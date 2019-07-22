緯創除息首日窘貼息 Q3伺服器增溫季增雙位數

緯創 (3231-TW) 今 (22) 日除息交易，每股配發 1.49 元現金股利，除息參考價 23.8 元，早盤以小漲開出，但隨後賣壓出籠，股價紅翻黑，呈現平盤下震盪，除息首日面臨貼息窘境，不過展望本季，緯創表示，預期在客戶需求拉動下，伺服器出貨量仍有雙位數成長，其他產品也可望成長個位數。

緯創表示，6 月受季底效應及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，各產品整體出貨量皆優於預期，因此 6 月在基期相對高的情況下，本月各產品出貨量可能會持平或小幅下滑。

展望本季，緯創表示，本季是傳統產業旺季，市場需求增溫，預期銷量將逐月往上，今年伺服器需求呈現穩定，預期本季出貨量仍可季增雙位數，而其他產品包含 NB、桌機、顯示器方面，也有個位數成長幅度。

CPU 缺貨狀況，緯創表示，目前還是受影響，但本季就會陸續緩解，另外，在全球布局方面，緯創強調所有的既定規劃都在進行中，也會適時因應全球政經局勢變化，調整台灣、美洲、歐洲、捷克、菲律賓、等地的產線配置。

緯創 6 月營收創今年單季新高，達新台幣 775.18 億元，月增 20.23%，主要受季底效應及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，筆電出貨量明顯增加，加上其他產品及緯穎 (6669-TW) 挹注營收表現。