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.96620    9.89440   0.07180    0.72566
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.96630    9.89470   0.07160    0.72362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.87770   10.79950   0.07820    0.72411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.87940   10.80120   0.07820    0.72399
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54230    8.49610   0.04620    0.54378
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.50930   10.45250   0.05680    0.54341
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25390    9.23210   0.02180    0.23613
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25230    9.23050   0.02180    0.23617
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66050    7.63840   0.02210    0.28933
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65340    7.63300   0.02040    0.26726
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.45050    8.44340   0.00710    0.08409
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.45130    8.44410   0.00720    0.08527
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.63340   11.60590   0.02750    0.23695
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.63400   11.60650   0.02750    0.23694
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.20580   10.17860   0.02720    0.26723
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.20670   10.17950   0.02720    0.26720
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.01410   15.00130   0.01280    0.08533
第一金亞洲科技基金                                                 17.69000   17.62000   0.07000    0.39728
第一金亞洲新興市場基金                                             12.93000   12.90000   0.03000    0.23256
第一金店頭市場基金                                                  8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.16020   10.15810   0.00210    0.02067
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.16020   10.15810   0.00210    0.02067
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.24580   10.28420  -0.03840   -0.37339
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.24580   10.28420  -0.03840   -0.37339
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.16020   10.15810   0.00210    0.02067
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.16700   10.16470   0.00230    0.02263
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.16020   10.15810   0.00210    0.02067
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.24580   10.28420  -0.03840   -0.37339
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.25260   10.29090  -0.03830   -0.37217
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.24580   10.28420  -0.03840   -0.37339
第一金創新趨勢基金                                                 21.75000   21.75000   0.00000    0.00000
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.66560   44.87710  -0.21150   -0.47129
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.39210   44.59580  -0.20370   -0.45677
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.45600   45.93870  -0.48270   -1.05075
第一金電子基金                                                     34.30000   34.13000   0.17000    0.49810
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.25000   18.29000  -0.04000   -0.21870
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.96000   19.62000   0.34000    1.73293
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.23000    8.03000   0.20000    2.49066
統一大中華中小基金(美元)                                            7.34000    7.17000   0.17000    2.37099
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.03000   10.82000   0.21000    1.94085
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000    9.95000   0.08000    0.80402
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
統一大滿貫基金-A類型                                               35.74000   35.57000   0.17000    0.47793
統一大滿貫基金-I類型                                               35.74000   35.57000   0.17000    0.47793
統一大龍印基金                                                     14.47000   14.21000   0.26000    1.82970
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.48000    9.30000   0.18000    1.93548
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.47000    8.31000   0.16000    1.92539
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.78000    9.64000   0.14000    1.45228
統一中小基金                                                       24.55000   24.54000   0.01000    0.04075
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.98890    9.98180   0.00710    0.07113
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03640    9.02710   0.00930    0.10302
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.84970    8.86940  -0.01970   -0.22211
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.57240   12.56350   0.00890    0.07084
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33140   11.31980   0.01160    0.10248
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05310   11.07780  -0.02470   -0.22297
統一台灣動力基金                                                   19.14000   19.17000  -0.03000   -0.15649
統一全天候基金-A類型                                              113.47000  113.12000   0.35000    0.30941
統一全天候基金-I類型                                              114.14000  113.78000   0.36000    0.31640
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.48630    8.37150   0.11480    1.37132
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.97000    7.85960   0.11040    1.40465
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.08300    8.00260   0.08040    1.00467
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.18320    9.05900   0.12420    1.37101
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.63250    8.51300   0.11950    1.40374
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.74730    8.66030   0.08700    1.00458
統一全球債券組合基金                                               12.46420   12.47220  -0.00800   -0.06414
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.20000   15.66000   0.54000    3.44828
統一全球新科技基金(美元)                                           14.88000   14.39000   0.49000    3.40514
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.50000   14.08000   0.42000    2.98295
統一亞太基金                                                       24.87000   24.59000   0.28000    1.13867
統一亞洲大金磚基金                                                 12.14000   12.01000   0.13000    1.08243
統一奔騰基金                                                       60.89000   60.94000  -0.05000   -0.08205
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74220   16.74110   0.00110    0.00657
統一強漢基金(人民幣)                                               11.29000   11.00000   0.29000    2.63636
統一強漢基金(美元)                                                  9.92000    9.67000   0.25000    2.58532
統一強漢基金(新台幣)                                               26.53000   25.96000   0.57000    2.19569
統一統信基金                                                       30.80000   30.74000   0.06000    0.19519
統一黑馬基金                                                       61.42000   61.43000  -0.01000   -0.01628
統一新亞洲科技能源基金                                             16.32000   16.00000   0.32000    2.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.15750    8.17250  -0.01500   -0.18354
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89840   10.91840  -0.02000   -0.18318
統一經建基金                                                       47.88000   47.74000   0.14000    0.29326
統一龍馬基金                                                       70.03000   69.92000   0.11000    0.15732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.76000   20.68000   0.08000    0.38685
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.19000   47.98000   0.21000    0.43768
野村中國機會基金                                                   13.94000   13.79000   0.15000    1.08774
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41240   10.40120   0.01120    0.10768
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36770   10.35750   0.01020    0.09848
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.49700   10.52900  -0.03200   -0.30392
野村巴西基金                                                        7.09000    6.93000   0.16000    2.30880
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.31000   11.38000  -0.07000   -0.61511
野村台灣高股息基金                                                 24.58000   24.55000   0.03000    0.12220
野村台灣運籌基金                                                   37.47000   37.48000  -0.01000   -0.02668
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88060    9.87740   0.00320    0.03240
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76370    9.75930   0.00440    0.04509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83760    9.84320  -0.00560   -0.05689
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.50310   10.49990   0.00320    0.03048
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27150   10.26680   0.00470    0.04578
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05430   10.05880  -0.00450   -0.04474
野村平衡基金                                                       20.06000   20.11000  -0.05000   -0.24863
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95010    9.99670  -0.04660   -0.46615
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.13830    9.99670   0.14160    1.41647
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96450    9.99670  -0.03220   -0.32211
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95010    9.99670  -0.04660   -0.46615
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.13830    9.99670   0.14160    1.41647
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96450    9.99670  -0.03220   -0.32211
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92530    9.99670  -0.07140   -0.71424
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00030    9.99630   0.00400    0.04001
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.01480    9.99630   0.01850    0.18507
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.97540    9.99630  -0.02090   -0.20908
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.88000    9.80000   0.08000    0.81633
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.72000   14.61000   0.11000    0.75291
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.32000   12.20000   0.12000    0.98361
野村全球生技醫療基金                                               16.90000   16.68000   0.22000    1.31894
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.24400   10.24450  -0.00050   -0.00488
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21140   10.21200  -0.00060   -0.00588
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.17600   10.20110  -0.02510   -0.24605
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.48890   10.48990  -0.00100   -0.00953
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41950   10.42070  -0.00120   -0.01152
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.38840   10.41440  -0.02600   -0.24965
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25270   10.27790  -0.02520   -0.24519
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.88780   10.88870  -0.00090   -0.00827
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.77170   10.77250  -0.00080   -0.00743
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.74240   10.76910  -0.02670   -0.24793
野村全球品牌基金                                                   28.73000   28.29000   0.44000    1.55532
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.44000   10.32000   0.12000    1.16279
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.69000   12.54000   0.15000    1.19617
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.58000   10.41000   0.17000    1.63305
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.27000   19.05000   0.22000    1.15486
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.96000   11.77000   0.19000    1.61427
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95910   10.95850   0.00060    0.00548
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97110   10.97110   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76710   10.78320  -0.01610   -0.14931
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.46750    8.42090   0.04660    0.55339
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.28910    8.24730   0.04180    0.50683
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.90850    7.88400   0.02450    0.31076
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88280   10.82290   0.05990    0.55346
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.37540   10.32320   0.05220    0.50566
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99580    9.96450   0.03130    0.31412
野村成長基金                                                       32.16000   32.06000   0.10000    0.31192
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.21160    8.15850   0.05310    0.65085
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22190    8.17210   0.04980    0.60939
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48860    8.46150   0.02710    0.32027
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.50300    9.44170   0.06130    0.64925
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.36560    9.30890   0.05670    0.60909
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.65210    9.62140   0.03070    0.31908
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.71000   12.65000   0.06000    0.47431
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16210   10.16380  -0.00170   -0.01673
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.08890   10.09460  -0.00570   -0.05647
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.04780   10.08110  -0.03330   -0.33032
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.60360    9.60600  -0.00240   -0.02498
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.61240    9.61820  -0.00580   -0.06030
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.78090    9.81370  -0.03280   -0.33423
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13790   10.17160  -0.03370   -0.33131
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.74500   10.74610  -0.00110   -0.01024
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.64270   10.64900  -0.00630   -0.05916
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82910   10.86540  -0.03630   -0.33409
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.95180    9.93350   0.01830    0.18423
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.95310    9.93620   0.01690    0.17009
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.92230    9.92550  -0.00320   -0.03224
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.44640    8.44950  -0.00310   -0.03669
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.02810    9.01150   0.01660    0.18421
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.89350    8.87840   0.01510    0.17008
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.03400   10.03830  -0.00430   -0.04284
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.74360   13.74860  -0.00500   -0.03637
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.85230   12.82880   0.02350    0.18318
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.40020   10.38260   0.01760    0.16951
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49100   10.48750   0.00350    0.03337
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45080   10.44880   0.00200    0.01914
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51290   10.52280  -0.00990   -0.09408
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79030   10.78660   0.00370    0.03430
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72570   10.72360   0.00210    0.01958
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70700   10.71730  -0.01030   -0.09611
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.73470   10.72980   0.00490    0.04567
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.66010   10.65650   0.00360    0.03378
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.89100   10.93000  -0.03900   -0.35682
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21650   10.18050   0.03600    0.35362
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.78880    9.73590   0.05290    0.54335
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.41880    9.37190   0.04690    0.50043
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.93860    8.90740   0.03120    0.35027
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43560   11.39560   0.04000    0.35101
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.43750   10.38910   0.04840    0.46587
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.57030   11.49650   0.07380    0.64193
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.98010   10.91330   0.06680    0.61210
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77200   10.72230   0.04970    0.46352
野村泰國基金                                                       43.43000   43.68000  -0.25000   -0.57234
野村高科技基金                                                     10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.47930   10.38790   0.09140    0.87987
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.04490    9.92320   0.12170    1.22642
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.70450   10.53490   0.16960    1.60989
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.43540    9.32770   0.10770    1.15463
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.47160    9.38910   0.08250    0.87868
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.70270    9.60970   0.09300    0.96777
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.03730   11.89090   0.14640    1.23119
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.21770   13.95480   0.26290    1.88394
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.91930   10.79480   0.12450    1.15333
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.96890   10.87330   0.09560    0.87922
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.41130   11.30200   0.10930    0.96709
野村貨幣市場基金                                                   16.34600   16.34510   0.00090    0.00551
野村新馬基金                                                       14.85000   14.89000  -0.04000   -0.26864
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41400   10.43050  -0.01650   -0.15819
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.03520   10.03970  -0.00450   -0.04482
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.24920   10.29410  -0.04490   -0.43617
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31700   10.31600   0.00100    0.00969
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25750   10.25910  -0.00160   -0.01560
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28560   10.29580  -0.01020   -0.09907
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72740   10.72530   0.00210    0.01958
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62850   10.63040  -0.00190   -0.01787
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69650   10.70730  -0.01080   -0.10087
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.09000   10.07360   0.01640    0.16280
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.08660   10.07160   0.01500    0.14893
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.03060   10.03570  -0.00510   -0.05082
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.73030   10.71370   0.01660    0.15494
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.67350   10.65760   0.01590    0.14919
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.62000   10.62540  -0.00540   -0.05082
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61090   10.62630  -0.01540   -0.14492
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95610    7.96770  -0.01160   -0.14559
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33700   12.35500  -0.01800   -0.14569
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.00000    8.89000   0.11000    1.23735
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39420   10.38240   0.01180    0.11365
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.64500   10.60920   0.03580    0.33744
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33330   10.32270   0.01060    0.10269
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50550   10.53630  -0.03080   -0.29232
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40290   10.40150   0.00140    0.01346
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39460   10.38280   0.01180    0.11365
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.64540   10.60950   0.03590    0.33838
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33360   10.32310   0.01050    0.10171
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51000   10.54080  -0.03080   -0.29220
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40170   10.40040   0.00130    0.01250
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40720   10.39860   0.00860    0.08270
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66510   10.63230   0.03280    0.30849
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34510   10.33770   0.00740    0.07158
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51920   10.55330  -0.03410   -0.32312
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41840   10.42090  -0.00250   -0.02399
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40720   10.39860   0.00860    0.08270
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66710   10.63330   0.03380    0.31787
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35220   10.34490   0.00730    0.07057
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.53370   10.56780  -0.03410   -0.32268
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41900   10.42150  -0.00250   -0.02399
野村精選貨幣市場基金                                               12.11770   12.11720   0.00050    0.00413
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.67000   11.47000   0.20000    1.74368
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.90000   10.73000   0.17000    1.58434
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.54000    7.42000   0.12000    1.61725
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.78000   10.62000   0.16000    1.50659
野村積極成長基金                                                   13.63000   13.59000   0.04000    0.29433
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.02000   38.07000  -0.05000   -0.13134
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63080   10.61730   0.01350    0.12715
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46490    8.44300   0.02190    0.25939
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.79770    7.77860   0.01910    0.24555
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.65090    7.64130   0.00960    0.12563
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.19840   12.16730   0.03110    0.25560
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.90820   10.88140   0.02680    0.24629
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74380   10.73030   0.01350    0.12581
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.86000   11.67000   0.19000    1.62811
野村環球基金-人民幣計價                                            17.89000   17.54000   0.35000    1.99544
野村環球基金-美元計價                                              13.81000   13.54000   0.27000    1.99409
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.66000   19.35000   0.31000    1.60207
野村鴻利基金                                                       24.10000   24.15000  -0.05000   -0.20704
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90730   16.90670   0.00060    0.00355
野村鴻運基金                                                       20.30000   20.29000   0.01000    0.04929
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.37000   13.18000   0.19000    1.44158
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79090   10.82310  -0.03220   -0.29751
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13070   14.17290  -0.04220   -0.29775
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90200   10.88400   0.01800    0.16538
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.53860   10.51230   0.02630    0.25018
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74970   10.73630   0.01340    0.12481
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.36310   10.34140   0.02170    0.20984
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.26480   10.24650   0.01830    0.17860
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.07170   10.04500   0.02670    0.26580
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02730   10.04120  -0.01390   -0.13843
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35130   10.34090   0.01040    0.10057
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50110   10.48100   0.02010    0.19178
凱基台商天下基金                                                   13.68000   13.47000   0.21000    1.55902
凱基台灣精五門基金                                                 22.11000   21.93000   0.18000    0.82079
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.24500   46.44670  -0.20170   -0.43426
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.77360   47.66190   0.11170    0.23436
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.35270   42.45380  -0.10110   -0.23814
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.63000    9.53000   0.10000    1.04932
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61190   10.45970   0.15220    1.45511
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.60080   46.79930  -0.19850   -0.42415
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.75270   47.93820  -0.18550   -0.38696
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.51250   48.03700  -0.52450   -1.09187
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.02370   10.96480   0.05890    0.53717
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59990   11.59930   0.00060    0.00517
凱基開創基金                                                       29.78000   29.52000   0.26000    0.88076
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.04000   22.60000   0.44000    1.94690
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.93630   21.42590   0.51040    2.38216
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.16000   16.97000   0.19000    1.11962
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.10690   15.86190   0.24500    1.54458
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.39000    7.33000   0.06000    0.81855
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.74130   43.02040  -0.27910   -0.64876
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.80270   43.01750  -0.21480   -0.49933
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.94910   43.30640  -0.35730   -0.82505
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.81000   11.60000   0.21000    1.81034
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.17340   10.95520   0.21820    1.99175
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.88000   10.71000   0.17000    1.58730
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.40760   12.25600   0.15160    1.23695
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.94000   12.84000   0.10000    0.77882
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.96000   12.76000   0.20000    1.56740
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.47380   12.23340   0.24040    1.96511
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.52120   10.30250   0.21870    2.12279
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.98720    9.76680   0.22040    2.25662
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.18370    9.99830   0.18540    1.85432
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.52110   10.30240   0.21870    2.12281
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.98720    9.76680   0.22040    2.25662
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.18370    9.99830   0.18540    1.85432
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.46000   12.77000  -0.31000   -2.42756
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.30000   33.67000   1.63000    4.84110
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.86000   32.25000   0.61000    1.89147
富邦上証180基金                                                    30.45000   30.25000   0.20000    0.66116
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19160    0.18800   0.00360    1.91489
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.01000    5.92000   0.09000    1.52027
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.36000    6.38000  -0.02000   -0.31348
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.78000   43.38000   0.40000    0.92208
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.22450   12.09020   0.13430    1.11082
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.20960   11.08490   0.12470    1.12495
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.74610   10.65750   0.08860    0.83134
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.36950   10.25560   0.11390    1.11061
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.42830    9.32330   0.10500    1.12621
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.04810    8.97350   0.07460    0.83134
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.51950   20.56800  -0.04850   -0.23580
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.66510   11.66420   0.00090    0.00772
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.53800   10.56490  -0.02690   -0.25462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86250   13.85000   0.01250    0.09025
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00690    2.00350   0.00340    0.16970
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.47910    9.47050   0.00860    0.09081
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42160    1.41920   0.00240    0.16911
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.51420   12.50760   0.00660    0.05277
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81520    1.81350   0.00170    0.09374
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46750   10.46190   0.00560    0.05353
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53950    1.53810   0.00140    0.09102
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.98110   10.97410   0.00700    0.06379
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.91170   10.90220   0.00950    0.08714
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.93000   15.96000  -0.03000   -0.18797
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.02000   16.97000   0.05000    0.29464
富邦日本東証基金                                                   19.32000   19.35000  -0.03000   -0.15504
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.95000   45.80000   0.15000    0.32751
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.59000   45.64000  -0.05000   -0.10955
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.61000   51.73000  -0.12000   -0.23197
富邦台灣心基金                                                     22.53000   22.47000   0.06000    0.26702
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.49000   45.62000  -0.13000   -0.28496
富邦台灣科技指數基金                                               55.05000   55.29000  -0.24000   -0.43407
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.83080   48.95300  -0.12220   -0.24963
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.86270   41.83860   0.02410    0.05760
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31310    0.30880   0.00430    1.39249
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.67990    2.67820   0.00170    0.06348
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36020    0.35960   0.00060    0.16685
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.19320   11.21340  -0.02020   -0.18014
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28860    2.28720   0.00140    0.06121
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33950    0.33890   0.00060    0.17704
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.49410    9.51120  -0.01710   -0.17979
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.03000   22.78000   0.25000    1.09745
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.68000   14.99000  -0.31000   -2.06805
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.99000   26.06000   0.93000    3.56869
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71390   15.71300   0.00090    0.00573
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              16.78000   16.71000   0.07000    0.41891
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.92740   42.09460  -0.16720   -0.39720
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.53870   45.73620  -0.19750   -0.43182
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.57560   40.61450  -0.03890   -0.09578
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.96510   41.17430  -0.20920   -0.50808
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.35530   40.47670  -0.12140   -0.29993
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.95980   47.26390  -0.30410   -0.64341
富邦長紅基金                                                       62.76000   62.59000   0.17000    0.27161
富邦科技基金                                                       25.35000   25.17000   0.18000    0.71514
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.83310   42.02630  -0.19320   -0.45971
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.31930   47.82000  -0.50070   -1.04705
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.17390   41.42150  -0.24760   -0.59776
富邦恒生國企ETF基金                                                19.57000   19.64000  -0.07000   -0.35642
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.57000   14.43000   0.14000    0.97020
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.67000   24.07000  -0.40000   -1.66182
富邦高成長基金                                                     24.22000   24.16000   0.06000    0.24834
富邦基金A類型                                                      13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
富邦基金I類型                                                      13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
富邦深証100基金                                                    10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.44000   20.11000   0.33000    1.64097
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42400    0.42320   0.00080    0.18904
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41370   12.36290   0.05080    0.41091
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.23800    9.20020   0.03780    0.41086
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29980    0.29920   0.00060    0.20053
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.44100    8.40640   0.03460    0.41159
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.18240   10.14000   0.04240    0.41815
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.93510   10.93260   0.00250    0.02287
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.45280    9.41340   0.03940    0.41855
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.14640   10.14410   0.00230    0.02267
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.79000   17.76000   0.03000    0.16892
富邦精準基金                                                       44.87000   44.91000  -0.04000   -0.08907
富邦精銳中小基金                                                   12.05000   11.96000   0.09000    0.75251
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.07000   17.99000   0.08000    0.44469
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.06000   21.12000  -0.06000   -0.28409
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.21000    7.21000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.55000   15.54000   0.01000    0.06435
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.97000   19.99000  -0.02000   -0.10005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.86390   10.79380   0.07010    0.64945
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.17670   10.07930   0.09740    0.96634
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.50320   10.46070   0.04250    0.40628
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.30350   10.23710   0.06640    0.64862
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.60700    9.51500   0.09200    0.96689
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.90230    9.86220   0.04010    0.40660
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富達台灣成長基金                                                   31.02000   31.10000  -0.08000   -0.25723
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93870    9.88170   0.05700    0.57682
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90950    9.85180   0.05770    0.58568
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.71380    9.65760   0.05620    0.58193
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.30720   10.24850   0.05870    0.57277
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.28810   10.22820   0.05990    0.58564
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.08660   10.03010   0.05650    0.56330
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.38760    8.37850   0.00910    0.10861
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.09510    9.08610   0.00900    0.09905
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.63420    8.62770   0.00650    0.07534
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22330   10.21190   0.01140    0.11163
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31000   10.29990   0.01010    0.09806
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.81730    9.80970   0.00760    0.07747
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97440    9.96840   0.00600    0.06019
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61510    8.59130   0.02380    0.27702
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.92260    9.89600   0.02660    0.26880
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.17160    9.14960   0.02200    0.24045
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50590   11.47430   0.03160    0.27540
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33010   11.29970   0.03040    0.26903
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60170   10.57640   0.02530    0.23921
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37850    9.35620   0.02230    0.23834
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.27000   15.08000   0.19000    1.25995
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88130    8.85930   0.02200    0.24833
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.79770    9.77440   0.02330    0.23838
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.26600    9.24570   0.02030    0.21956
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79100   10.76480   0.02620    0.24339
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83530   10.80950   0.02580    0.23868
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.31380   10.29220   0.02160    0.20987
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.42170    9.40220   0.01950    0.20740
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.94000    8.77000   0.17000    1.93843
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.32000    9.12000   0.20000    2.19298
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.33000    8.19000   0.14000    1.70940
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.70000    7.56000   0.14000    1.85185
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.98000    9.79000   0.19000    1.94076
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.52000    8.38000   0.14000    1.67064
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.63000    9.48000   0.15000    1.58228
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20440   10.19020   0.01420    0.13935
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45880    9.44410   0.01470    0.15565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.01310    9.01780  -0.00470   -0.05212
富蘭克林華美中華基金                                               11.22000   10.97000   0.25000    2.27894
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.63000   22.66000  -0.03000   -0.13239
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.34000   22.33000   0.01000    0.04478
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.17970    8.22540  -0.04570   -0.55560
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27130    9.29650  -0.02520   -0.27107
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.29190   10.31980  -0.02790   -0.27035
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.85000    9.90500  -0.05500   -0.55528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60240   11.55160   0.05080    0.43977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65730    8.61950   0.03780    0.43854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77780    8.73930   0.03850    0.44054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.86080    9.81770   0.04310    0.43900
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.44620   14.41000   0.03620    0.25121
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.37570   10.34970   0.02600    0.25122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.29380   10.26810   0.02570    0.25029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60410   10.56160   0.04250    0.40240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60830    7.57780   0.03050    0.40249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92610    8.89030   0.03580    0.40269
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91350    9.87370   0.03980    0.40309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.27460   11.26290   0.01170    0.10388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55360    7.54570   0.00790    0.10470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88050    8.87130   0.00920    0.10371
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02810   10.01770   0.01040    0.10382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89330   10.86570   0.02760    0.25401
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64570    7.62630   0.01940    0.25438
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24730    8.25800  -0.01070   -0.12957
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31010    9.30080   0.00930    0.09999
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42340   10.41290   0.01050    0.10084
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.16250   13.17960  -0.01710   -0.12975
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.00000   0.14000    1.75000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.51000    8.40000   0.11000    1.30952
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.34000   12.27000   0.07000    0.57050
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.20380   13.08340   0.12040    0.92025
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美第一富基金                                             39.40000   39.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35660   10.35590   0.00070    0.00676
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.50000    8.39000   0.11000    1.31108
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.85000    8.77000   0.08000    0.91220
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.14000   14.73000   0.41000    2.78344
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.68000   13.30000   0.38000    2.85714
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.15000   15.75000   0.40000    2.53968
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.95720    9.88760   0.06960    0.70391
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.95720    9.88760   0.06960    0.70391
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.92040    9.86720   0.05320    0.53916
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.92040    9.86720   0.05320    0.53916
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.95510    9.88690   0.06820    0.68980
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.87970    9.81200   0.06770    0.68997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.87970    9.81200   0.06770    0.68997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.11330   10.07860   0.03470    0.34429
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.03650   10.00210   0.03440    0.34393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.03650   10.00200   0.03450    0.34493
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.45180    6.37040   0.08140    1.27778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.52440   10.44630   0.07810    0.74763
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58330    9.56020   0.02310    0.24163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65610   11.62800   0.02810    0.24166
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79220    6.79370  -0.00150   -0.02208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.94350    8.92320   0.02030    0.22750
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04940   11.05190  -0.00250   -0.02262
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.66000   70.83000  -0.17000   -0.24001
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.92000   72.37000  -0.45000   -0.62180
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.77110   62.96990  -0.19880   -0.31571
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.86000   20.84000   0.02000    0.09597
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.17700   69.53730  -0.36030   -0.51814
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.18220   68.46840  -0.28620   -0.41800
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89290   11.89010   0.00280    0.02355
復華人生目標基金                                                   40.38020   40.36970   0.01050    0.02601
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
復華大中華中小策略基金                                              8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
復華中小精選基金                                                   66.70000   66.41000   0.29000    0.43668
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.43910   52.67400  -0.23490   -0.44595
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.01940   63.28700  -0.26760   -0.42284
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.85000    9.66000   0.19000    1.96687
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.68000    8.53000   0.15000    1.75850
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.85000   11.74000   0.11000    0.93697
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.62000   10.52000   0.10000    0.95057
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
復華台灣智能基金                                                   11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
復華全方位基金                                                     30.00000   30.10000  -0.10000   -0.33223
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.77000   12.39000   0.38000    3.06699
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.36000   19.84000   0.52000    2.62097
復華全球平衡基金-美元                                               9.15000    9.05000   0.10000    1.10497
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.71000   19.55000   0.16000    0.81841
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.27000   13.71000   0.56000    4.08461
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.93000   13.44000   0.49000    3.64583
復華全球原物料基金                                                  8.22000    8.08000   0.14000    1.73267
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.07000   12.87000   0.20000    1.55400
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.24130   12.26610  -0.02480   -0.20218
復華全球債券基金                                                   15.21860   15.28650  -0.06790   -0.44418
復華全球債券組合基金                                               15.40000   15.43000  -0.03000   -0.19443
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.28000   15.15000   0.13000    0.85809
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.52000   10.43000   0.09000    0.86290
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.95000   10.87000   0.08000    0.73597
復華有利貨幣市場基金                                               13.49950   13.49870   0.00080    0.00593
復華亞太平衡基金                                                   11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
復華亞太成長基金                                                   12.42000   12.00000   0.42000    3.50000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.05000    8.71000   0.34000    3.90356
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.74000    9.41000   0.33000    3.50691
復華東協世紀基金                                                   12.23000   12.18000   0.05000    0.41051
復華南非幣長期收益基金A                                            13.98000   14.00000  -0.02000   -0.14286
復華南非幣長期收益基金B                                             7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
復華南非幣短期收益基金A                                            14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.63800   73.40250  -0.76450   -1.04152
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.22000   21.88000   0.34000    1.55393
復華美國新星基金-美元                                              12.76000   12.31000   0.45000    3.65556
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.11000   12.70000   0.41000    3.22835
復華恒生基金                                                       20.05000   20.27000  -0.22000   -1.08535
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.98000    8.82000   0.16000    1.81406
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.04000   26.99000  -0.95000   -3.51982
復華神盾基金                                                       27.53910   27.48030   0.05880    0.21397
復華高成長基金                                                     69.08000   69.15000  -0.07000   -0.10123
復華高益策略組合基金                                               13.67000   13.71000  -0.04000   -0.29176
復華貨幣市場基金                                                   14.46330   14.46250   0.00080    0.00553
復華富時不動產證券化基金                                           18.68000   18.48000   0.20000    1.08225
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.87000   48.00000  -0.13000   -0.27083
復華復華基金                                                       21.65000   21.68000  -0.03000   -0.13838
復華華人世紀基金                                                   16.86000   16.40000   0.46000    2.80488
復華傳家二號基金                                                   33.28200   33.24850   0.03350    0.10076
復華傳家基金                                                       23.32850   23.32650   0.00200    0.00857
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.92000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.73000   11.65000   0.08000    0.68670
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.45000   14.38000   0.07000    0.48679
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.71000   22.68000   0.03000    0.13228
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.19000   71.10000   0.09000    0.12658
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.41000    5.40000   0.01000    0.18519
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
復華新興市場短期收益基金                                           11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
復華滬深300 A股基金                                                22.84000   22.69000   0.15000    0.66108
復華數位經濟基金                                                   47.13000   46.95000   0.18000    0.38339
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.09370   10.08160   0.01210    0.12002
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.85700    9.85350   0.00350    0.03552
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.64030   10.62750   0.01280    0.12044
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.25300   10.24950   0.00350    0.03415
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.95810   10.17600  -0.21790   -2.14131
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.05840   10.05540   0.00300    0.02983
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29690   10.28540   0.01150    0.11181
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       11.02230   11.05350  -0.03120   -0.28226
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.09260   10.07960   0.01300    0.12897
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.82720   10.85610  -0.02890   -0.26621
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.45190   10.43850   0.01340    0.12837
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.19900   11.22870  -0.02970   -0.26450
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.77230   10.76510   0.00720    0.06688
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.72950   10.71420   0.01530    0.14280
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.92230   10.95060  -0.02830   -0.25843
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.73470   10.72630   0.00840    0.07831
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81620   12.07470  -0.25850   -2.14084
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66820   10.65120   0.01700    0.15961
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.91840   10.90970   0.00870    0.07975
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.14120   12.40660  -0.26540   -2.13918
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.81240   10.79510   0.01730    0.16026
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           11.05480   11.08070  -0.02590   -0.23374
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.25430   10.25260   0.00170    0.01658
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.24960   10.24070   0.00890    0.08691
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.24210   10.27380  -0.03170   -0.30855
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.60290   10.59890   0.00400    0.03774
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78570   11.01190  -0.22620   -2.05414
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61110   10.59840   0.01270    0.11983
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.60150   10.59750   0.00400    0.03774
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78550   11.01170  -0.22620   -2.05418
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60780   10.59520   0.01260    0.11892
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45380   10.45370   0.00010    0.00096
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.43270   10.42620   0.00650    0.06234
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45180   10.45180   0.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.43370   10.42710   0.00660    0.06330
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.01460   10.99990   0.01470    0.13364
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.00820   10.98790   0.02030    0.18475
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.19590   11.21940  -0.02350   -0.20946
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.32250   10.31500   0.00750    0.07271
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.31460   10.29980   0.01480    0.14369
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.30770   10.33360  -0.02590   -0.25064
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24960    9.24570   0.00390    0.04218
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08930    8.06840   0.02090    0.25904
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.19920    8.21030  -0.01110   -0.13520
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.11500   12.10980   0.00520    0.04294
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.62310   10.59560   0.02750    0.25954
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.89250   10.90730  -0.01480   -0.13569
景順主流基金                                                       18.46000   18.41000   0.05000    0.27159
景順台灣科技基金                                                   32.26000   32.08000   0.18000    0.56110
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
景順全球科技基金                                                   23.84000   23.48000   0.36000    1.53322
景順全球康健基金                                                   19.74000   19.52000   0.22000    1.12705
景順貨幣市場基金                                                   15.99770   15.99690   0.00080    0.00500
景順潛力基金                                                       32.95000   32.97000  -0.02000   -0.06066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.56000   14.29000   0.27000    1.88943
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.84000   13.64000   0.20000    1.46628
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.96000   10.79000   0.17000    1.57553
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.37000   11.23000   0.14000    1.24666
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.66000   11.47000   0.19000    1.65650
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.93000   11.78000   0.15000    1.27334
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65170    8.63690   0.01480    0.17136
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83590    7.84750  -0.01160   -0.14782
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.50600   11.48510   0.02090    0.18197
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.39770   10.41310  -0.01540   -0.14789
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.14000    8.06000   0.08000    0.99256
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.61000    7.50000   0.11000    1.46667
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.36000   11.27000   0.09000    0.79858
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63400    9.62960   0.00440    0.04569
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.99640   10.03130  -0.03490   -0.34791
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.23970   10.23490   0.00480    0.04690
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.62880   10.66600  -0.03720   -0.34877
華南永昌永昌基金                                                   20.18000   20.16000   0.02000    0.09921
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01090   15.03900  -0.02810   -0.18685
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.04000    9.89000   0.15000    1.51668
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.09000    9.89000   0.20000    2.02224
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.58000   10.42000   0.16000    1.53551
華南永昌全球精品基金                                               17.12000   16.92000   0.20000    1.18203
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.50000   13.38000   0.12000    0.89686
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.61000   13.55000   0.06000    0.44280
華南永昌物聯網精選基金                                             12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28640   16.28540   0.00100    0.00614
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.89560   24.78880   0.10680    0.43084
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99390   11.99320   0.00070    0.00584
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76500   10.75440   0.01060    0.09856
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.57760   10.59260  -0.01500   -0.14161
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97850    9.96860   0.00990    0.09931
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.73820    9.75200  -0.01380   -0.14151
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61030   10.59660   0.01370    0.12929
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.35810   10.36960  -0.01150   -0.11090
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95630    9.94350   0.01280    0.12873
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.66170    9.67250  -0.01080   -0.11166
華頓中小型基金                                                     20.74000   20.86000  -0.12000   -0.57526
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.86770   11.67420   0.19350    1.65750
華頓台灣基金                                                       23.45000   23.45000   0.00000    0.00000
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57450   11.57370   0.00080    0.00691
華頓全球時尚精品基金                                               17.87000   17.63000   0.24000    1.36132
華頓全球高收益債券基金A                                            14.05840   14.04010   0.01830    0.13034
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15110    8.14050   0.01060    0.13021
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.95000    4.96000  -0.01000   -0.20161
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.69740    2.65970   0.03770    1.41745
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.96730   11.82120   0.14610    1.23592
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38160    0.37540   0.00620    1.65157
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.97000   11.90990   0.06010    0.50462
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.97000   11.90990   0.06010    0.50462
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62750   10.56920   0.05830    0.55160
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.55780   10.52360   0.03420    0.32498
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.55730   10.52310   0.03420    0.32500
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.26450    9.23440   0.03010    0.32596
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.59490   10.51900   0.07590    0.72155
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.59480   10.51880   0.07600    0.72252
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.29030    9.21330   0.07700    0.83575
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.75000   10.58000   0.17000    1.60681
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.19000    9.06000   0.13000    1.43488
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.69000    9.52000   0.17000    1.78571
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68590    2.68720  -0.00130   -0.04838
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11430    2.11300   0.00130    0.06152
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06490   12.04500   0.01990    0.16521
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.31500    9.29960   0.01540    0.16560
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37930    0.37860   0.00070    0.18489
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29440    0.29290   0.00150    0.51212
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.48000    3.43000   0.05000    1.45773
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.43000   15.24000   0.19000    1.24672
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   24.34000   24.35000  -0.01000   -0.04107
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.74000   12.59000   0.15000    1.19142
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.18000   0.11000    1.34474
匯豐安富基金                                                       25.74000   25.76000  -0.02000   -0.07764
匯豐成功基金                                                       42.75000   42.97000  -0.22000   -0.51199
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.41000   0.01000    0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.08000    9.87000   0.21000    2.12766
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.76420    2.76270   0.00150    0.05429
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.41760    2.41650   0.00110    0.04552
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98430   11.97190   0.01240    0.10358
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02080    8.00820   0.01260    0.15734
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39180    0.39080   0.00100    0.25589
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33530    0.33440   0.00090    0.26914
匯豐金磚動力基金                                                   14.51000   14.30000   0.21000    1.46853
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01510   15.01460   0.00050    0.00333
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.17000    5.11000   0.06000    1.17417
匯豐新鑽動力基金                                                   10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.56750    5.54330   0.02420    0.43656
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44280    9.41880   0.02400    0.25481
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.56000   52.60000  -0.04000   -0.07605
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.56000   52.60000  -0.04000   -0.07605
匯豐龍騰電子基金                                                   37.55000   37.45000   0.10000    0.26702
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85100   12.86340  -0.01240   -0.09640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.14000   18.21000  -0.07000   -0.38440
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.00000    8.87000   0.13000    1.46561
新光中國成長基金(美元)                                              8.82000    8.70000   0.12000    1.37931
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.58610   11.55020   0.03590    0.31082
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38250   10.36750   0.01500    0.14468
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.88910   10.91610  -0.02700   -0.24734
新光台灣富貴基金                                                   24.18000   24.08000   0.10000    0.41528
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.84000   21.50000   0.34000    1.58140
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.49680   40.67280  -0.17600   -0.43272
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.18080   46.25420  -0.07340   -0.15869
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.23000    9.98000   0.25000    2.50501
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.91000    9.68000   0.23000    2.37603
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.13000    9.93000   0.20000    2.01410
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.89000   10.70000   0.19000    1.77570
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.79000   10.65000   0.14000    1.31455
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.08430   11.04480   0.03950    0.35763
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.01440   11.01820  -0.00380   -0.03449
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.43520   10.39770   0.03750    0.36066
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.35560   10.35910  -0.00350   -0.03379
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.11000   11.17000  -0.06000   -0.53715
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.17000    8.98000   0.19000    2.11581
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51300   15.51220   0.00080    0.00516
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.64000    9.51000   0.13000    1.36698
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
新光亞洲精選基金-美金                                              20.40000   20.27000   0.13000    0.64134
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.02000   20.97000   0.05000    0.23844
新光店頭基金                                                       22.90000   22.99000  -0.09000   -0.39147
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.04880   42.25080  -0.20200   -0.47810
新光特選內需收益ETF基金                                            20.66000   20.70000  -0.04000   -0.19324
新光創新科技基金                                                   13.33000   13.36000  -0.03000   -0.22455
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.24880   10.25790  -0.00910   -0.08871
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.62240   10.63770  -0.01530   -0.14383
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07250   10.07090   0.00160    0.01589
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.33090    9.33910  -0.00820   -0.08780
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.64440    9.65780  -0.01340   -0.13875
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14010    9.14400  -0.00390   -0.04265
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.24700   41.44350  -0.19650   -0.47414
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.74170   47.23070  -0.48900   -1.03534
新光澳幣八年期保本基金                                             11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.87270   10.85390   0.01880    0.17321
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53220    9.51600   0.01620    0.17024
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53570    9.53710  -0.00140   -0.01468
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.64920   10.65080  -0.00160   -0.01502
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.66930   10.65140   0.01790    0.16805
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53690    9.51900   0.01790    0.18804
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50380    9.49650   0.00730    0.07687
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.61720   10.60900   0.00820    0.07729
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.22000    7.13000   0.09000    1.26227
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.80770   10.78500   0.02270    0.21048
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.54820    9.52780   0.02040    0.21411
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.54650   10.52560   0.02090    0.19856
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49110    9.47230   0.01880    0.19847
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56760    9.55490   0.01270    0.13292
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.63300   10.61840   0.01460    0.13750
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.93780   14.94310  -0.00530   -0.03547
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.62950    8.63260  -0.00310   -0.03591
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.89550   41.07870  -0.18320   -0.44597
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.30650   44.57280  -0.26630   -0.59745
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.81870   45.16870  -0.35000   -0.77487
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.33790   45.65080  -0.31290   -0.68542
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.46560   47.94290  -0.47730   -0.99556
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.75230   44.95240  -0.20010   -0.44514
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.69330   48.96180  -0.26850   -0.54839
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.15820   50.25730  -0.09910   -0.19719
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.76980   47.94760  -0.17780   -0.37082
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.86840   10.85210   0.01630    0.15020
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.13930   47.69550  -0.55620   -1.16615
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.67000   40.82000  -0.15000   -0.36747
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49660   11.49590   0.00070    0.00609
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09810   10.13290  -0.03480   -0.34344
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.28110   13.04980   0.23130    1.77244
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.66100    9.48800   0.17300    1.82336
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.17000   10.02000   0.15000    1.49701
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
群益大印度基金-人民幣                                              13.16190   13.04680   0.11510    0.88221
群益大印度基金-美元                                                12.04680   11.93540   0.11140    0.93336
群益大印度基金-新臺幣                                              11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.26110   12.05400   0.20710    1.71810
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.50780   11.30780   0.20000    1.76869
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.99000   10.84000   0.15000    1.38376
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.89210   10.70810   0.18400    1.71833
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.32580    9.16380   0.16200    1.76783
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.93000    8.81000   0.12000    1.36209
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.84080    9.67450   0.16630    1.71895
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.46080    8.31370   0.14710    1.76937
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.09000    8.97000   0.12000    1.33779
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.09460    8.94100   0.15360    1.71793
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.08150    7.94110   0.14040    1.76802
群益中小型股基金                                                   45.21000   45.17000   0.04000    0.08855
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.50400   10.43120   0.07280    0.69791
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.49100    9.42050   0.07050    0.74837
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.05240    9.02070   0.03170    0.35141
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.89010    8.82850   0.06160    0.69774
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.03140    7.97180   0.05960    0.74764
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66130    7.63450   0.02680    0.35104
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59660   10.58140   0.01520    0.14365
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65620   11.63940   0.01680    0.14434
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.22390   11.20970   0.01420    0.12668
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.45560   10.47980  -0.02420   -0.23092
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.59390    8.42390   0.17000    2.01807
群益中國新機會基金N-美元                                            7.68040    7.52470   0.15570    2.06919
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.35000    8.21000   0.14000    1.70524
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.62130    7.47060   0.15070    2.01724
群益中國新機會基金-美元                                             8.21160    8.04520   0.16640    2.06831
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.97000    7.84000   0.13000    1.65816
群益平衡王基金                                                     20.07280   20.02580   0.04700    0.23470
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.94420    9.92100   0.02320    0.23385
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.03090   10.04700  -0.01610   -0.16025
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.94430    9.92110   0.02320    0.23385
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.03090   10.04700  -0.01610   -0.16025
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.94430    9.92110   0.02320    0.23385
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.03080   10.04700  -0.01620   -0.16124
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00830   10.02420  -0.01590   -0.15862
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.92650    9.89180   0.03470    0.35080
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.01300   10.01740  -0.00440   -0.04392
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.92650    9.89180   0.03470    0.35080
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.01300   10.01740  -0.00440   -0.04392
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.92650    9.89180   0.03470    0.35080
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.01300   10.01740  -0.00440   -0.04392
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00770   10.01180  -0.00410   -0.04095
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.93340    9.89620   0.03720    0.37590
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.01990   10.02190  -0.00200   -0.01996
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.93340    9.89620   0.03720    0.37590
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.01990   10.02190  -0.00200   -0.01996
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.93330    9.89620   0.03710    0.37489
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.01990   10.02190  -0.00200   -0.01996
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.00830   10.01010  -0.00180   -0.01798
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.47000   0.04000    0.61824
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.38560   12.24310   0.14250    1.16392
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.50520   11.36720   0.13800    1.21402
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.56540   10.44380   0.12160    1.16433
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.81310    9.69540   0.11770    1.21398
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.35560   10.23650   0.11910    1.16348
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.44060   10.41620   0.02440    0.23425
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.22040   10.19770   0.02270    0.22260
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19430    9.17290   0.02140    0.23330
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19360    9.17320   0.02040    0.22239
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.50130   10.47680   0.02450    0.23385
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.54130   10.51780   0.02350    0.22343
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35670    9.33480   0.02190    0.23461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83690    9.81500   0.02190    0.22313
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39890   11.40860  -0.00970   -0.08502
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.83300    7.83970  -0.00670   -0.08546
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74950   10.73120   0.01830    0.17053
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55380   10.53800   0.01580    0.14993
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.74770   10.77410  -0.02640   -0.24503
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90410    9.88730   0.01680    0.16991
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83860    9.82390   0.01470    0.14964
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02010   10.04470  -0.02460   -0.24491
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74950   10.73120   0.01830    0.17053
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55360   10.53790   0.01570    0.14899
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.74760   10.77400  -0.02640   -0.24503
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90420    9.88730   0.01690    0.17093
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83850    9.82380   0.01470    0.14964
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02010   10.04470  -0.02460   -0.24491
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.79430    9.61690   0.17740    1.84467
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.58000   11.42000   0.16000    1.40105
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.02550   15.73520   0.29030    1.84491
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.07000   15.84000   0.23000    1.45202
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.90000   11.81000   0.09000    0.76207
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.42380   10.32970   0.09410    0.91097
群益印度中小基金N-美元                                              8.51630    8.43520   0.08110    0.96145
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
群益印度中小基金-人民幣                                            14.11150   13.98410   0.12740    0.91103
群益印度中小基金-美元                                              12.18060   12.06470   0.11590    0.96065
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.32000   14.24000   0.08000    0.56180
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
群益多重收益組合基金                                               14.27000   14.32000  -0.05000   -0.34916
群益多重資產組合基金                                               15.78000   15.72000   0.06000    0.38168
群益安家基金                                                       25.72290   25.70890   0.01400    0.05446
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16390   16.16300   0.00090    0.00557
群益那斯達克生技基金                                               21.86000   21.57000   0.29000    1.34446
群益亞太中小基金                                                   10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.34000   16.26000   0.08000    0.49200
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.73320   10.73850  -0.00530   -0.04936
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.91630    7.92010  -0.00380   -0.04798
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.42780   10.43290  -0.00510   -0.04888
群益店頭市場基金                                                   97.63000   97.67000  -0.04000   -0.04095
群益東方盛世基金                                                    8.83000    8.75000   0.08000    0.91429
群益東協成長基金-人民幣                                            13.50050   13.44690   0.05360    0.39860
群益東協成長基金-美元                                              11.53300   11.48150   0.05150    0.44855
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.06930   11.97850   0.09080    0.75802
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.19280   11.10450   0.08830    0.79517
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.67870   10.62980   0.04890    0.46003
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84900    9.77490   0.07410    0.75806
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.13660    9.06450   0.07210    0.79541
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.71510    8.67520   0.03990    0.45993
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.04220   10.99160   0.05060    0.46035
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63820    9.56580   0.07240    0.75686
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.29880    9.22540   0.07340    0.79563
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.73600    9.69140   0.04460    0.46020
群益長安基金                                                       29.60000   29.49000   0.11000    0.37301
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.41810   10.23770   0.18040    1.76211
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.76010   15.48710   0.27300    1.76276
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.47000   15.26000   0.21000    1.37615
群益真善美基金                                                     15.95660   15.93140   0.02520    0.15818
群益馬拉松基金                                                    120.09000  119.91000   0.18000    0.15011
群益深証中小板基金                                                 11.40000   11.28000   0.12000    1.06383
群益創新科技基金                                                   33.16000   33.11000   0.05000    0.15101
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.67170    9.45350   0.21820    2.30814
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.66340    8.46380   0.19960    2.35828
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.17000    9.00000   0.17000    1.88889
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.53250   10.29490   0.23760    2.30794
群益華夏盛世基金-美元                                               9.55240    9.33230   0.22010    2.35848
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.01000   15.71000   0.30000    1.90961
群益奧斯卡基金                                                     30.25000   30.25000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                              11.12020   10.98830   0.13190    1.20037
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
群益葛萊美基金                                                     23.75000   23.88000  -0.13000   -0.54439
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.69000   22.42000   0.27000    1.20428
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.49350   11.39590   0.09760    0.85645
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.02790   10.92880   0.09910    0.90678
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.22680   11.16990   0.05690    0.50940
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09750   11.00320   0.09430    0.85702
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.64740   10.55170   0.09570    0.90696
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.83950   10.78460   0.05490    0.50906
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.49340   11.39570   0.09770    0.85734
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.02830   10.92920   0.09910    0.90675
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09750   11.00330   0.09420    0.85611
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.64690   10.55120   0.09570    0.90701
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.05160   10.00070   0.05090    0.50896
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.09740   12.96810   0.12930    0.99706
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.87650   11.78240   0.09410    0.79865
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76850   11.68490   0.08360    0.71545
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.72500    8.63890   0.08610    0.99665
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.02810    8.95650   0.07160    0.79942
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.51700    8.45650   0.06050    0.71543
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33830   10.25640   0.08190    0.79853
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.98780    9.90870   0.07910    0.79829
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.96000    9.75000   0.21000    2.15385
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.98000    9.77000   0.21000    2.14944
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.97000    9.76000   0.21000    2.15164
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.05000    9.88000   0.17000    1.72065
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.95000    9.75000   0.20000    2.05128
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.96000    9.75000   0.21000    2.15385
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.98000    9.77000   0.21000    2.14944
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.97000    9.76000   0.21000    2.15164
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.05000    9.88000   0.17000    1.72065
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.95000    9.75000   0.20000    2.05128
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.71000   30.65000   0.06000    0.19576
德信中國精選成長基金                                               11.56000   11.42000   0.14000    1.22592
德信台灣主流中小基金                                               20.69000   20.67000   0.02000    0.09676
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98860   11.98800   0.00060    0.00501
德信數位時代基金                                                   33.36000   33.33000   0.03000    0.09001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.99730   10.97810   0.01920    0.17489
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86260   10.84270   0.01990    0.18353
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71890   11.71820   0.00070    0.00597
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.79000   16.76000   0.03000    0.17900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.39000   17.11000   0.28000    1.63647
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.84510   10.84800  -0.00290   -0.02673
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.48430   16.48870  -0.00440   -0.02668
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26950    8.29160  -0.02210   -0.26653
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.09860   11.08420   0.01440    0.12991
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.12090   12.10450   0.01640    0.13549
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.09660   14.13420  -0.03760   -0.26602
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摩根大歐洲基金                                                     16.75000   16.52000   0.23000    1.39225
摩根中小基金                                                       22.30000   22.20000   0.10000    0.45045
摩根中國A股基金                                                    14.66000   14.47000   0.19000    1.31306
摩根中國A股基金(美元)                                              11.32000   11.13000   0.19000    1.70710
摩根中國亮點基金                                                   12.51000   12.37000   0.14000    1.13177
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.24840   11.16120   0.08720    0.78128
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.61340   12.50250   0.11090    0.88702
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.49160    9.39140   0.10020    1.06693
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.15040   13.04850   0.10190    0.78093
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.35370   15.21800   0.13570    0.89171
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.39000   19.38000   0.01000    0.05160
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.39000   19.38000   0.01000    0.05160
摩根台灣增長基金                                                   49.44000   49.37000   0.07000    0.14179
摩根平衡基金                                                       27.52000   27.57000  -0.05000   -0.18136
摩根全球α基金                                                     18.50000   18.28000   0.22000    1.20350
摩根全球平衡基金                                                   16.36910   16.34100   0.02810    0.17196
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41970    9.38920   0.03050    0.32484
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.57910   10.53850   0.04060    0.38525
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95730    9.91660   0.04070    0.41042
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.62780   11.58990   0.03790    0.32701
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.37740   10.33500   0.04240    0.41026
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.42400   10.40110   0.02290    0.22017
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.88180   13.85130   0.03050    0.22020
摩根亞洲基金                                                       57.61000   57.20000   0.41000    0.71678
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45120    8.44760   0.00360    0.04262
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98690    9.97520   0.01170    0.11729
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82050    8.80610   0.01440    0.16352
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91770   12.91170   0.00600    0.04647
摩根東方內需機會基金                                               18.22000   18.09000   0.13000    0.71863
摩根東方科技基金                                                   31.44000   31.27000   0.17000    0.54365
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
摩根金龍收成基金                                                   21.46000   21.15000   0.31000    1.46572
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13560   15.13500   0.00060    0.00396
摩根絕對日本基金                                                   14.11000   14.22000  -0.11000   -0.77356
摩根新金磚五國基金                                                 12.42000   12.27000   0.15000    1.22249
摩根新絲路基金                                                      9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
摩根新興35基金                                                     13.19000   13.09000   0.10000    0.76394
摩根新興日本基金                                                   23.09000   23.34000  -0.25000   -1.07112
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.32140    7.32930  -0.00790   -0.10779
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.73600    9.73030   0.00570    0.05858
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.52460    9.51440   0.01020    0.10721
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.36890   11.34840   0.02050    0.18064
摩根新興科技基金                                                   52.84000   52.65000   0.19000    0.36087
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.73690    8.70790   0.02900    0.33303
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.39740    9.33370   0.06370    0.68247
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.83690    8.77860   0.05830    0.66412
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.44460   10.40980   0.03480    0.33430
摩根龍揚基金                                                       32.06000   31.61000   0.45000    1.42360
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.39000   10.29000   0.10000    0.97182
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.94000   10.78000   0.16000    1.48423
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.03000   11.90000   0.13000    1.09244
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33170    9.36210  -0.03040   -0.32471
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55870   11.59640  -0.03770   -0.32510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.16000   20.02000   0.14000    0.69930
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61770   12.61720   0.00050    0.00396
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.84690   10.84160   0.00530    0.04889
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.57530   10.56040   0.01490    0.14109
聯邦中國龍基金                                                     26.45000   26.36000   0.09000    0.34143
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.58650   12.57080   0.01570    0.12489
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.79530   11.78700   0.00830    0.07042
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.75070   10.76860  -0.01790   -0.16622
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35480   10.34160   0.01320    0.12764
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.75690    9.75000   0.00690    0.07077
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.88600    8.90080  -0.01480   -0.16628
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.81620    9.70790   0.10830    1.11559
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13670   10.06450   0.07220    0.71737
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.31750    9.21470   0.10280    1.11561
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.61780    9.54930   0.06850    0.71733
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.57950   11.46030   0.11920    1.04011
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.43450   11.32250   0.11200    0.98918
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.72570   10.65780   0.06790    0.63709
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.68570   10.57660   0.10910    1.03152
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.53830   10.43500   0.10330    0.98994
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.88490    9.82230   0.06260    0.63733
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.45350   23.44190   0.01160    0.04948
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.35870    9.20550   0.15320    1.66422
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.82820    9.70550   0.12270    1.26423
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.30620    9.15390   0.15230    1.66377
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.76060    9.63880   0.12180    1.26364
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22670   13.22590   0.00080    0.00605
聯邦精選科技基金                                                   13.25000   13.21000   0.04000    0.30280
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.89470   16.91780  -0.02310   -0.13654
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.71020   12.57030   0.13990    1.11294
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.48980   12.38030   0.10950    0.88447
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.87870   11.77440   0.10430    0.88582
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39950   12.39100   0.00850    0.06860
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.67730   11.70160  -0.02430   -0.20766
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56710   10.55960   0.00750    0.07103
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.77350    8.79140  -0.01790   -0.20361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.73000   35.65000   0.08000    0.22440
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.83000   17.60000   0.23000    1.30682
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.45000   17.21000   0.24000    1.39454
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.73000   11.62000   0.11000    0.94664
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.31000   16.23000   0.08000    0.49291
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.78000   12.72000   0.06000    0.47170
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.08000   14.97000   0.11000    0.73480
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.27000   11.18000   0.09000    0.80501
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.94000   13.81000   0.13000    0.94135
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.90000   13.77000   0.13000    0.94408
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.92000   13.79000   0.13000    0.94271
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.58000   14.45000   0.13000    0.89965
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.74000   20.50000   0.24000    1.17073
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.83000   18.61000   0.22000    1.18216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.04000   12.92000   0.12000    0.92879
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.67000   14.51000   0.16000    1.10269
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.63000   15.45000   0.18000    1.16505
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.62000   14.45000   0.17000    1.17647
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.62000   14.45000   0.17000    1.17647
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.78000   14.61000   0.17000    1.16359
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.65000   12.51000   0.14000    1.11910
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.65000    8.58000   0.07000    0.81585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.13000   12.99000   0.14000    1.07775
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.60000   19.58000   0.02000    0.10215
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.03000   13.96000   0.07000    0.50143
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.06000   0.07000    0.49787
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
聯博貨幣市場基金                                                   15.04080   15.04030   0.00050    0.00332
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.24530   11.24840  -0.00310   -0.02756
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.01410   13.98950   0.02460    0.17585
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58990    7.59190  -0.00200   -0.02634
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.38070   10.36510   0.01560    0.15051
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.69600   10.77350  -0.07750   -0.71936
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.28900   10.26880   0.02020    0.19671
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.35840   10.36450  -0.00610   -0.05885
瀚亞中小型股基金                                                   21.39000   21.37000   0.02000    0.09359
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.15000   12.01000   0.14000    1.16570
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.60000   12.49000   0.11000    0.88070
瀚亞巴西基金                                                        6.10000    5.99000   0.11000    1.83639
瀚亞外銷基金                                                       40.13000   40.24000  -0.11000   -0.27336
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.43080   11.40750   0.02330    0.20425
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.87850   10.84720   0.03130    0.28855
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82440   12.81150   0.01290    0.10069
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.88720   10.89770  -0.01050   -0.09635
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30810    7.29280   0.01530    0.20980
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94630    7.92340   0.02290    0.28902
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.15150    8.14320   0.00830    0.10193
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.09330    7.10000  -0.00670   -0.09437
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71100    8.70220   0.00880    0.10112
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.98730    8.96850   0.01880    0.20962
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29150    9.26470   0.02680    0.28927
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07960    9.07050   0.00910    0.10033
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.13000   11.98000   0.15000    1.25209
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.43000   11.28000   0.15000    1.32979
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.29000   11.18000   0.11000    0.98390
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.63000   0.14000    1.31703
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.35000   10.21000   0.14000    1.37120
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.55310   10.55520  -0.00210   -0.01990
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91710    9.90080   0.01630    0.16463
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.56540    9.53700   0.02840    0.29779
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.70760    9.70950  -0.00190   -0.01957
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.16000   13.95000   0.21000    1.50538
瀚亞印度基金-美元                                                  13.01000   12.80000   0.21000    1.64063
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.33000   28.98000   0.35000    1.20773
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.22000    9.14000   0.08000    0.87527
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.44000    9.37000   0.07000    0.74707
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.22000    9.14000   0.08000    0.87527
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.39000   13.29000   0.10000    0.75245
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.28000   14.21000   0.07000    0.49261
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.53000    6.47000   0.06000    0.92736
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.39000    8.34000   0.05000    0.59952
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45060   12.40080   0.04980    0.40159
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.62750   14.39640   0.23110    1.60526
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.15240   11.09840   0.05400    0.48656
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.98790   10.96330   0.02460    0.22438
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.80850   12.83710  -0.02860   -0.22279
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99170    8.95770   0.03400    0.37956
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.94530    9.78800   0.15730    1.60707
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.83880    8.79480   0.04400    0.50030
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.69810    8.67860   0.01950    0.22469
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35780    9.37970  -0.02190   -0.23348
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.93200   14.93870  -0.00670   -0.04485
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.66400   10.64190   0.02210    0.20767
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.19710   10.16190   0.03520    0.34639
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61960   12.62530  -0.00570   -0.04515
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.55000   18.70000  -0.15000   -0.80214
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62850   13.62770   0.00080    0.00587
瀚亞美國高科技基金                                                 29.71000   29.07000   0.64000    2.20158
瀚亞高科技基金                                                     59.51000   59.48000   0.03000    0.05044
瀚亞理財通基金                                                     26.29000   26.40000  -0.11000   -0.41667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.29000    8.22000   0.07000    0.85158
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.33000    8.26000   0.07000    0.84746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.89000   21.93000  -0.04000   -0.18240
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.01960   14.03880  -0.01920   -0.13676
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.19980    9.21240  -0.01260   -0.13677
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.12280   11.07390   0.04890    0.44158
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.01920   11.81870   0.20050    1.69646
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.24460   10.22620   0.01840    0.17993
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.75140   10.78170  -0.03030   -0.28103
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26620    8.22980   0.03640    0.44230
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.39430    8.25420   0.14010    1.69732
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69790    8.64800   0.04990    0.57701
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.24500    8.23010   0.01490    0.18104
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.15080    8.17380  -0.02300   -0.28139
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.21090   14.24620  -0.03530   -0.24779
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.75170   10.77120  -0.01950   -0.18104
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94020    9.94400  -0.00380   -0.03821
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.58740   11.61620  -0.02880   -0.24793
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.27050   10.28910  -0.01860   -0.18077
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06840   10.09340  -0.02500   -0.24769
瀚亞歐洲基金                                                       10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
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