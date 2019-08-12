緯創上半年純益、每股純益雙創6年來新高 EPS 0.8元 本季營運看旺

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (12) 日公布第 2 季財報，稅後純益 12.52 億元，季增 26.51%、年增 95.46%，創 6 年來新高，每股純益 0.44 元，創近 5 年同期新高；而上半年表現亮眼，純益 22.42 億元，年增 44.3%，每股純益 0.8 元，雙創 6 年來新高。

緯創表示，第 2 季受客戶因應美墨關稅提前拉貨，整體營運表現創歷年同期新高，展望下半年，預期筆電出貨將逐月成長，本季表現將優於第 2 季。

緯創第 2 季營收 2055.49 億元，季減 0.32%、年增 8.56%，毛利率 4.98%，季增 0.9 個百分點、年增 0.29 個百分點，營益率 1.53%，季增 0.65 個百分點、年增 0.41 個百分點；稅後純益 12.52 億元，季增 26.51%、年增 95.46%，每股純益 0.44 元。

緯創上半年營收 4117.54 億元，年增 1.3%，毛利率 4.52%，年增 0.36 個百分點，營益率 1.21%，年增 0.23 個百分點，稅後純益 22.42 億元，年增 44.3%，每股純益 0.8 元。

緯創指出，第 2 季主要受季底效應及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，筆電出貨明顯增加，雖然 7 月出貨量下滑，但預期本季進入傳統旺季，出量將逐月往上，展望下半年，預期各產品都可持續成長、加上緯穎 (6669-TW) 挹注營收表現，本季表現將優於第 2 季。

面對美中貿易戰延燒，緯創強調，先前關稅戰爆發時，就已經沙盤推演過各種情況，且緯創在全球都有布局，包含印度、馬來西亞、台灣、歐洲捷克等地都有設廠，若以亞洲地區來看，將會優先以台灣、菲律賓為生產基地考量，但仍將依照客戶需求調整產線布局。

緯創也公布 7 月合併營收達 665.98 億元，月減 14.09%、年增 0.37%，累計今年前 7 月合併營收 4783.52 億元，年增 1.18%。