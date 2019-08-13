[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/12 108/08/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.42130 10.39800 0.02330 0.22408 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.20770 10.18480 0.02290 0.22484 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.50640 10.49610 0.01030 0.09813 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.29900 10.28910 0.00990 0.09622 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.29000 10.27570 0.01430 0.13916 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.28620 10.27490 0.01130 0.10998 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.28460 10.27200 0.01260 0.12266 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.39160 10.37700 0.01460 0.14070 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.92590 9.90300 0.02290 0.23124 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.92590 9.90300 0.02290 0.23124 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91660 9.89770 0.01890 0.19095 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.91660 9.89770 0.01890 0.19095 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04850 10.02680 0.02170 0.21642 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04850 10.02680 0.02170 0.21642 大華銀多元特別收益平衡基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.79600 10.78160 0.01440 0.13356 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.59480 10.58070 0.01410 0.13326 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70740 10.69040 0.01700 0.15902 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.59360 10.57680 0.01680 0.15884 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.86000 21.69000 0.17000 0.78377 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.21000 20.90000 0.31000 1.48325 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.04470 43.24080 -0.19610 -0.45351 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.04390 40.16890 -0.12500 -0.31119 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92190 9.91220 0.00970 0.09786 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46020 10.44510 0.01510 0.14457 中國信託台灣活力基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.18000 0.20000 2.17865 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.18000 9.96000 0.22000 2.20884 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.27590 10.27120 0.00470 0.04576 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.19720 10.22100 -0.02380 -0.23285 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.11460 9.13580 -0.02120 -0.23205 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41520 10.39840 0.01680 0.16156 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27690 9.26160 0.01530 0.16520 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.77340 11.63480 0.13860 1.19125 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97390 9.85650 0.11740 1.19109 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.10990 11.04390 0.06600 0.59761 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.68260 9.62510 0.05750 0.59740 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.26060 46.77230 -0.51170 -1.09402 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.31020 42.85380 -0.54360 -1.26850 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.36910 47.61800 -0.24890 -0.52270 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.15150 48.38400 -0.23250 -0.48053 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.73000 0.15000 1.39795 中國信託智能運動基金-美元 10.40000 10.22000 0.18000 1.76125 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.19000 10.02000 0.17000 1.69661 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.87000 9.67000 0.20000 2.06825 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04040 11.03970 0.00070 0.00634 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.39670 10.40390 -0.00720 -0.06920 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56120 9.56780 -0.00660 -0.06898 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.56070 10.53770 0.02300 0.21826 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71050 9.68950 0.02100 0.21673 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.47370 40.61580 -0.14210 -0.34986 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.83580 40.88170 -0.04590 -0.11228 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.39000 11.23000 0.16000 1.42476 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.86000 10.71000 0.15000 1.40056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.93490 45.33210 -0.39720 -0.87620 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.20450 45.46530 -0.26080 -0.57362 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.86420 45.19660 -0.33240 -0.73545 元大2001基金 64.49000 64.47000 0.02000 0.03102 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.80670 48.08140 -0.27470 -0.57132 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.45690 45.31730 0.13960 0.30805 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.15000 19.95000 0.20000 1.00251 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.72550 11.72470 0.00080 0.00682 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68080 10.70590 -0.02510 -0.23445 元大上證50基金 32.06000 31.70000 0.36000 1.13565 元大大中華TMT基金-人民幣 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860 元大大中華TMT基金-新台幣 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948 元大大中華價值指數基金-美元 11.69300 11.62100 0.07200 0.61957 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.05300 16.01700 0.03600 0.22476 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.94200 10.80000 0.14200 1.31481 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.40500 10.29500 0.11000 1.06848 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.93000 0.01000 0.34130 元大中國平衡基金-新台幣 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.67000 46.83750 -0.16750 -0.35762 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09720 11.10150 -0.00430 -0.03873 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10330 10.10720 -0.00390 -0.03859 元大中國機會債券基金-新台幣 10.09230 10.12080 -0.02850 -0.28160 元大巴西指數基金 7.32800 7.17400 0.15400 2.14664 元大日經225基金 26.19000 26.09000 0.10000 0.38329 元大台商收成基金 22.61000 22.41000 0.20000 0.89246 元大台灣50單日反向1倍基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 元大台灣50單日正向2倍基金 38.80000 38.83000 -0.03000 -0.07726 元大台灣中型100基金 32.92000 32.78000 0.14000 0.42709 元大台灣加權股價指數基金 25.54200 25.54700 -0.00500 -0.01957 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 元大台灣卓越50基金 80.52000 80.75000 -0.23000 -0.28483 元大台灣金融基金 18.08000 18.02000 0.06000 0.33296 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.94000 31.88000 0.06000 0.18821 元大台灣高股息基金 26.81000 26.49000 0.32000 1.20800 元大台灣電子科技基金 35.71000 35.71000 0.00000 0.00000 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 元大全球ETF穩健組合基金 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 元大全球人工智慧ETF基金 23.63000 23.02000 0.61000 2.64987 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.49000 13.33000 0.16000 1.20030 元大全球不動產證券化基金-美元 12.31400 12.14800 0.16600 1.36648 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.32000 0.02000 0.31646 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.87000 0.07000 1.01892 元大全球股票入息基金-美元配息 8.29200 8.16900 0.12300 1.50569 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.35000 8.26000 0.09000 1.08959 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.20000 0.13000 0.98485 元大全球農業商機基金 18.45000 18.12000 0.33000 1.82119 元大印尼指數基金 9.67000 9.55500 0.11500 1.20356 元大印度指數基金 9.55400 9.38400 0.17000 1.81159 元大印度基金 12.49000 12.33000 0.16000 1.29765 元大多多基金 17.45000 17.54000 -0.09000 -0.51311 元大多福基金 53.47000 53.50000 -0.03000 -0.05607 元大亞太成長基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.48000 9.44850 0.03150 0.33339 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.58400 7.55880 0.02520 0.33339 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.85000 8.81100 0.03900 0.44263 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01300 10.03400 -0.02100 -0.20929 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22560 10.21940 0.00620 0.06067 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.41280 10.40920 0.00360 0.03458 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20080 10.19720 0.00360 0.03530 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.57530 10.61330 -0.03800 -0.35804 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.36070 10.39800 -0.03730 -0.35872 元大卓越基金 43.33000 43.53000 -0.20000 -0.45945 元大店頭基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 元大美元貨幣市場基金-美元 10.49640 10.49390 0.00250 0.02382 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96180 9.94760 0.01420 0.14275 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.99050 33.15300 -0.16250 -0.49015 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.31560 45.81800 -0.50240 -1.09651 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.92950 15.82870 0.10080 0.63682 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.38890 25.77400 -0.38510 -1.49414 元大美國政府7至10年期債券基金 43.54770 43.82850 -0.28080 -0.64068 元大高科技基金 19.77000 19.73000 0.04000 0.20274 元大得利貨幣市場基金 16.33600 16.33500 0.00100 0.00612 元大得寶貨幣市場基金 12.03970 12.03900 0.00070 0.00581 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 元大富櫃50基金 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 元大華夏中小基金 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143 元大新中國基金-人民幣 9.46000 9.36000 0.10000 1.06838 元大新中國基金-美元 8.62500 8.52000 0.10500 1.23239 元大新中國基金-新台幣 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 元大新主流基金 25.19000 25.21000 -0.02000 -0.07933 元大新東協平衡基金-美元 9.41200 9.36600 0.04600 0.49114 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.12920 11.05810 0.07110 0.64297 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.98770 9.90870 0.07900 0.79728 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48750 11.44160 0.04590 0.40117 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.46500 9.42720 0.03780 0.40097 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.62710 10.62440 0.00270 0.02541 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.86280 9.86030 0.00250 0.02535 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.97600 11.01670 -0.04070 -0.36944 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.19500 10.23270 -0.03770 -0.36843 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16070 10.16360 -0.00290 -0.02853 元大新興亞洲基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76080 9.71690 0.04390 0.45179 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.04490 9.00420 0.04070 0.45201 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.20080 10.19510 0.00570 0.05591 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46760 9.46230 0.00530 0.05601 元大萬泰貨幣市場基金 15.17300 15.17210 0.00090 0.00593 元大經貿基金 37.39000 37.41000 -0.02000 -0.05346 元大實質多重資產基金-人民幣 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 元大實質多重資產基金-美元 8.18400 8.09700 0.08700 1.07447 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.72000 0.06000 0.68807 元大滬深300單日反向1倍基金 12.80000 12.85000 -0.05000 -0.38911 元大滬深300單日正向2倍基金 16.72000 16.57000 0.15000 0.90525 元大摩臺基金 37.68000 37.76000 -0.08000 -0.21186 元大標普500基金 27.94000 27.54000 0.40000 1.45243 元大標普500單日反向1倍基金 12.27000 12.53000 -0.26000 -2.07502 元大標普500單日正向2倍基金 36.01000 34.64000 1.37000 3.95497 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.92000 20.93000 -0.01000 -0.04778 元大標智滬深300基金 17.40000 17.34000 0.06000 0.34602 元大歐洲50基金 24.71000 24.23000 0.48000 1.98102 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.14980 9.14450 0.00530 0.05796 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30080 10.30010 0.00070 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 日盛上選基金 35.88000 35.70000 0.18000 0.50420 日盛小而美基金 18.61000 18.53000 0.08000 0.43173 日盛中國內需動力基金 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36830 12.35070 0.01760 0.14250 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85170 9.83760 0.01410 0.14333 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55290 12.53360 0.01930 0.15399 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.99360 9.97820 0.01540 0.15434 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42050 11.43490 -0.01440 -0.12593 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07470 9.08610 -0.01140 -0.12547 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 日盛日盛基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛全球抗暖化基金 11.28000 11.13000 0.15000 1.34771 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55220 10.50940 0.04280 0.40725 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41190 9.37370 0.03820 0.40752 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36630 10.35320 0.01310 0.12653 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24640 9.23470 0.01170 0.12670 日盛全球智能車基金(美元) 10.29000 10.09000 0.20000 1.98216 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.47000 10.30000 0.17000 1.65049 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52430 2.52050 0.00380 0.15076 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65570 1.65320 0.00250 0.15122 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38810 0.38750 0.00060 0.15484 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25470 0.00040 0.15705 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87230 12.88680 -0.01450 -0.11252 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33400 8.34340 -0.00940 -0.11266 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.83000 0.07000 1.02489 日盛首選基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 18.82000 18.73000 0.09000 0.48051 日盛貨幣市場基金 14.84440 14.84350 0.00090 0.00606 日盛新台商基金 41.68000 41.48000 0.20000 0.48216 日盛精選五虎基金 36.66000 36.63000 0.03000 0.08190 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55480 13.55390 0.00090 0.00664 台新2000高科技基金 32.40000 32.34000 0.06000 0.18553 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 8.95000 8.79000 0.16000 1.82025 台新MSCI中國基金 19.11000 18.96000 0.15000 0.79114 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.29000 19.92000 0.37000 1.85743 台新大眾貨幣市場基金 14.23150 14.23070 0.00080 0.00562 台新中國通基金 47.20000 47.03000 0.17000 0.36147 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53640 0.52680 0.00960 1.82232 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.79400 16.56300 0.23100 1.39467 台新中國精選中小基金-美元 0.31240 0.30760 0.00480 1.56047 台新中國精選中小基金-新台幣 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480 台新主流基金 25.31000 25.25000 0.06000 0.23762 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.30000 24.04000 0.26000 1.08153 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77940 0.76820 0.01120 1.45795 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.20000 17.02000 0.18000 1.05758 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55090 0.54280 0.00810 1.49226 台新台灣中小基金 37.39000 36.99000 0.40000 1.08137 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.08760 11.06130 0.02630 0.23777 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03880 9.99370 0.04510 0.45128 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.61320 11.56100 0.05220 0.45152 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08220 10.02110 0.06110 0.60971 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28750 11.21930 0.06820 0.60788 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 台新印度基金 14.12000 14.01000 0.11000 0.78515 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66720 8.68900 -0.02180 -0.25089 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28110 0.00040 0.14230 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72760 12.75960 -0.03200 -0.25079 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40840 0.40780 0.00060 0.14713 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.79000 39.96000 -0.17000 -0.42543 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.65000 42.78000 -0.13000 -0.30388 台新真吉利貨幣市場基金 11.13530 11.13480 0.00050 0.00449 台新高股息平衡基金 33.32580 33.25470 0.07110 0.21380 台新智慧生活基金-美元 10.75540 10.56830 0.18710 1.77039 台新智慧生活基金-新台幣 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28480 8.25740 0.02740 0.33182 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.61260 8.61810 -0.00550 -0.06382 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.40840 9.37730 0.03110 0.33165 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79190 9.79820 -0.00630 -0.06430 台新新興市場債券基金(A類型) 11.92710 11.92120 0.00590 0.04949 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37450 0.37290 0.00160 0.42907 台新新興市場債券基金(B類型) 8.45730 8.45310 0.00420 0.04969 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28030 0.27910 0.00120 0.42995 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.41000 0.02000 0.36969 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.83000 22.89000 -0.06000 -0.26212 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.57930 10.56770 0.01160 0.10977 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07380 10.04630 0.02750 0.27373 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.21770 10.21140 0.00630 0.06170 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.58880 10.57650 0.01230 0.11630 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06940 10.04170 0.02770 0.27585 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21770 10.21140 0.00630 0.06170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.05710 44.30920 -0.25210 -0.56896 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.85730 44.39460 -0.53730 -1.21028 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.53180 39.61430 -0.08250 -0.20826 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38000 11.37930 0.00070 0.00615 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.02460 10.06030 -0.03570 -0.35486 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31000 9.30200 0.00800 0.08600 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.97030 10.96090 0.00940 0.08576 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.75860 7.77880 -0.02020 -0.25968 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.21240 9.23640 -0.02400 -0.25984 永豐中小基金 54.04000 53.73000 0.31000 0.57696 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82560 1.81940 0.00620 0.34077 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.55370 2.54500 0.00870 0.34185 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21510 8.21680 -0.00170 -0.02069 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14990 11.15210 -0.00220 -0.01973 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.66000 0.09000 1.93133 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.11000 20.78000 0.33000 1.58807 永豐主流品牌基金 19.22000 19.01000 0.21000 1.10468 永豐永豐基金 33.15000 33.10000 0.05000 0.15106 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17300 9.18090 -0.00790 -0.08605 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69320 9.70180 -0.00860 -0.08864 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14080 9.18020 -0.03940 -0.42918 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.66210 9.70370 -0.04160 -0.42870 永豐亞洲民生消費基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 永豐南非幣2021保本基金 14.14070 14.13760 0.00310 0.02193 永豐高科技基金 24.00000 23.93000 0.07000 0.29252 永豐貨幣市場基金 13.94700 13.94620 0.00080 0.00574 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16570 2.16100 0.00470 0.21749 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.68360 2.67780 0.00580 0.21660 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84830 7.85980 -0.01150 -0.14631 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.03720 11.05340 -0.01620 -0.14656 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23250 7.24030 -0.00780 -0.10773 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63890 11.65140 -0.01250 -0.10728 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.84000 7.77000 0.07000 0.90090 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.20000 18.09000 0.11000 0.60807 永豐臺灣加權ETF基金 53.44000 53.49000 -0.05000 -0.09348 永豐領航科技基金 38.68000 38.59000 0.09000 0.23322 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.96000 9.79000 0.17000 1.73647 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567 永豐趨勢平衡基金 41.72000 41.55000 0.17000 0.40915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91320 11.90990 0.00330 0.02771 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08140 10.08810 -0.00670 -0.06641 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08140 10.08810 -0.00670 -0.06641 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01390 10.02280 -0.00890 -0.08880 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01390 10.02280 -0.00890 -0.08880 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19530 10.20580 -0.01050 -0.10288 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19520 10.20570 -0.01050 -0.10288 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07520 10.08480 -0.00960 -0.09519 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07520 10.08480 -0.00960 -0.09519 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.50680 10.50420 0.00260 0.02475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33220 10.31810 0.01410 0.13665 兆豐國際國民基金 22.88000 22.85000 0.03000 0.13129 兆豐國際第一基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 兆豐國際萬全基金 20.46000 20.47000 -0.01000 -0.04885 兆豐國際電子基金 26.15000 26.30000 -0.15000 -0.57034 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.48000 21.54000 -0.06000 -0.27855 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.78000 15.79000 -0.01000 -0.06333 兆豐國際豐台灣基金 35.88000 35.87000 0.01000 0.02788 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56290 12.56210 0.00080 0.00637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634 安本標準兩岸價值基金 美元 10.98000 10.84000 0.14000 1.29151 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.27000 11.16000 0.11000 0.98566 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19860 10.18560 0.01300 0.12763 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19040 10.17740 0.01300 0.12773 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.94290 9.89920 0.04370 0.44145 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16340 10.15350 0.00990 0.09750 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19850 10.18550 0.01300 0.12763 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19040 10.17740 0.01300 0.12773 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.94280 9.89910 0.04370 0.44145 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16340 10.15340 0.01000 0.09849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23560 11.23470 0.00090 0.00801 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83370 9.82600 0.00770 0.07836 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88240 9.91370 -0.03130 -0.31572 安聯中國東協基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262 安聯中國策略基金-美元 11.76000 11.54000 0.22000 1.90641 安聯中國策略基金-新臺幣 15.53000 15.31000 0.22000 1.43697 安聯中華新思路基金-人民幣 15.08000 14.80000 0.28000 1.89189 安聯中華新思路基金-美元 13.66000 13.39000 0.27000 2.01643 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.04000 12.83000 0.21000 1.63679 安聯台灣大壩基金 31.79000 31.84000 -0.05000 -0.15704 安聯台灣科技基金 52.91000 52.85000 0.06000 0.11353 安聯台灣貨幣市場基金 12.55400 12.55320 0.00080 0.00637 安聯台灣智慧基金 36.13000 36.03000 0.10000 0.27755 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85880 10.86710 -0.00830 -0.07638 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.01650 16.03680 -0.02030 -0.12658 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95310 9.96570 -0.01260 -0.12643 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00800 10.02060 -0.01260 -0.12574 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.03000 11.87000 0.16000 1.34794 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.34000 0.20000 1.76367 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32640 13.34230 -0.01590 -0.11917 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88880 10.89860 -0.00980 -0.08992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.97920 12.99820 -0.01900 -0.14617 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63020 9.63930 -0.00910 -0.09441 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55210 9.56080 -0.00870 -0.09100 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09580 9.10900 -0.01320 -0.14491 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.29400 10.29690 -0.00290 -0.02816 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29990 10.31500 -0.01510 -0.14639 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.37000 0.10000 0.87951 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52740 12.51910 0.00830 0.06630 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34610 11.33810 0.00800 0.07056 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96740 10.96530 0.00210 0.01915 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60340 8.59830 0.00510 0.05931 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46060 8.45470 0.00590 0.06978 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15170 8.15010 0.00160 0.01963 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25900 10.24560 0.01340 0.13079 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13160 10.12960 0.00200 0.01974 安聯全球人口趨勢基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 8.83000 0.15000 1.69875 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.35000 33.91000 0.44000 1.29755 安聯全球油礦金趨勢基金 7.75000 7.61000 0.14000 1.83968 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.57820 12.60000 -0.02180 -0.17302 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62430 10.64270 -0.01840 -0.17289 安聯全球新興市場基金 16.79000 16.66000 0.13000 0.78031 安聯全球農金趨勢基金 9.27000 9.09000 0.18000 1.98020 安聯全球綠能趨勢基金 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 安聯亞洲動態策略基金 21.83000 21.61000 0.22000 1.01805 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.04630 10.00670 0.03960 0.39573 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.09230 10.06880 0.02350 0.23339 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11860 10.09370 0.02490 0.24669 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09160 10.06780 0.02380 0.23640 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12880 10.10020 0.02860 0.28316 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09790 10.07450 0.02340 0.23227 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04720 10.02430 0.02290 0.22844 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04720 10.02430 0.02290 0.22844 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04720 10.02430 0.02290 0.22844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.59660 10.59680 -0.00020 -0.00189 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.12910 10.12930 -0.00020 -0.00197 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.04070 90.95660 0.08410 0.09246 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.30690 13.28980 0.01710 0.12867 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.41420 68.35100 0.06320 0.09246 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89590 9.88320 0.01270 0.12850 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.76590 2.76590 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94400 10.95860 -0.01460 -0.13323 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.32980 2.33080 -0.00100 -0.04290 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83360 8.84590 -0.01230 -0.13905 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.59150 10.61400 -0.02250 -0.21198 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44340 10.42410 0.01930 0.18515 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.89780 10.85640 0.04140 0.38134 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.39630 10.37800 0.01830 0.17633 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.43630 10.41920 0.01710 0.16412 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.48910 10.51140 -0.02230 -0.21215 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31010 10.29090 0.01920 0.18657 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.67210 10.63520 0.03690 0.34696 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29310 10.27500 0.01810 0.17616 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.34120 10.32330 0.01790 0.17339 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30300 10.29120 0.01180 0.11466 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.44890 10.42730 0.02160 0.20715 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28660 10.27540 0.01120 0.10900 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.22500 10.21580 0.00920 0.09006 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31740 10.30580 0.01160 0.11256 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.39820 10.37710 0.02110 0.20333 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28630 10.27510 0.01120 0.10900 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.22530 10.21660 0.00870 0.08516 宏利台灣動力基金A類型 31.10000 31.32000 -0.22000 -0.70243 宏利台灣動力基金I類型 31.10000 31.32000 -0.22000 -0.70243 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93650 9.85030 0.08620 0.87510 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92050 9.87270 0.04780 0.48416 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48640 7.42150 0.06490 0.87449 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.50650 7.46070 0.04580 0.61388 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.48000 11.31000 0.17000 1.50309 宏利全球債券組合基金 13.86280 13.88420 -0.02140 -0.15413 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99990 2.99520 0.00470 0.15692 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47090 12.46900 0.00190 0.01524 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96350 8.96370 -0.00020 -0.00223 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61770 2.61720 0.00050 0.01910 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.60490 11.63430 -0.02940 -0.25270 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.26870 3.21670 0.05200 1.61656 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54000 0.53150 0.00850 1.59925 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.27000 15.06000 0.21000 1.39442 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33400 12.26670 0.06730 0.54864 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.90820 10.84880 0.05940 0.54753 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47710 10.43530 0.04180 0.40056 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70540 8.65770 0.04770 0.55095 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33710 8.29180 0.04530 0.54632 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22060 8.18710 0.03350 0.40918 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35760 8.31430 0.04330 0.52079 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.09000 9.92000 0.17000 1.71371 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.26000 10.13000 0.13000 1.28332 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.08000 9.91000 0.17000 1.71544 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03520 3.03110 0.00410 0.13526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43860 0.43810 0.00050 0.11413 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.24760 13.25060 -0.00300 -0.02264 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00160 0.99830 0.00330 0.33056 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57450 7.57600 -0.00150 -0.01980 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10060 2.09760 0.00300 0.14302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30250 0.00040 0.13223 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.21560 9.21550 0.00010 0.00109 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33400 0.33350 0.00050 0.14993 宏利萬利貨幣市場基金 13.69280 13.69230 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.33000 0.04000 1.71674 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.09000 25.95000 0.14000 0.53950 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.09000 25.95000 0.14000 0.53950 宏利澳幣保本基金 12.71200 12.70450 0.00750 0.05903 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.69000 11.62000 0.07000 0.60241 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.58910 10.57360 0.01550 0.14659 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.52390 9.50760 0.01630 0.17144 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11380 9.13420 -0.02040 -0.22334 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54540 11.57130 -0.02590 -0.22383 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 貝萊德新台幣基金 12.97500 12.97450 0.00050 0.00385 貝萊德寶利基金 27.22000 27.32000 -0.10000 -0.36603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46630 11.46800 -0.00170 -0.01482 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01550 10.02450 -0.00900 -0.08978 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988 保德信大中華基金-美元 9.61000 9.45000 0.16000 1.69312 保德信大中華基金-新台幣 29.08000 28.70000 0.38000 1.32404 保德信中小型股基金 50.09000 49.82000 0.27000 0.54195 保德信中國中小基金-人民幣 8.66000 8.54000 0.12000 1.40515 保德信中國中小基金-美元 8.12000 7.99000 0.13000 1.62703 保德信中國中小基金-新臺幣 7.97000 7.87000 0.10000 1.27065 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.88070 9.83200 0.04870 0.49532 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98230 9.94350 0.03880 0.39020 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00030 9.95080 0.04950 0.49745 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09250 11.03760 0.05490 0.49739 保德信中國品牌基金-人民幣 10.00000 9.81000 0.19000 1.93680 保德信中國品牌基金-美元 9.98000 9.80000 0.18000 1.83673 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.75000 10.55000 0.20000 1.89573 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.21000 27.90000 0.31000 1.11111 保德信全球消費商機基金 19.55000 19.33000 0.22000 1.13813 保德信全球基礎建設基金 14.00000 13.85000 0.15000 1.08303 保德信全球資源基金 7.09000 6.96000 0.13000 1.86782 保德信全球醫療生化基金-美元 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.11000 32.97000 0.14000 0.42463 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.40060 10.32760 0.07300 0.70684 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.82510 10.74920 0.07590 0.70610 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.55120 10.51860 0.03260 0.30993 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.97950 10.94560 0.03390 0.30971 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.64430 9.59200 0.05230 0.54525 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.81350 10.75590 0.05760 0.53552 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31470 9.30180 0.01290 0.13868 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42410 10.40960 0.01450 0.13929 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27000 8.27220 -0.00220 -0.02660 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.40700 11.41000 -0.00300 -0.02629 保德信亞太基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.81010 8.83600 -0.02590 -0.29312 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.21300 12.24900 -0.03600 -0.29390 保德信店頭市場基金 36.52000 36.45000 0.07000 0.19204 保德信拉丁美洲基金 7.33000 7.19000 0.14000 1.94715 保德信金平衡基金 30.11000 30.14000 -0.03000 -0.09954 保德信金滿意基金 42.75000 42.70000 0.05000 0.11710 保德信科技島基金 27.71000 27.61000 0.10000 0.36219 保德信高成長基金 96.66000 96.70000 -0.04000 -0.04137 保德信貨幣市場基金 15.84750 15.84650 0.00100 0.00631 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56150 10.44310 0.11840 1.13376 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91940 10.83980 0.07960 0.73433 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.00440 10.93010 0.07430 0.67977 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65310 10.62290 0.03020 0.28429 保德信新世紀基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.27570 8.29890 -0.02320 -0.27956 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44330 10.46730 -0.02400 -0.22929 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.78750 11.82060 -0.03310 -0.28002 保德信新興趨勢組合基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 保德信瑞騰基金 15.65910 15.65830 0.00080 0.00511 保德信歐洲組合基金 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96470 9.96390 0.00080 0.00803 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54390 10.54190 0.00200 0.01897 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94600 9.96350 -0.01750 -0.17564 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.26830 10.29280 -0.02450 -0.23803 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05230 10.04640 0.00590 0.05873 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53370 10.52350 0.01020 0.09693 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.91390 9.90710 0.00680 0.06864 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29510 10.28800 0.00710 0.06901 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.64170 10.65970 -0.01800 -0.16886 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.33910 10.33380 0.00530 0.05129 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74270 10.73840 0.00430 0.04004 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.26580 10.26030 0.00550 0.05360 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.60080 10.59480 0.00600 0.05663 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22230 10.21250 0.00980 0.09596 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76520 10.75500 0.01020 0.09484 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.09370 10.08450 0.00920 0.09123 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.49680 10.48720 0.00960 0.09154 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.92220 9.91020 0.01200 0.12109 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.92280 9.91090 0.01190 0.12007 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.17290 10.13850 0.03440 0.33930 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.88350 9.87390 0.00960 0.09723 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.88350 9.87390 0.00960 0.09723 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.16760 10.19650 -0.02890 -0.28343 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50130 10.48980 0.01150 0.10963 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20250 10.19050 0.01200 0.11776 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39260 10.37950 0.01310 0.12621 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77870 10.76560 0.01310 0.12168 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51460 10.49800 0.01660 0.15813 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.19630 11.17580 0.02050 0.18343 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.36890 10.35640 0.01250 0.12070 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.67920 10.66630 0.01290 0.12094 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.59980 10.58570 0.01410 0.13320 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.61770 10.60500 0.01270 0.11975 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.75460 10.78410 -0.02950 -0.27355 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.44910 10.42980 0.01930 0.18505 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44890 10.43070 0.01820 0.17448 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.55520 10.52160 0.03360 0.31934 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.73850 10.70200 0.03650 0.34106 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.23110 10.21330 0.01780 0.17428 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.32880 10.31080 0.01800 0.17457 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97460 1.97340 0.00120 0.06081 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84110 2.83880 0.00230 0.08102 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29040 0.29000 0.00040 0.13793 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45330 0.00060 0.13236 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28540 8.28980 -0.00440 -0.05308 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.14320 12.12610 0.01710 0.14102 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75590 9.74870 0.00720 0.07386 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.46330 12.45510 0.00820 0.06584 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66310 8.65140 0.01170 0.13524 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11020 11.09520 0.01500 0.13519 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93190 10.92130 0.01060 0.09706 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.78350 10.79640 -0.01290 -0.11948 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.44000 19.43000 0.01000 0.05147 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4504.05000 4499.87000 4.18000 0.09289 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31480 10.31270 0.00210 0.02036 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21600 11.21320 0.00280 0.02497 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24840 10.26490 -0.01650 -0.16074 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93100 9.93060 0.00040 0.00403 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55820 10.55780 0.00040 0.00379 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98560 10.00640 -0.02080 -0.20787 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35490 10.37250 -0.01760 -0.16968 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.57390 10.54500 0.02890 0.27406 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09490 6.09520 -0.00030 -0.00492 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.23500 11.23550 -0.00050 -0.00445 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.41260 10.36440 0.04820 0.46505 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31100 11.22200 0.08900 0.79309 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.56070 10.48100 0.07970 0.76042 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.94890 8.90740 0.04150 0.46590 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.19290 9.12060 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.26600 13.20300 0.06300 0.47716 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.08060 12.04150 0.03910 0.32471 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02020 9.01330 0.00690 0.07655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70310 9.67060 0.03250 0.33607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72210 9.67590 0.04620 0.47747 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56160 9.53060 0.03100 0.32527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45420 9.43170 0.02250 0.23856 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.76110 10.76740 -0.00630 -0.05851 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.68360 10.66290 0.02070 0.19413 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.47180 10.45220 0.01960 0.18752 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.62100 10.62430 -0.00330 -0.03106 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87680 9.88260 -0.00580 -0.05869 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56560 9.54710 0.01850 0.19378 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.75890 10.70860 0.05030 0.46972 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.59370 9.57580 0.01790 0.18693 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73760 9.74060 -0.00300 -0.03080 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.74090 10.74720 -0.00630 -0.05862 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.68390 10.66320 0.02070 0.19413 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.47220 10.45260 0.01960 0.18751 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.62200 10.62530 -0.00330 -0.03106 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87660 9.88240 -0.00580 -0.05869 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56580 9.54730 0.01850 0.19377 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.94330 10.89210 0.05120 0.47007 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.59390 9.57600 0.01790 0.18693 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73820 9.74130 -0.00310 -0.03182 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33910 11.34950 -0.01040 -0.09163 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73460 12.72010 0.01450 0.11399 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.99880 11.98500 0.01380 0.11514 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98020 8.98850 -0.00830 -0.09234 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65420 9.64320 0.01100 0.11407 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56320 9.55220 0.01100 0.11516 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03390 11.04410 -0.01020 -0.09236 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.85800 11.84450 0.01350 0.11398 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59170 11.57840 0.01330 0.11487 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98050 8.98880 -0.00830 -0.09234 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65480 9.64380 0.01100 0.11406 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.56370 9.55270 0.01100 0.11515 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.66000 13.54000 0.12000 0.88626 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.68000 12.53000 0.15000 1.19713 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.12000 13.01000 0.11000 0.84550 柏瑞拉丁美洲基金 10.48000 10.28000 0.20000 1.94553 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.30410 12.34500 -0.04090 -0.33131 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.42650 10.43370 -0.00720 -0.06901 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.82160 7.84760 -0.02600 -0.33131 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.29960 10.30680 -0.00720 -0.06986 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.41460 12.42830 -0.01370 -0.11023 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.09280 12.07460 0.01820 0.15073 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.06090 11.04510 0.01580 0.14305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.62670 8.63620 -0.00950 -0.11000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66360 9.64910 0.01450 0.15027 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69980 9.68600 0.01380 0.14247 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.63280 11.61530 0.01750 0.15066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90180 10.91380 -0.01200 -0.10995 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.04230 11.02660 0.01570 0.14238 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00810 9.99310 0.01500 0.15010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.32090 9.33120 -0.01030 -0.11038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.21460 9.18560 0.02900 0.31571 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.72640 9.71250 0.01390 0.14311 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.82660 12.83960 -0.01300 -0.10125 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.27870 12.25700 0.02170 0.17704 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.57810 11.55820 0.01990 0.17217 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16370 7.17100 -0.00730 -0.10180 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.88290 8.86720 0.01570 0.17706 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.54400 9.52760 0.01640 0.17213 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02620 11.03740 -0.01120 -0.10147 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59620 11.57630 0.01990 0.17190 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62130 9.60440 0.01690 0.17596 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.14120 9.15050 -0.00930 -0.10163 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.74810 9.73130 0.01680 0.17264 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.16400 12.17930 -0.01530 -0.12562 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.91310 12.90210 0.01100 0.08526 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.75230 11.74250 0.00980 0.08346 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.43850 9.45030 -0.01180 -0.12486 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04690 10.03840 0.00850 0.08467 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03050 10.02220 0.00830 0.08282 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.17160 12.16120 0.01040 0.08552 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.85270 10.86630 -0.01360 -0.12516 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.19770 11.18840 0.00930 0.08312 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03850 10.05110 -0.01260 -0.12536 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.60560 9.61760 -0.01200 -0.12477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28870 10.28000 0.00870 0.08463 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77060 9.76250 0.00810 0.08297 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.19000 19.07000 0.12000 0.62926 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.95000 17.71000 0.24000 1.35517 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.48320 13.51200 -0.02880 -0.21314 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30980 10.23330 0.07650 0.74756 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.33310 11.22440 0.10870 0.96843 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37400 12.22370 0.15030 1.22958 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.80720 10.70580 0.10140 0.94715 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.92350 8.85740 0.06610 0.74627 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47070 9.37990 0.09080 0.96803 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40610 9.29180 0.11430 1.23012 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.39970 9.31160 0.08810 0.94613 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.05730 8.99010 0.06720 0.74749 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.27310 9.18410 0.08900 0.96907 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27110 11.13420 0.13690 1.22955 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.34290 9.25520 0.08770 0.94758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.99470 45.31330 -0.31860 -0.70310 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.96340 9.93880 0.02460 0.24751 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.96320 9.95040 0.01280 0.12864 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.29000 31.01000 0.28000 0.90293 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81820 11.81750 0.00070 0.00592 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66580 1.66290 0.00290 0.17439 國泰大中華基金 20.36000 20.41000 -0.05000 -0.24498 國泰小龍基金-新台幣 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 國泰中小成長基金-新台幣 43.83000 43.87000 -0.04000 -0.09118 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.34940 4.27520 0.07420 1.73559 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67150 0.65900 0.01250 1.89681 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71860 0.70520 0.01340 1.90017 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.28000 19.00000 0.28000 1.47368 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.94720 44.13290 -0.18570 -0.42077 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37000 2.34120 0.02880 1.23014 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33260 0.32810 0.00450 1.37153 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.46360 10.36120 0.10240 0.98830 國泰中國新興債券基金-美元 0.33760 0.33720 0.00040 0.11862 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.41200 10.44090 -0.02890 -0.27680 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.10230 4.04800 0.05430 1.34140 國泰中國新興戰略基金-美元 0.57470 0.56620 0.00850 1.50124 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.17000 17.98000 0.19000 1.05673 國泰中港台基金-人民幣 3.11660 3.07330 0.04330 1.40891 國泰中港台基金-美元 0.44210 0.43530 0.00680 1.56214 國泰中港台基金-新台幣 13.82000 13.66000 0.16000 1.17130 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.05850 10.02520 0.03330 0.33216 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.25550 10.23650 0.01900 0.18561 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.40630 10.42800 -0.02170 -0.20809 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.54000 25.43000 0.11000 0.43256 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 13.00000 -0.07000 -0.53846 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.88000 29.52000 0.36000 1.21951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35390 0.35320 0.00070 0.19819 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33240 0.33170 0.00070 0.21103 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33330 0.33260 0.00070 0.21046 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.11050 11.13160 -0.02110 -0.18955 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44150 10.46140 -0.01990 -0.19022 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47700 10.49690 -0.01990 -0.18958 國泰台灣貨幣市場基金 12.46440 12.46370 0.00070 0.00562 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41970 0.41590 0.00380 0.91368 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37040 0.36700 0.00340 0.92643 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44810 0.44410 0.00400 0.90070 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55780 0.55610 0.00170 0.30570 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52710 2.49900 0.02810 1.12445 國泰全球高股息基金-美元 0.35740 0.35290 0.00450 1.27515 國泰全球高股息基金-新台幣 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52810 0.52450 0.00360 0.68637 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48740 0.48220 0.00520 1.07839 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.38000 14.28000 0.10000 0.70028 國泰全球資源基金-美元 0.16260 0.15970 0.00290 1.81590 國泰全球資源基金-新台幣 5.18000 5.10000 0.08000 1.56863 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60140 0.59240 0.00900 1.51924 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.86000 18.65000 0.21000 1.12601 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.32000 18.12000 0.20000 1.10375 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88420 0.87610 0.00810 0.92455 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.75000 20.52000 0.23000 1.12086 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13624 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55090 2.54250 0.00840 0.33038 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36170 0.36000 0.00170 0.47222 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30940 0.30790 0.00150 0.48717 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.28390 11.26860 0.01530 0.13578 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.65290 9.63970 0.01320 0.13693 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53100 0.53150 -0.00050 -0.09407 國泰亞洲成長基金-美元 0.38490 0.38270 0.00220 0.57486 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 國泰科技生化基金 34.45000 34.57000 -0.12000 -0.34712 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.32000 29.01000 0.31000 1.06860 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.52000 12.74000 -0.22000 -1.72684 國泰美國費城半導體基金 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.99820 47.51990 -0.52170 -1.09786 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.28950 16.19380 0.09570 0.59097 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.00180 26.38470 -0.38290 -1.45122 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.06490 46.23810 -0.17320 -0.37458 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.46640 46.46680 -0.00040 -0.00086 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.35600 43.38780 -0.03180 -0.07329 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31860 0.31680 0.00180 0.56818 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95250 9.91460 0.03790 0.38226 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.01140 9.97310 0.03830 0.38403 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31830 0.31600 0.00230 0.72785 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.94340 9.88790 0.05550 0.56129 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.01730 9.96130 0.05600 0.56218 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31810 0.31560 0.00250 0.79214 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.93730 9.87490 0.06240 0.63191 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.01920 9.95610 0.06310 0.63378 國泰紐幣2021保本基金 12.89270 12.88920 0.00350 0.02715 國泰紐幣八年期保本基金 13.27240 13.26810 0.00430 0.03241 國泰紐幣保本基金 12.77060 12.76910 0.00150 0.01175 國泰國泰基金-新台幣A 23.53000 23.64000 -0.11000 -0.46531 國泰富時中國A50基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.61340 48.84660 -0.23320 -0.47741 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34910 0.34890 0.00020 0.05732 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52340 0.52630 -0.00290 -0.55102 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.07800 42.25260 -0.17460 -0.41323 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 國泰新興市場基金-美元 0.37660 0.37300 0.00360 0.96515 國泰新興市場基金-新台幣 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48990 2.48800 0.00190 0.07637 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.52740 1.52630 0.00110 0.07207 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36290 0.36210 0.00080 0.22093 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22490 0.22430 0.00060 0.26750 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.02640 11.01780 0.00860 0.07806 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.63650 6.63130 0.00520 0.07842 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.77540 47.24700 -0.47160 -0.99816 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.51550 46.86110 -0.34560 -0.73750 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.82300 44.01440 -0.19140 -0.43486 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.74000 35.73000 0.01000 0.02799 國泰標普北美科技ETF基金 23.61000 23.14000 0.47000 2.03111 國泰歐洲精選基金-美元 0.34730 0.34420 0.00310 0.90064 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.36440 39.54710 -0.18270 -0.46198 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.94000 21.59000 0.35000 1.62112 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.18000 19.10000 0.08000 0.41885 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.47000 17.34000 0.13000 0.74971 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41730 0.41760 -0.00030 -0.07184 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.62270 12.65400 -0.03130 -0.24735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57280 10.55580 0.01700 0.16105 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47660 10.47740 -0.00080 -0.00764 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.70160 10.74470 -0.04310 -0.40113 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24760 10.23790 0.00970 0.09475 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18530 10.18610 -0.00080 -0.00785 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.34800 10.38970 -0.04170 -0.40136 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95110 9.93870 0.01240 0.12476 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79670 9.79700 -0.00030 -0.00306 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92340 9.92640 -0.00300 -0.03022 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.84590 9.88780 -0.04190 -0.42375 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95100 9.93860 0.01240 0.12477 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79190 9.79220 -0.00030 -0.00306 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92330 9.92630 -0.00300 -0.03022 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.84590 9.88780 -0.04190 -0.42375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44920 11.44910 0.00010 0.00087 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93900 9.97200 -0.03300 -0.33093 第一金大中華基金 26.19000 26.19000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 33.05000 32.90000 0.15000 0.45593 第一金中國世紀基金-人民幣 13.26000 13.05000 0.21000 1.60920 第一金中國世紀基金-美元 8.04770 7.90470 0.14300 1.80905 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87280 9.86790 0.00490 0.04966 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.32700 8.34380 -0.01680 -0.20135 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.46710 11.46130 0.00580 0.05061 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84790 9.86780 -0.01990 -0.20167 第一金中概平衡基金 27.95000 27.86000 0.09000 0.32304 第一金台灣貨幣市場基金 15.33040 15.32950 0.00090 0.00587 第一金全家福貨幣市場基金 178.74200 178.73200 0.01000 0.00559 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.72960 15.43510 0.29450 1.90799 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.72960 15.43470 0.29490 1.91063 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.36000 15.13000 0.23000 1.52016 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.37000 15.14000 0.23000 1.51915 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.64570 10.36720 0.27850 2.68636 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.64410 10.36600 0.27810 2.68281 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.80000 10.56000 0.24000 2.27273 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.81000 10.57000 0.24000 2.27058 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.33360 10.13100 0.20260 1.99980 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.33420 10.13100 0.20320 2.00573 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.70000 10.53000 0.17000 1.61443 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.70000 10.53000 0.17000 1.61443 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.88430 12.64300 0.24130 1.90857 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.90160 12.66000 0.24160 1.90837 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.36000 12.18000 0.18000 1.47783 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.20000 0.19000 1.55738 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.77860 9.72520 0.05340 0.54909 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77350 9.72010 0.05340 0.54938 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44200 9.40910 0.03290 0.34966 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46610 9.43320 0.03290 0.34877 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.68420 10.62580 0.05840 0.54961 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.35360 10.31760 0.03600 0.34892 第一金全球大趨勢基金 25.25000 24.81000 0.44000 1.77348 第一金全球不動產證券化基金A 9.31760 9.24900 0.06860 0.74170 第一金全球不動產證券化基金B 6.43230 6.38490 0.04740 0.74238 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.96620 9.89440 0.07180 0.72566 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.96630 9.89470 0.07160 0.72362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.87770 10.79950 0.07820 0.72411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.87940 10.80120 0.07820 0.72399 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54230 8.49610 0.04620 0.54378 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50930 10.45250 0.05680 0.54341 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25390 9.23210 0.02180 0.23613 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25230 9.23050 0.02180 0.23617 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66050 7.63840 0.02210 0.28933 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65340 7.63300 0.02040 0.26726 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.45050 8.44340 0.00710 0.08409 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.45130 8.44410 0.00720 0.08527 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.63340 11.60590 0.02750 0.23695 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.63400 11.60650 0.02750 0.23694 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.20580 10.17860 0.02720 0.26723 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.20670 10.17950 0.02720 0.26720 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.01410 15.00130 0.01280 0.08533 第一金亞洲科技基金 17.69000 17.62000 0.07000 0.39728 第一金亞洲新興市場基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 第一金店頭市場基金 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.16020 10.15810 0.00210 0.02067 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.16020 10.15810 0.00210 0.02067 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.24580 10.28420 -0.03840 -0.37339 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.24580 10.28420 -0.03840 -0.37339 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.16020 10.15810 0.00210 0.02067 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.16700 10.16470 0.00230 0.02263 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.16020 10.15810 0.00210 0.02067 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.24580 10.28420 -0.03840 -0.37339 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.25260 10.29090 -0.03830 -0.37217 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.24580 10.28420 -0.03840 -0.37339 第一金創新趨勢基金 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.66560 44.87710 -0.21150 -0.47129 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.39210 44.59580 -0.20370 -0.45677 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.45600 45.93870 -0.48270 -1.05075 第一金電子基金 34.30000 34.13000 0.17000 0.49810 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293 統一大中華中小基金(人民幣) 8.23000 8.03000 0.20000 2.49066 統一大中華中小基金(美元) 7.34000 7.17000 0.17000 2.37099 統一大中華中小基金(新台幣) 11.03000 10.82000 0.21000 1.94085 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402 統一大東協高股息基金(美元) 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 統一大滿貫基金-A類型 35.74000 35.57000 0.17000 0.47793 統一大滿貫基金-I類型 35.74000 35.57000 0.17000 0.47793 統一大龍印基金 14.47000 14.21000 0.26000 1.82970 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.48000 9.30000 0.18000 1.93548 統一大龍騰中國基金(美元) 8.47000 8.31000 0.16000 1.92539 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228 統一中小基金 24.55000 24.54000 0.01000 0.04075 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.98890 9.98180 0.00710 0.07113 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03640 9.02710 0.00930 0.10302 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84970 8.86940 -0.01970 -0.22211 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.57240 12.56350 0.00890 0.07084 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33140 11.31980 0.01160 0.10248 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05310 11.07780 -0.02470 -0.22297 統一台灣動力基金 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649 統一全天候基金-A類型 113.47000 113.12000 0.35000 0.30941 統一全天候基金-I類型 114.14000 113.78000 0.36000 0.31640 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48630 8.37150 0.11480 1.37132 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97000 7.85960 0.11040 1.40465 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.08300 8.00260 0.08040 1.00467 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.18320 9.05900 0.12420 1.37101 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.63250 8.51300 0.11950 1.40374 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.74730 8.66030 0.08700 1.00458 統一全球債券組合基金 12.46420 12.47220 -0.00800 -0.06414 統一全球新科技基金(人民幣) 16.20000 15.66000 0.54000 3.44828 統一全球新科技基金(美元) 14.88000 14.39000 0.49000 3.40514 統一全球新科技基金(新台幣) 14.50000 14.08000 0.42000 2.98295 統一亞太基金 24.87000 24.59000 0.28000 1.13867 統一亞洲大金磚基金 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243 統一奔騰基金 60.89000 60.94000 -0.05000 -0.08205 統一強棒貨幣市場基金 16.74220 16.74110 0.00110 0.00657 統一強漢基金(人民幣) 11.29000 11.00000 0.29000 2.63636 統一強漢基金(美元) 9.92000 9.67000 0.25000 2.58532 統一強漢基金(新台幣) 26.53000 25.96000 0.57000 2.19569 統一統信基金 30.80000 30.74000 0.06000 0.19519 統一黑馬基金 61.42000 61.43000 -0.01000 -0.01628 統一新亞洲科技能源基金 16.32000 16.00000 0.32000 2.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.15750 8.17250 -0.01500 -0.18354 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89840 10.91840 -0.02000 -0.18318 統一經建基金 47.88000 47.74000 0.14000 0.29326 統一龍馬基金 70.03000 69.92000 0.11000 0.15732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.76000 20.68000 0.08000 0.38685 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.19000 47.98000 0.21000 0.43768 野村中國機會基金 13.94000 13.79000 0.15000 1.08774 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41240 10.40120 0.01120 0.10768 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36770 10.35750 0.01020 0.09848 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.49700 10.52900 -0.03200 -0.30392 野村巴西基金 7.09000 6.93000 0.16000 2.30880 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511 野村台灣高股息基金 24.58000 24.55000 0.03000 0.12220 野村台灣運籌基金 37.47000 37.48000 -0.01000 -0.02668 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88060 9.87740 0.00320 0.03240 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76370 9.75930 0.00440 0.04509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83760 9.84320 -0.00560 -0.05689 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.50310 10.49990 0.00320 0.03048 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27150 10.26680 0.00470 0.04578 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05430 10.05880 -0.00450 -0.04474 野村平衡基金 20.06000 20.11000 -0.05000 -0.24863 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95010 9.99670 -0.04660 -0.46615 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.13830 9.99670 0.14160 1.41647 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96450 9.99670 -0.03220 -0.32211 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95010 9.99670 -0.04660 -0.46615 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.13830 9.99670 0.14160 1.41647 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96450 9.99670 -0.03220 -0.32211 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92530 9.99670 -0.07140 -0.71424 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00030 9.99630 0.00400 0.04001 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.01480 9.99630 0.01850 0.18507 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97540 9.99630 -0.02090 -0.20908 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.72000 14.61000 0.11000 0.75291 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361 野村全球生技醫療基金 16.90000 16.68000 0.22000 1.31894 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.24400 10.24450 -0.00050 -0.00488 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21140 10.21200 -0.00060 -0.00588 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.17600 10.20110 -0.02510 -0.24605 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.48890 10.48990 -0.00100 -0.00953 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41950 10.42070 -0.00120 -0.01152 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.38840 10.41440 -0.02600 -0.24965 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25270 10.27790 -0.02520 -0.24519 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.88780 10.88870 -0.00090 -0.00827 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.77170 10.77250 -0.00080 -0.00743 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74240 10.76910 -0.02670 -0.24793 野村全球品牌基金 28.73000 28.29000 0.44000 1.55532 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.69000 12.54000 0.15000 1.19617 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.58000 10.41000 0.17000 1.63305 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.27000 19.05000 0.22000 1.15486 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 11.77000 0.19000 1.61427 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95910 10.95850 0.00060 0.00548 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97110 10.97110 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76710 10.78320 -0.01610 -0.14931 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.46750 8.42090 0.04660 0.55339 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.28910 8.24730 0.04180 0.50683 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.90850 7.88400 0.02450 0.31076 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88280 10.82290 0.05990 0.55346 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.37540 10.32320 0.05220 0.50566 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99580 9.96450 0.03130 0.31412 野村成長基金 32.16000 32.06000 0.10000 0.31192 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21160 8.15850 0.05310 0.65085 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22190 8.17210 0.04980 0.60939 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48860 8.46150 0.02710 0.32027 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.50300 9.44170 0.06130 0.64925 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.36560 9.30890 0.05670 0.60909 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.65210 9.62140 0.03070 0.31908 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16210 10.16380 -0.00170 -0.01673 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.08890 10.09460 -0.00570 -0.05647 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.04780 10.08110 -0.03330 -0.33032 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60360 9.60600 -0.00240 -0.02498 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.61240 9.61820 -0.00580 -0.06030 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78090 9.81370 -0.03280 -0.33423 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13790 10.17160 -0.03370 -0.33131 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.74500 10.74610 -0.00110 -0.01024 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.64270 10.64900 -0.00630 -0.05916 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82910 10.86540 -0.03630 -0.33409 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.95180 9.93350 0.01830 0.18423 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.95310 9.93620 0.01690 0.17009 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.92230 9.92550 -0.00320 -0.03224 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44640 8.44950 -0.00310 -0.03669 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.02810 9.01150 0.01660 0.18421 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.89350 8.87840 0.01510 0.17008 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.03400 10.03830 -0.00430 -0.04284 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.74360 13.74860 -0.00500 -0.03637 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.85230 12.82880 0.02350 0.18318 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.40020 10.38260 0.01760 0.16951 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49100 10.48750 0.00350 0.03337 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45080 10.44880 0.00200 0.01914 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51290 10.52280 -0.00990 -0.09408 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79030 10.78660 0.00370 0.03430 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72570 10.72360 0.00210 0.01958 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70700 10.71730 -0.01030 -0.09611 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.73470 10.72980 0.00490 0.04567 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.66010 10.65650 0.00360 0.03378 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.89100 10.93000 -0.03900 -0.35682 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21650 10.18050 0.03600 0.35362 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78880 9.73590 0.05290 0.54335 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.41880 9.37190 0.04690 0.50043 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93860 8.90740 0.03120 0.35027 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43560 11.39560 0.04000 0.35101 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43750 10.38910 0.04840 0.46587 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.57030 11.49650 0.07380 0.64193 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.98010 10.91330 0.06680 0.61210 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77200 10.72230 0.04970 0.46352 野村泰國基金 43.43000 43.68000 -0.25000 -0.57234 野村高科技基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.47930 10.38790 0.09140 0.87987 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04490 9.92320 0.12170 1.22642 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70450 10.53490 0.16960 1.60989 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.43540 9.32770 0.10770 1.15463 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.47160 9.38910 0.08250 0.87868 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70270 9.60970 0.09300 0.96777 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.03730 11.89090 0.14640 1.23119 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.21770 13.95480 0.26290 1.88394 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91930 10.79480 0.12450 1.15333 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.96890 10.87330 0.09560 0.87922 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41130 11.30200 0.10930 0.96709 野村貨幣市場基金 16.34600 16.34510 0.00090 0.00551 野村新馬基金 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41400 10.43050 -0.01650 -0.15819 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.03520 10.03970 -0.00450 -0.04482 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.24920 10.29410 -0.04490 -0.43617 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31700 10.31600 0.00100 0.00969 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25750 10.25910 -0.00160 -0.01560 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28560 10.29580 -0.01020 -0.09907 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72740 10.72530 0.00210 0.01958 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62850 10.63040 -0.00190 -0.01787 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69650 10.70730 -0.01080 -0.10087 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.09000 10.07360 0.01640 0.16280 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08660 10.07160 0.01500 0.14893 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03060 10.03570 -0.00510 -0.05082 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73030 10.71370 0.01660 0.15494 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.67350 10.65760 0.01590 0.14919 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.62000 10.62540 -0.00540 -0.05082 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61090 10.62630 -0.01540 -0.14492 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95610 7.96770 -0.01160 -0.14559 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33700 12.35500 -0.01800 -0.14569 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.00000 8.89000 0.11000 1.23735 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39420 10.38240 0.01180 0.11365 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.64500 10.60920 0.03580 0.33744 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33330 10.32270 0.01060 0.10269 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50550 10.53630 -0.03080 -0.29232 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40290 10.40150 0.00140 0.01346 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39460 10.38280 0.01180 0.11365 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.64540 10.60950 0.03590 0.33838 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33360 10.32310 0.01050 0.10171 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51000 10.54080 -0.03080 -0.29220 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40170 10.40040 0.00130 0.01250 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40720 10.39860 0.00860 0.08270 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66510 10.63230 0.03280 0.30849 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34510 10.33770 0.00740 0.07158 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51920 10.55330 -0.03410 -0.32312 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41840 10.42090 -0.00250 -0.02399 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40720 10.39860 0.00860 0.08270 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66710 10.63330 0.03380 0.31787 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35220 10.34490 0.00730 0.07057 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.53370 10.56780 -0.03410 -0.32268 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41900 10.42150 -0.00250 -0.02399 野村精選貨幣市場基金 12.11770 12.11720 0.00050 0.00413 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.67000 11.47000 0.20000 1.74368 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.90000 10.73000 0.17000 1.58434 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477 野村歐洲高股息基金季配型 7.54000 7.42000 0.12000 1.61725 野村歐洲高股息基金累積型 10.78000 10.62000 0.16000 1.50659 野村積極成長基金 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.02000 38.07000 -0.05000 -0.13134 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63080 10.61730 0.01350 0.12715 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46490 8.44300 0.02190 0.25939 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79770 7.77860 0.01910 0.24555 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.65090 7.64130 0.00960 0.12563 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.19840 12.16730 0.03110 0.25560 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.90820 10.88140 0.02680 0.24629 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74380 10.73030 0.01350 0.12581 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.86000 11.67000 0.19000 1.62811 野村環球基金-人民幣計價 17.89000 17.54000 0.35000 1.99544 野村環球基金-美元計價 13.81000 13.54000 0.27000 1.99409 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.66000 19.35000 0.31000 1.60207 野村鴻利基金 24.10000 24.15000 -0.05000 -0.20704 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90730 16.90670 0.00060 0.00355 野村鴻運基金 20.30000 20.29000 0.01000 0.04929 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.37000 13.18000 0.19000 1.44158 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79090 10.82310 -0.03220 -0.29751 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13070 14.17290 -0.04220 -0.29775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90200 10.88400 0.01800 0.16538 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.53860 10.51230 0.02630 0.25018 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74970 10.73630 0.01340 0.12481 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.36310 10.34140 0.02170 0.20984 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26480 10.24650 0.01830 0.17860 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.07170 10.04500 0.02670 0.26580 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02730 10.04120 -0.01390 -0.13843 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35130 10.34090 0.01040 0.10057 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.50110 10.48100 0.02010 0.19178 凱基台商天下基金 13.68000 13.47000 0.21000 1.55902 凱基台灣精五門基金 22.11000 21.93000 0.18000 0.82079 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.24500 46.44670 -0.20170 -0.43426 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.77360 47.66190 0.11170 0.23436 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.35270 42.45380 -0.10110 -0.23814 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61190 10.45970 0.15220 1.45511 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.60080 46.79930 -0.19850 -0.42415 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.75270 47.93820 -0.18550 -0.38696 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.51250 48.03700 -0.52450 -1.09187 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.02370 10.96480 0.05890 0.53717 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59990 11.59930 0.00060 0.00517 凱基開創基金 29.78000 29.52000 0.26000 0.88076 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.04000 22.60000 0.44000 1.94690 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.93630 21.42590 0.51040 2.38216 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.16000 16.97000 0.19000 1.11962 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.10690 15.86190 0.24500 1.54458 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.39000 7.33000 0.06000 0.81855 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.74130 43.02040 -0.27910 -0.64876 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.80270 43.01750 -0.21480 -0.49933 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.94910 43.30640 -0.35730 -0.82505 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.81000 11.60000 0.21000 1.81034 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.17340 10.95520 0.21820 1.99175 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.88000 10.71000 0.17000 1.58730 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.40760 12.25600 0.15160 1.23695 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.76000 0.20000 1.56740 凱基護城河基金-美元計價B 12.47380 12.23340 0.24040 1.96511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.52120 10.30250 0.21870 2.12279 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.98720 9.76680 0.22040 2.25662 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18370 9.99830 0.18540 1.85432 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.52110 10.30240 0.21870 2.12281 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.98720 9.76680 0.22040 2.25662 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.18370 9.99830 0.18540 1.85432 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.46000 12.77000 -0.31000 -2.42756 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.30000 33.67000 1.63000 4.84110 富邦NASDAQ-100基金 32.86000 32.25000 0.61000 1.89147 富邦上証180基金 30.45000 30.25000 0.20000 0.66116 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19160 0.18800 0.00360 1.91489 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.01000 5.92000 0.09000 1.52027 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.78000 43.38000 0.40000 0.92208 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.22450 12.09020 0.13430 1.11082 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.20960 11.08490 0.12470 1.12495 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.74610 10.65750 0.08860 0.83134 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.36950 10.25560 0.11390 1.11061 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.42830 9.32330 0.10500 1.12621 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.04810 8.97350 0.07460 0.83134 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.51950 20.56800 -0.04850 -0.23580 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.66510 11.66420 0.00090 0.00772 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53800 10.56490 -0.02690 -0.25462 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86250 13.85000 0.01250 0.09025 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00690 2.00350 0.00340 0.16970 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47910 9.47050 0.00860 0.09081 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42160 1.41920 0.00240 0.16911 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.51420 12.50760 0.00660 0.05277 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81520 1.81350 0.00170 0.09374 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46750 10.46190 0.00560 0.05353 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53950 1.53810 0.00140 0.09102 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.98110 10.97410 0.00700 0.06379 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.91170 10.90220 0.00950 0.08714 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.93000 15.96000 -0.03000 -0.18797 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.02000 16.97000 0.05000 0.29464 富邦日本東証基金 19.32000 19.35000 -0.03000 -0.15504 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.95000 45.80000 0.15000 0.32751 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.59000 45.64000 -0.05000 -0.10955 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.61000 51.73000 -0.12000 -0.23197 富邦台灣心基金 22.53000 22.47000 0.06000 0.26702 富邦台灣釆吉50基金 45.49000 45.62000 -0.13000 -0.28496 富邦台灣科技指數基金 55.05000 55.29000 -0.24000 -0.43407 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.83080 48.95300 -0.12220 -0.24963 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.86270 41.83860 0.02410 0.05760 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31310 0.30880 0.00430 1.39249 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.67990 2.67820 0.00170 0.06348 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36020 0.35960 0.00060 0.16685 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.19320 11.21340 -0.02020 -0.18014 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28860 2.28720 0.00140 0.06121 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33950 0.33890 0.00060 0.17704 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49410 9.51120 -0.01710 -0.17979 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.03000 22.78000 0.25000 1.09745 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.68000 14.99000 -0.31000 -2.06805 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.99000 26.06000 0.93000 3.56869 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71390 15.71300 0.00090 0.00573 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 16.78000 16.71000 0.07000 0.41891 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.92740 42.09460 -0.16720 -0.39720 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.53870 45.73620 -0.19750 -0.43182 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.57560 40.61450 -0.03890 -0.09578 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.96510 41.17430 -0.20920 -0.50808 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.35530 40.47670 -0.12140 -0.29993 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.95980 47.26390 -0.30410 -0.64341 富邦長紅基金 62.76000 62.59000 0.17000 0.27161 富邦科技基金 25.35000 25.17000 0.18000 0.71514 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.83310 42.02630 -0.19320 -0.45971 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.31930 47.82000 -0.50070 -1.04705 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.17390 41.42150 -0.24760 -0.59776 富邦恒生國企ETF基金 19.57000 19.64000 -0.07000 -0.35642 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.57000 14.43000 0.14000 0.97020 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.67000 24.07000 -0.40000 -1.66182 富邦高成長基金 24.22000 24.16000 0.06000 0.24834 富邦基金A類型 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 富邦基金I類型 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 富邦深証100基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 富邦富時歐洲ETF基金 20.44000 20.11000 0.33000 1.64097 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42400 0.42320 0.00080 0.18904 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41370 12.36290 0.05080 0.41091 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.23800 9.20020 0.03780 0.41086 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.29920 0.00060 0.20053 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.44100 8.40640 0.03460 0.41159 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.18240 10.14000 0.04240 0.41815 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.93510 10.93260 0.00250 0.02287 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.45280 9.41340 0.03940 0.41855 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.14640 10.14410 0.00230 0.02267 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.79000 17.76000 0.03000 0.16892 富邦精準基金 44.87000 44.91000 -0.04000 -0.08907 富邦精銳中小基金 12.05000 11.96000 0.09000 0.75251 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469 富邦臺灣公司治理100基金 21.06000 21.12000 -0.06000 -0.28409 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.86390 10.79380 0.07010 0.64945 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17670 10.07930 0.09740 0.96634 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50320 10.46070 0.04250 0.40628 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30350 10.23710 0.06640 0.64862 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.60700 9.51500 0.09200 0.96689 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.90230 9.86220 0.04010 0.40660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.02000 31.10000 -0.08000 -0.25723 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93870 9.88170 0.05700 0.57682 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90950 9.85180 0.05770 0.58568 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71380 9.65760 0.05620 0.58193 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30720 10.24850 0.05870 0.57277 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.28810 10.22820 0.05990 0.58564 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.08660 10.03010 0.05650 0.56330 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.38760 8.37850 0.00910 0.10861 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.09510 9.08610 0.00900 0.09905 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.63420 8.62770 0.00650 0.07534 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22330 10.21190 0.01140 0.11163 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31000 10.29990 0.01010 0.09806 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81730 9.80970 0.00760 0.07747 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97440 9.96840 0.00600 0.06019 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61510 8.59130 0.02380 0.27702 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.92260 9.89600 0.02660 0.26880 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17160 9.14960 0.02200 0.24045 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50590 11.47430 0.03160 0.27540 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33010 11.29970 0.03040 0.26903 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60170 10.57640 0.02530 0.23921 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37850 9.35620 0.02230 0.23834 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.27000 15.08000 0.19000 1.25995 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88130 8.85930 0.02200 0.24833 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.79770 9.77440 0.02330 0.23838 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26600 9.24570 0.02030 0.21956 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79100 10.76480 0.02620 0.24339 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83530 10.80950 0.02580 0.23868 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.31380 10.29220 0.02160 0.20987 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.42170 9.40220 0.01950 0.20740 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.32000 9.12000 0.20000 2.19298 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.33000 8.19000 0.14000 1.70940 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.70000 7.56000 0.14000 1.85185 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.98000 9.79000 0.19000 1.94076 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.57000 8.40000 0.17000 2.02381 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.52000 8.38000 0.14000 1.67064 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.63000 9.48000 0.15000 1.58228 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20440 10.19020 0.01420 0.13935 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45880 9.44410 0.01470 0.15565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.01310 9.01780 -0.00470 -0.05212 富蘭克林華美中華基金 11.22000 10.97000 0.25000 2.27894 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.63000 22.66000 -0.03000 -0.13239 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.34000 22.33000 0.01000 0.04478 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.17970 8.22540 -0.04570 -0.55560 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27130 9.29650 -0.02520 -0.27107 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.29190 10.31980 -0.02790 -0.27035 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.85000 9.90500 -0.05500 -0.55528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60240 11.55160 0.05080 0.43977 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65730 8.61950 0.03780 0.43854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77780 8.73930 0.03850 0.44054 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.86080 9.81770 0.04310 0.43900 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.44620 14.41000 0.03620 0.25121 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37570 10.34970 0.02600 0.25122 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.29380 10.26810 0.02570 0.25029 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60410 10.56160 0.04250 0.40240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60830 7.57780 0.03050 0.40249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92610 8.89030 0.03580 0.40269 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91350 9.87370 0.03980 0.40309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.27460 11.26290 0.01170 0.10388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55360 7.54570 0.00790 0.10470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88050 8.87130 0.00920 0.10371 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02810 10.01770 0.01040 0.10382 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89330 10.86570 0.02760 0.25401 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64570 7.62630 0.01940 0.25438 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24730 8.25800 -0.01070 -0.12957 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31010 9.30080 0.00930 0.09999 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42340 10.41290 0.01050 0.10084 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16250 13.17960 -0.01710 -0.12975 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.00000 0.14000 1.75000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.51000 8.40000 0.11000 1.30952 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.20380 13.08340 0.12040 0.92025 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美第一富基金 39.40000 39.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35660 10.35590 0.00070 0.00676 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.50000 8.39000 0.11000 1.31108 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.14000 14.73000 0.41000 2.78344 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.68000 13.30000 0.38000 2.85714 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.15000 15.75000 0.40000 2.53968 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.95720 9.88760 0.06960 0.70391 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.95720 9.88760 0.06960 0.70391 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.92040 9.86720 0.05320 0.53916 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.92040 9.86720 0.05320 0.53916 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.95510 9.88690 0.06820 0.68980 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.87970 9.81200 0.06770 0.68997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.87970 9.81200 0.06770 0.68997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.11330 10.07860 0.03470 0.34429 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.03650 10.00210 0.03440 0.34393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.03650 10.00200 0.03450 0.34493 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45180 6.37040 0.08140 1.27778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52440 10.44630 0.07810 0.74763 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58330 9.56020 0.02310 0.24163 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65610 11.62800 0.02810 0.24166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79220 6.79370 -0.00150 -0.02208 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94350 8.92320 0.02030 0.22750 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04940 11.05190 -0.00250 -0.02262 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.66000 70.83000 -0.17000 -0.24001 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.92000 72.37000 -0.45000 -0.62180 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.77110 62.96990 -0.19880 -0.31571 復華1至5年期高收益債券基金 20.86000 20.84000 0.02000 0.09597 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.17700 69.53730 -0.36030 -0.51814 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.18220 68.46840 -0.28620 -0.41800 復華人民幣貨幣市場基金 11.89290 11.89010 0.00280 0.02355 復華人生目標基金 40.38020 40.36970 0.01050 0.02601 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 復華大中華中小策略基金 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 復華中小精選基金 66.70000 66.41000 0.29000 0.43668 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.43910 52.67400 -0.23490 -0.44595 復華中國特選信用債券ETF基金 63.01940 63.28700 -0.26760 -0.42284 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.85000 9.66000 0.19000 1.96687 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.68000 8.53000 0.15000 1.75850 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 復華台灣智能基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 復華全方位基金 30.00000 30.10000 -0.10000 -0.33223 復華全球大趨勢基金-美元 12.77000 12.39000 0.38000 3.06699 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.36000 19.84000 0.52000 2.62097 復華全球平衡基金-美元 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497 復華全球平衡基金-新臺幣 19.71000 19.55000 0.16000 0.81841 復華全球物聯網科技基金-美元 14.27000 13.71000 0.56000 4.08461 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.93000 13.44000 0.49000 3.64583 復華全球原物料基金 8.22000 8.08000 0.14000 1.73267 復華全球消費基金-新臺幣 13.07000 12.87000 0.20000 1.55400 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.24130 12.26610 -0.02480 -0.20218 復華全球債券基金 15.21860 15.28650 -0.06790 -0.44418 復華全球債券組合基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.28000 15.15000 0.13000 0.85809 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 復華有利貨幣市場基金 13.49950 13.49870 0.00080 0.00593 復華亞太平衡基金 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050 復華亞太成長基金 12.42000 12.00000 0.42000 3.50000 復華亞太神龍科技基金-美元 9.05000 8.71000 0.34000 3.90356 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.74000 9.41000 0.33000 3.50691 復華東協世紀基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051 復華南非幣長期收益基金A 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 復華南非幣短期收益基金A 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.63800 73.40250 -0.76450 -1.04152 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.22000 21.88000 0.34000 1.55393 復華美國新星基金-美元 12.76000 12.31000 0.45000 3.65556 復華美國新星基金-新臺幣 13.11000 12.70000 0.41000 3.22835 復華恒生基金 20.05000 20.27000 -0.22000 -1.08535 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.82000 0.16000 1.81406 復華恒生單日正向二倍基金 26.04000 26.99000 -0.95000 -3.51982 復華神盾基金 27.53910 27.48030 0.05880 0.21397 復華高成長基金 69.08000 69.15000 -0.07000 -0.10123 復華高益策略組合基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176 復華貨幣市場基金 14.46330 14.46250 0.00080 0.00553 復華富時不動產證券化基金 18.68000 18.48000 0.20000 1.08225 復華富時台灣高股息低波動基金 47.87000 48.00000 -0.13000 -0.27083 復華復華基金 21.65000 21.68000 -0.03000 -0.13838 復華華人世紀基金 16.86000 16.40000 0.46000 2.80488 復華傳家二號基金 33.28200 33.24850 0.03350 0.10076 復華傳家基金 23.32850 23.32650 0.00200 0.00857 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.45000 14.38000 0.07000 0.48679 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 復華新興人民幣短期收益基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228 復華新興市場企業債券ETF基金 71.19000 71.10000 0.09000 0.12658 復華新興市場高收益債券基金A 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 復華新興市場短期收益基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 復華滬深300 A股基金 22.84000 22.69000 0.15000 0.66108 復華數位經濟基金 47.13000 46.95000 0.18000 0.38339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.09370 10.08160 0.01210 0.12002 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.85700 9.85350 0.00350 0.03552 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.64030 10.62750 0.01280 0.12044 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.25300 10.24950 0.00350 0.03415 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.95810 10.17600 -0.21790 -2.14131 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.05840 10.05540 0.00300 0.02983 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.29690 10.28540 0.01150 0.11181 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 11.02230 11.05350 -0.03120 -0.28226 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.09260 10.07960 0.01300 0.12897 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.82720 10.85610 -0.02890 -0.26621 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.45190 10.43850 0.01340 0.12837 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.19900 11.22870 -0.02970 -0.26450 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.77230 10.76510 0.00720 0.06688 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.72950 10.71420 0.01530 0.14280 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.92230 10.95060 -0.02830 -0.25843 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.73470 10.72630 0.00840 0.07831 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81620 12.07470 -0.25850 -2.14084 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66820 10.65120 0.01700 0.15961 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.91840 10.90970 0.00870 0.07975 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.14120 12.40660 -0.26540 -2.13918 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.81240 10.79510 0.01730 0.16026 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 11.05480 11.08070 -0.02590 -0.23374 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25430 10.25260 0.00170 0.01658 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.24960 10.24070 0.00890 0.08691 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.24210 10.27380 -0.03170 -0.30855 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.60290 10.59890 0.00400 0.03774 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78570 11.01190 -0.22620 -2.05414 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.61110 10.59840 0.01270 0.11983 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.60150 10.59750 0.00400 0.03774 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78550 11.01170 -0.22620 -2.05418 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.60780 10.59520 0.01260 0.11892 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45380 10.45370 0.00010 0.00096 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.43270 10.42620 0.00650 0.06234 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45180 10.45180 0.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.43370 10.42710 0.00660 0.06330 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.01460 10.99990 0.01470 0.13364 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.00820 10.98790 0.02030 0.18475 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.19590 11.21940 -0.02350 -0.20946 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.32250 10.31500 0.00750 0.07271 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.31460 10.29980 0.01480 0.14369 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.30770 10.33360 -0.02590 -0.25064 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24960 9.24570 0.00390 0.04218 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08930 8.06840 0.02090 0.25904 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.19920 8.21030 -0.01110 -0.13520 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.11500 12.10980 0.00520 0.04294 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.62310 10.59560 0.02750 0.25954 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.89250 10.90730 -0.01480 -0.13569 景順主流基金 18.46000 18.41000 0.05000 0.27159 景順台灣科技基金 32.26000 32.08000 0.18000 0.56110 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 景順全球科技基金 23.84000 23.48000 0.36000 1.53322 景順全球康健基金 19.74000 19.52000 0.22000 1.12705 景順貨幣市場基金 15.99770 15.99690 0.00080 0.00500 景順潛力基金 32.95000 32.97000 -0.02000 -0.06066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.56000 14.29000 0.27000 1.88943 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.84000 13.64000 0.20000 1.46628 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.96000 10.79000 0.17000 1.57553 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.37000 11.23000 0.14000 1.24666 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.66000 11.47000 0.19000 1.65650 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.93000 11.78000 0.15000 1.27334 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65170 8.63690 0.01480 0.17136 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83590 7.84750 -0.01160 -0.14782 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.50600 11.48510 0.02090 0.18197 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39770 10.41310 -0.01540 -0.14789 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256 華南永昌中國A股基金(美元) 7.61000 7.50000 0.11000 1.46667 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63400 9.62960 0.00440 0.04569 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.99640 10.03130 -0.03490 -0.34791 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.23970 10.23490 0.00480 0.04690 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62880 10.66600 -0.03720 -0.34877 華南永昌永昌基金 20.18000 20.16000 0.02000 0.09921 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 華南永昌全球亨利組合基金 15.01090 15.03900 -0.02810 -0.18685 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.09000 9.89000 0.20000 2.02224 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.58000 10.42000 0.16000 1.53551 華南永昌全球精品基金 17.12000 16.92000 0.20000 1.18203 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280 華南永昌物聯網精選基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28640 16.28540 0.00100 0.00614 華南永昌龍盈平衡基金 24.89560 24.78880 0.10680 0.43084 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99390 11.99320 0.00070 0.00584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76500 10.75440 0.01060 0.09856 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.57760 10.59260 -0.01500 -0.14161 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97850 9.96860 0.00990 0.09931 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73820 9.75200 -0.01380 -0.14151 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61030 10.59660 0.01370 0.12929 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.35810 10.36960 -0.01150 -0.11090 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95630 9.94350 0.01280 0.12873 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.66170 9.67250 -0.01080 -0.11166 華頓中小型基金 20.74000 20.86000 -0.12000 -0.57526 華頓中國多重機會平衡基金 11.86770 11.67420 0.19350 1.65750 華頓台灣基金 23.45000 23.45000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.57450 11.57370 0.00080 0.00691 華頓全球時尚精品基金 17.87000 17.63000 0.24000 1.36132 華頓全球高收益債券基金A 14.05840 14.04010 0.01830 0.13034 華頓全球高收益債券基金B 8.15110 8.14050 0.01060 0.13021 華頓全球黑鑽油源基金 4.95000 4.96000 -0.01000 -0.20161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69740 2.65970 0.03770 1.41745 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.96730 11.82120 0.14610 1.23592 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38160 0.37540 0.00620 1.65157 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97000 11.90990 0.06010 0.50462 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.97000 11.90990 0.06010 0.50462 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62750 10.56920 0.05830 0.55160 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55780 10.52360 0.03420 0.32498 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.55730 10.52310 0.03420 0.32500 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.26450 9.23440 0.03010 0.32596 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.59490 10.51900 0.07590 0.72155 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.59480 10.51880 0.07600 0.72252 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.29030 9.21330 0.07700 0.83575 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.75000 10.58000 0.17000 1.60681 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.19000 9.06000 0.13000 1.43488 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.69000 9.52000 0.17000 1.78571 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68590 2.68720 -0.00130 -0.04838 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11430 2.11300 0.00130 0.06152 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06490 12.04500 0.01990 0.16521 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.31500 9.29960 0.01540 0.16560 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37860 0.00070 0.18489 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29440 0.29290 0.00150 0.51212 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.48000 3.43000 0.05000 1.45773 匯豐中國動力基金(台幣) 15.43000 15.24000 0.19000 1.24672 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 24.34000 24.35000 -0.01000 -0.04107 匯豐全球趨勢組合基金 12.74000 12.59000 0.15000 1.19142 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474 匯豐安富基金 25.74000 25.76000 -0.02000 -0.07764 匯豐成功基金 42.75000 42.97000 -0.22000 -0.51199 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.41000 0.01000 0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.08000 9.87000 0.21000 2.12766 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.76420 2.76270 0.00150 0.05429 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41760 2.41650 0.00110 0.04552 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98430 11.97190 0.01240 0.10358 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02080 8.00820 0.01260 0.15734 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39180 0.39080 0.00100 0.25589 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33530 0.33440 0.00090 0.26914 匯豐金磚動力基金 14.51000 14.30000 0.21000 1.46853 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01510 15.01460 0.00050 0.00333 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.11000 0.06000 1.17417 匯豐新鑽動力基金 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56750 5.54330 0.02420 0.43656 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44280 9.41880 0.02400 0.25481 匯豐龍鳳基金-A類型 52.56000 52.60000 -0.04000 -0.07605 匯豐龍鳳基金-I類型 52.56000 52.60000 -0.04000 -0.07605 匯豐龍騰電子基金 37.55000 37.45000 0.10000 0.26702 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85100 12.86340 -0.01240 -0.09640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.14000 18.21000 -0.07000 -0.38440 新光中國成長基金(人民幣) 9.00000 8.87000 0.13000 1.46561 新光中國成長基金(美元) 8.82000 8.70000 0.12000 1.37931 新光中國成長基金(新臺幣) 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.58610 11.55020 0.03590 0.31082 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38250 10.36750 0.01500 0.14468 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.88910 10.91610 -0.02700 -0.24734 新光台灣富貴基金 24.18000 24.08000 0.10000 0.41528 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.84000 21.50000 0.34000 1.58140 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.49680 40.67280 -0.17600 -0.43272 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.18080 46.25420 -0.07340 -0.15869 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.23000 9.98000 0.25000 2.50501 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.68000 0.23000 2.37603 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.13000 9.93000 0.20000 2.01410 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 新光全球生技醫療基金(美元) 10.89000 10.70000 0.19000 1.77570 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.08430 11.04480 0.03950 0.35763 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.01440 11.01820 -0.00380 -0.03449 新光全球債券基金(B配息)美元 10.43520 10.39770 0.03750 0.36066 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.35560 10.35910 -0.00350 -0.03379 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.17000 8.98000 0.19000 2.11581 新光吉星貨幣市場基金 15.51300 15.51220 0.00080 0.00516 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698 新光多重資產基金(A累積)美元 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 新光亞洲精選基金-美金 20.40000 20.27000 0.13000 0.64134 新光亞洲精選基金-新台幣 21.02000 20.97000 0.05000 0.23844 新光店頭基金 22.90000 22.99000 -0.09000 -0.39147 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.04880 42.25080 -0.20200 -0.47810 新光特選內需收益ETF基金 20.66000 20.70000 -0.04000 -0.19324 新光創新科技基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24880 10.25790 -0.00910 -0.08871 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62240 10.63770 -0.01530 -0.14383 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07250 10.07090 0.00160 0.01589 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33090 9.33910 -0.00820 -0.08780 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.64440 9.65780 -0.01340 -0.13875 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14010 9.14400 -0.00390 -0.04265 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.24700 41.44350 -0.19650 -0.47414 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.74170 47.23070 -0.48900 -1.03534 新光澳幣八年期保本基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 新光澳幣保本基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.87270 10.85390 0.01880 0.17321 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53220 9.51600 0.01620 0.17024 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53570 9.53710 -0.00140 -0.01468 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.64920 10.65080 -0.00160 -0.01502 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66930 10.65140 0.01790 0.16805 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53690 9.51900 0.01790 0.18804 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50380 9.49650 0.00730 0.07687 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61720 10.60900 0.00820 0.07729 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.13000 0.09000 1.26227 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80770 10.78500 0.02270 0.21048 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54820 9.52780 0.02040 0.21411 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54650 10.52560 0.02090 0.19856 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49110 9.47230 0.01880 0.19847 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56760 9.55490 0.01270 0.13292 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63300 10.61840 0.01460 0.13750 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93780 14.94310 -0.00530 -0.03547 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62950 8.63260 -0.00310 -0.03591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.89550 41.07870 -0.18320 -0.44597 群益10年期以上金融債ETF基金 44.30650 44.57280 -0.26630 -0.59745 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.81870 45.16870 -0.35000 -0.77487 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.33790 45.65080 -0.31290 -0.68542 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.46560 47.94290 -0.47730 -0.99556 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.75230 44.95240 -0.20010 -0.44514 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.69330 48.96180 -0.26850 -0.54839 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.15820 50.25730 -0.09910 -0.19719 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.76980 47.94760 -0.17780 -0.37082 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.86840 10.85210 0.01630 0.15020 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.13930 47.69550 -0.55620 -1.16615 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.67000 40.82000 -0.15000 -0.36747 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49660 11.49590 0.00070 0.00609 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09810 10.13290 -0.03480 -0.34344 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.28110 13.04980 0.23130 1.77244 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.66100 9.48800 0.17300 1.82336 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.17000 10.02000 0.15000 1.49701 群益大印度基金N-新臺幣 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 群益大印度基金-人民幣 13.16190 13.04680 0.11510 0.88221 群益大印度基金-美元 12.04680 11.93540 0.11140 0.93336 群益大印度基金-新臺幣 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.26110 12.05400 0.20710 1.71810 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.50780 11.30780 0.20000 1.76869 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.99000 10.84000 0.15000 1.38376 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.89210 10.70810 0.18400 1.71833 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32580 9.16380 0.16200 1.76783 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.81000 0.12000 1.36209 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.84080 9.67450 0.16630 1.71895 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.46080 8.31370 0.14710 1.76937 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.09460 8.94100 0.15360 1.71793 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08150 7.94110 0.14040 1.76802 群益中小型股基金 45.21000 45.17000 0.04000 0.08855 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.50400 10.43120 0.07280 0.69791 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.49100 9.42050 0.07050 0.74837 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05240 9.02070 0.03170 0.35141 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.89010 8.82850 0.06160 0.69774 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03140 7.97180 0.05960 0.74764 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66130 7.63450 0.02680 0.35104 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59660 10.58140 0.01520 0.14365 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65620 11.63940 0.01680 0.14434 群益中國高收益債券基金-美元 11.22390 11.20970 0.01420 0.12668 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45560 10.47980 -0.02420 -0.23092 群益中國新機會基金N-人民幣 8.59390 8.42390 0.17000 2.01807 群益中國新機會基金N-美元 7.68040 7.52470 0.15570 2.06919 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.35000 8.21000 0.14000 1.70524 群益中國新機會基金-人民幣 7.62130 7.47060 0.15070 2.01724 群益中國新機會基金-美元 8.21160 8.04520 0.16640 2.06831 群益中國新機會基金-新臺幣 7.97000 7.84000 0.13000 1.65816 群益平衡王基金 20.07280 20.02580 0.04700 0.23470 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.94420 9.92100 0.02320 0.23385 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.03090 10.04700 -0.01610 -0.16025 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.94430 9.92110 0.02320 0.23385 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.03090 10.04700 -0.01610 -0.16025 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.94430 9.92110 0.02320 0.23385 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.03080 10.04700 -0.01620 -0.16124 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00830 10.02420 -0.01590 -0.15862 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.92650 9.89180 0.03470 0.35080 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.01300 10.01740 -0.00440 -0.04392 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.92650 9.89180 0.03470 0.35080 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.01300 10.01740 -0.00440 -0.04392 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.92650 9.89180 0.03470 0.35080 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.01300 10.01740 -0.00440 -0.04392 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00770 10.01180 -0.00410 -0.04095 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.93340 9.89620 0.03720 0.37590 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.01990 10.02190 -0.00200 -0.01996 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.93340 9.89620 0.03720 0.37590 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.01990 10.02190 -0.00200 -0.01996 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.93330 9.89620 0.03710 0.37489 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.01990 10.02190 -0.00200 -0.01996 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.00830 10.01010 -0.00180 -0.01798 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.38560 12.24310 0.14250 1.16392 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.50520 11.36720 0.13800 1.21402 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.56540 10.44380 0.12160 1.16433 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81310 9.69540 0.11770 1.21398 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.35560 10.23650 0.11910 1.16348 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.44060 10.41620 0.02440 0.23425 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.22040 10.19770 0.02270 0.22260 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19430 9.17290 0.02140 0.23330 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19360 9.17320 0.02040 0.22239 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.50130 10.47680 0.02450 0.23385 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.54130 10.51780 0.02350 0.22343 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35670 9.33480 0.02190 0.23461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83690 9.81500 0.02190 0.22313 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39890 11.40860 -0.00970 -0.08502 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83300 7.83970 -0.00670 -0.08546 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74950 10.73120 0.01830 0.17053 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55380 10.53800 0.01580 0.14993 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.74770 10.77410 -0.02640 -0.24503 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90410 9.88730 0.01680 0.16991 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83860 9.82390 0.01470 0.14964 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02010 10.04470 -0.02460 -0.24491 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74950 10.73120 0.01830 0.17053 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55360 10.53790 0.01570 0.14899 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.74760 10.77400 -0.02640 -0.24503 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90420 9.88730 0.01690 0.17093 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83850 9.82380 0.01470 0.14964 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02010 10.04470 -0.02460 -0.24491 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.79430 9.61690 0.17740 1.84467 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.58000 11.42000 0.16000 1.40105 群益全球關鍵生技基金-美元 16.02550 15.73520 0.29030 1.84491 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.07000 15.84000 0.23000 1.45202 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207 群益印度中小基金N-人民幣 10.42380 10.32970 0.09410 0.91097 群益印度中小基金N-美元 8.51630 8.43520 0.08110 0.96145 群益印度中小基金N-新臺幣 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 群益印度中小基金-人民幣 14.11150 13.98410 0.12740 0.91103 群益印度中小基金-美元 12.18060 12.06470 0.11590 0.96065 群益印度中小基金-新臺幣 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180 群益多利策略組合基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 群益多重收益組合基金 14.27000 14.32000 -0.05000 -0.34916 群益多重資產組合基金 15.78000 15.72000 0.06000 0.38168 群益安家基金 25.72290 25.70890 0.01400 0.05446 群益安穩貨幣市場基金 16.16390 16.16300 0.00090 0.00557 群益那斯達克生技基金 21.86000 21.57000 0.29000 1.34446 群益亞太中小基金 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 群益亞太新趨勢平衡基金 16.34000 16.26000 0.08000 0.49200 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.73320 10.73850 -0.00530 -0.04936 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91630 7.92010 -0.00380 -0.04798 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.42780 10.43290 -0.00510 -0.04888 群益店頭市場基金 97.63000 97.67000 -0.04000 -0.04095 群益東方盛世基金 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429 群益東協成長基金-人民幣 13.50050 13.44690 0.05360 0.39860 群益東協成長基金-美元 11.53300 11.48150 0.05150 0.44855 群益東協成長基金-新臺幣 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.06930 11.97850 0.09080 0.75802 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.19280 11.10450 0.08830 0.79517 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.67870 10.62980 0.04890 0.46003 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84900 9.77490 0.07410 0.75806 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.13660 9.06450 0.07210 0.79541 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.71510 8.67520 0.03990 0.45993 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.04220 10.99160 0.05060 0.46035 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63820 9.56580 0.07240 0.75686 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.29880 9.22540 0.07340 0.79563 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.73600 9.69140 0.04460 0.46020 群益長安基金 29.60000 29.49000 0.11000 0.37301 群益美國新創亮點基金N-美元 10.41810 10.23770 0.18040 1.76211 群益美國新創亮點基金-美元 15.76010 15.48710 0.27300 1.76276 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.47000 15.26000 0.21000 1.37615 群益真善美基金 15.95660 15.93140 0.02520 0.15818 群益馬拉松基金 120.09000 119.91000 0.18000 0.15011 群益深証中小板基金 11.40000 11.28000 0.12000 1.06383 群益創新科技基金 33.16000 33.11000 0.05000 0.15101 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.67170 9.45350 0.21820 2.30814 群益華夏盛世基金N-美元 8.66340 8.46380 0.19960 2.35828 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889 群益華夏盛世基金-人民幣 10.53250 10.29490 0.23760 2.30794 群益華夏盛世基金-美元 9.55240 9.33230 0.22010 2.35848 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.01000 15.71000 0.30000 1.90961 群益奧斯卡基金 30.25000 30.25000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 11.12020 10.98830 0.13190 1.20037 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 群益葛萊美基金 23.75000 23.88000 -0.13000 -0.54439 群益道瓊美國地產ETF基金 22.69000 22.42000 0.27000 1.20428 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.49350 11.39590 0.09760 0.85645 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.02790 10.92880 0.09910 0.90678 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.22680 11.16990 0.05690 0.50940 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09750 11.00320 0.09430 0.85702 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64740 10.55170 0.09570 0.90696 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.83950 10.78460 0.05490 0.50906 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.49340 11.39570 0.09770 0.85734 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.02830 10.92920 0.09910 0.90675 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09750 11.00330 0.09420 0.85611 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64690 10.55120 0.09570 0.90701 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.05160 10.00070 0.05090 0.50896 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.09740 12.96810 0.12930 0.99706 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.87650 11.78240 0.09410 0.79865 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76850 11.68490 0.08360 0.71545 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72500 8.63890 0.08610 0.99665 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02810 8.95650 0.07160 0.79942 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.51700 8.45650 0.06050 0.71543 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33830 10.25640 0.08190 0.79853 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.98780 9.90870 0.07910 0.79829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.96000 9.75000 0.21000 2.15385 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.98000 9.77000 0.21000 2.14944 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.97000 9.76000 0.21000 2.15164 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 9.88000 0.17000 1.72065 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.95000 9.75000 0.20000 2.05128 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.96000 9.75000 0.21000 2.15385 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.98000 9.77000 0.21000 2.14944 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.97000 9.76000 0.21000 2.15164 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.05000 9.88000 0.17000 1.72065 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.95000 9.75000 0.20000 2.05128 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.71000 30.65000 0.06000 0.19576 德信中國精選成長基金 11.56000 11.42000 0.14000 1.22592 德信台灣主流中小基金 20.69000 20.67000 0.02000 0.09676 德信萬保貨幣市場基金 11.98860 11.98800 0.00060 0.00501 德信數位時代基金 33.36000 33.33000 0.03000 0.09001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.99730 10.97810 0.01920 0.17489 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.86260 10.84270 0.01990 0.18353 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71890 11.71820 0.00070 0.00597 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.39000 17.11000 0.28000 1.63647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.84510 10.84800 -0.00290 -0.02673 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.48430 16.48870 -0.00440 -0.02668 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26950 8.29160 -0.02210 -0.26653 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09860 11.08420 0.01440 0.12991 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.12090 12.10450 0.01640 0.13549 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09660 14.13420 -0.03760 -0.26602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.75000 16.52000 0.23000 1.39225 摩根中小基金 22.30000 22.20000 0.10000 0.45045 摩根中國A股基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306 摩根中國A股基金(美元) 11.32000 11.13000 0.19000 1.70710 摩根中國亮點基金 12.51000 12.37000 0.14000 1.13177 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.24840 11.16120 0.08720 0.78128 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.61340 12.50250 0.11090 0.88702 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.49160 9.39140 0.10020 1.06693 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.15040 13.04850 0.10190 0.78093 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.35370 15.21800 0.13570 0.89171 摩根台灣金磚基金-累積型 19.39000 19.38000 0.01000 0.05160 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.39000 19.38000 0.01000 0.05160 摩根台灣增長基金 49.44000 49.37000 0.07000 0.14179 摩根平衡基金 27.52000 27.57000 -0.05000 -0.18136 摩根全球α基金 18.50000 18.28000 0.22000 1.20350 摩根全球平衡基金 16.36910 16.34100 0.02810 0.17196 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41970 9.38920 0.03050 0.32484 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57910 10.53850 0.04060 0.38525 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95730 9.91660 0.04070 0.41042 摩根多元入息成長基金-累積型 11.62780 11.58990 0.03790 0.32701 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.37740 10.33500 0.04240 0.41026 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.42400 10.40110 0.02290 0.22017 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88180 13.85130 0.03050 0.22020 摩根亞洲基金 57.61000 57.20000 0.41000 0.71678 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45120 8.44760 0.00360 0.04262 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98690 9.97520 0.01170 0.11729 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82050 8.80610 0.01440 0.16352 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91770 12.91170 0.00600 0.04647 摩根東方內需機會基金 18.22000 18.09000 0.13000 0.71863 摩根東方科技基金 31.44000 31.27000 0.17000 0.54365 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 摩根金龍收成基金 21.46000 21.15000 0.31000 1.46572 摩根第一貨幣市場基金 15.13560 15.13500 0.00060 0.00396 摩根絕對日本基金 14.11000 14.22000 -0.11000 -0.77356 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.27000 0.15000 1.22249 摩根新絲路基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 摩根新興35基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 摩根新興日本基金 23.09000 23.34000 -0.25000 -1.07112 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.32140 7.32930 -0.00790 -0.10779 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73600 9.73030 0.00570 0.05858 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52460 9.51440 0.01020 0.10721 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.36890 11.34840 0.02050 0.18064 摩根新興科技基金 52.84000 52.65000 0.19000 0.36087 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73690 8.70790 0.02900 0.33303 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.39740 9.33370 0.06370 0.68247 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83690 8.77860 0.05830 0.66412 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.44460 10.40980 0.03480 0.33430 摩根龍揚基金 32.06000 31.61000 0.45000 1.42360 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.94000 10.78000 0.16000 1.48423 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 摩根環球股票收益基金-累積型 12.03000 11.90000 0.13000 1.09244 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33170 9.36210 -0.03040 -0.32471 摩根總收益組合基金-累積型 11.55870 11.59640 -0.03770 -0.32510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.16000 20.02000 0.14000 0.69930 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61770 12.61720 0.00050 0.00396 鋒裕匯理阿波羅基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.84690 10.84160 0.00530 0.04889 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.57530 10.56040 0.01490 0.14109 聯邦中國龍基金 26.45000 26.36000 0.09000 0.34143 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.58650 12.57080 0.01570 0.12489 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.79530 11.78700 0.00830 0.07042 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75070 10.76860 -0.01790 -0.16622 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35480 10.34160 0.01320 0.12764 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75690 9.75000 0.00690 0.07077 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88600 8.90080 -0.01480 -0.16628 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81620 9.70790 0.10830 1.11559 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13670 10.06450 0.07220 0.71737 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.31750 9.21470 0.10280 1.11561 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61780 9.54930 0.06850 0.71733 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.57950 11.46030 0.11920 1.04011 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43450 11.32250 0.11200 0.98918 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.72570 10.65780 0.06790 0.63709 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68570 10.57660 0.10910 1.03152 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53830 10.43500 0.10330 0.98994 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88490 9.82230 0.06260 0.63733 聯邦金鑽平衡基金 23.45350 23.44190 0.01160 0.04948 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.35870 9.20550 0.15320 1.66422 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.82820 9.70550 0.12270 1.26423 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.30620 9.15390 0.15230 1.66377 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.76060 9.63880 0.12180 1.26364 聯邦貨幣市場基金 13.22670 13.22590 0.00080 0.00605 聯邦精選科技基金 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.89470 16.91780 -0.02310 -0.13654 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.71020 12.57030 0.13990 1.11294 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48980 12.38030 0.10950 0.88447 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87870 11.77440 0.10430 0.88582 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.39950 12.39100 0.00850 0.06860 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.67730 11.70160 -0.02430 -0.20766 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56710 10.55960 0.00750 0.07103 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.77350 8.79140 -0.01790 -0.20361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.73000 35.65000 0.08000 0.22440 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.83000 17.60000 0.23000 1.30682 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.45000 17.21000 0.24000 1.39454 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.31000 16.23000 0.08000 0.49291 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.08000 14.97000 0.11000 0.73480 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.94000 13.81000 0.13000 0.94135 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.90000 13.77000 0.13000 0.94408 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.58000 14.45000 0.13000 0.89965 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.74000 20.50000 0.24000 1.17073 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.61000 0.22000 1.18216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.04000 12.92000 0.12000 0.92879 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.67000 14.51000 0.16000 1.10269 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.63000 15.45000 0.18000 1.16505 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.62000 14.45000 0.17000 1.17647 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.45000 0.17000 1.17647 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.78000 14.61000 0.17000 1.16359 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.65000 12.51000 0.14000 1.11910 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.60000 19.58000 0.02000 0.10215 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.03000 13.96000 0.07000 0.50143 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 聯博貨幣市場基金 15.04080 15.04030 0.00050 0.00332 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.24530 11.24840 -0.00310 -0.02756 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.01410 13.98950 0.02460 0.17585 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58990 7.59190 -0.00200 -0.02634 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.38070 10.36510 0.01560 0.15051 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.69600 10.77350 -0.07750 -0.71936 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.28900 10.26880 0.02020 0.19671 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.35840 10.36450 -0.00610 -0.05885 瀚亞中小型股基金 21.39000 21.37000 0.02000 0.09359 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.60000 12.49000 0.11000 0.88070 瀚亞巴西基金 6.10000 5.99000 0.11000 1.83639 瀚亞外銷基金 40.13000 40.24000 -0.11000 -0.27336 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.43080 11.40750 0.02330 0.20425 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.87850 10.84720 0.03130 0.28855 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.82440 12.81150 0.01290 0.10069 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.88720 10.89770 -0.01050 -0.09635 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.30810 7.29280 0.01530 0.20980 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94630 7.92340 0.02290 0.28902 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.15150 8.14320 0.00830 0.10193 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.09330 7.10000 -0.00670 -0.09437 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.71100 8.70220 0.00880 0.10112 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.98730 8.96850 0.01880 0.20962 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.29150 9.26470 0.02680 0.28927 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07960 9.07050 0.00910 0.10033 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.13000 11.98000 0.15000 1.25209 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.43000 11.28000 0.15000 1.32979 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.29000 11.18000 0.11000 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10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.53000 6.47000 0.06000 0.92736 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 瀚亞亞太基礎建設基金 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.45060 12.40080 0.04980 0.40159 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.62750 14.39640 0.23110 1.60526 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.15240 11.09840 0.05400 0.48656 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.98790 10.96330 0.02460 0.22438 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.80850 12.83710 -0.02860 -0.22279 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.99170 8.95770 0.03400 0.37956 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.94530 9.78800 0.15730 1.60707 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.83880 8.79480 0.04400 0.50030 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.69810 8.67860 0.01950 0.22469 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.35780 9.37970 -0.02190 -0.23348 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.93200 14.93870 -0.00670 -0.04485 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.66400 10.64190 0.02210 0.20767 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.19710 10.16190 0.03520 0.34639 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.61960 12.62530 -0.00570 -0.04515 瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.55000 18.70000 -0.15000 -0.80214 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62850 13.62770 0.00080 0.00587 瀚亞美國高科技基金 29.71000 29.07000 0.64000 2.20158 瀚亞高科技基金 59.51000 59.48000 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8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 21.89000 21.93000 -0.04000 -0.18240 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.01960 14.03880 -0.01920 -0.13676 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19980 9.21240 -0.01260 -0.13677 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.12280 11.07390 0.04890 0.44158 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.01920 11.81870 0.20050 1.69646 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.24460 10.22620 0.01840 0.17993 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.75140 10.78170 -0.03030 -0.28103 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26620 8.22980 0.03640 0.44230 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.39430 8.25420 0.14010 1.69732 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.69790 8.64800 0.04990 0.57701 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.24500 8.23010 0.01490 0.18104 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15080 8.17380 -0.02300 -0.28139 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.21090 14.24620 -0.03530 -0.24779 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.75170 10.77120 -0.01950 -0.18104 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94020 9.94400 -0.00380 -0.03821 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.58740 11.61620 -0.02880 -0.24793 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.27050 10.28910 -0.01860 -0.18077 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.06840 10.09340 -0.02500 -0.24769 瀚亞歐洲基金 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------