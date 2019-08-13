〈香港反送中惡化〉若採「天安門式」鎮壓 香港經濟將大崩壞

香港的危機，似乎正在走向毀滅性的高點。北京政府的態度，讓人不禁想起 1989 年 6 月「天安門事件」，香港的民主抗議人士（實際上是香港的民主），已處於嚴重的危險之中。

中國官方嚴厲警告：有足夠方法平息一切

兩個多月來，由於「反送中條例」，香港的抗議活動越演越烈。中國政府的耐心，也越來越少。

中共駐港軍事指揮官、解放軍駐港部隊司令員陳道祥曾表示：「中國人民解放軍在香港的駐軍，是為了保護國家主權的安全與穩定，並支持香港的繁榮」。

香港當局對此表示認同，國務院港澳事務辦公室主任張曉明更表示：「中國政府有足夠的方法與手段，來平息一切的紛擾」。

兩個月前，中國國防部認為，當年在天安門事件上，做了「對的選擇」，才讓中國社會近年來如此穩定。

但在北京接連警告後，香港抗議者沒有被打倒，反而以越來越大的決心，挑戰北京政府。

「天安門式」鎮壓無法用於香港身上

對於香港而言，「天安門式」鎮壓恐不是最佳解答。

首先，香港的特級警察部隊約 3 萬多人，無法完全應對打擊行動。除了缺乏人力，使用致命武器對平民發射，可能不能被部分香港官員認同。因此，中國將不得不部屬更多解放軍與人民武裝警察進駐香港。

然而，香港將對解放軍視為入侵者，雙方產生的出銅將會導致更多燒亡，顯示「一國兩制」正式結束。中國政府將直接完全控制香港。

但在香港政府「合法」被摧毀後，香港這個城市將完全失控。當年天安門事件，由於人民多倚賴國營企業生活，加上共產黨員眾多，數萬軍隊鎮壓，才發揮效果。

然而，香港與當年天安門背景環境不同，香港大多數的企業，為私營企業與外國廠商，北京難以完全掌控。此外，共產黨的勢力在香港並不足夠，動員組織與黨員的人數，難與天安門時期相比。

香港經濟勢必立刻崩壞

儘管目前香港 GDP 僅佔中國約 3%，然而，香港在金融與法律服務上的繁榮，是將外國資金引入中國的最佳渠道，其意義遠遠超過表面的價值。

目前兩個月的抗爭，負面影響已在香港房地產市場、零售銷售、旅遊人數與飯店入住率顯示出來。7 月香港房屋銷售量年增率下降 21%，房價更重挫 32%。分析師警告，由於政治持續動盪，房價可能在短期內繼續下挫。

若未來北京真的做了最強硬的選擇，大量的外國企業與外國精英勢必出走，中國與世界其他國家之間最重要的經濟橋樑，將立刻崩解。

儘管北京當局可能不想對抗議者低頭，但軍事鎮壓的災難性後果，將不得不使當局再次審慎考慮。