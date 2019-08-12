台灣大重回獲利王寶座 7月EPS 0.43元 前7月2.72元

電信三雄今 (12) 日公布 7 月營收與自結營運結果，其中台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.43 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.35 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.23 元，也是重新拿回電信三雄獲利王寶座，台灣大前 7 個月每股純益 2.72 元，也勝過中華電的 2.53 元及遠傳的 1.58 元。

中華電 7 月營收 167 億元，月減 0.5%，年減 2.6%；營益率 19.7%，月減 1.6 個百分點，年減 0.7 個百分點；EBITDA 62.5 億元，月減 4.4%，年增 1.7%；稅後純益 27.2 億元，月減 13.3%，年減 2.8%；每股純益 0.35 元。

中華電累積前 7 個月營收 1181.4 億元，年減 5.1%；營益率 20.3%，年減 1 個百分點；EBITDA 445.1 億元，年減 1.2%；稅後純益 196.5 億元，年減 8.1%；每股純益 2.53 元。

中華電表示，固網語音營收與行動服務營收，持續受市場競爭、免費通訊軟體影響，另外，行動銷貨收入、網際網路應用加值營收及 MOD 營收小幅增加，但受資通訊專案、標案營收下滑影響，營收相互抵消。

展望 5G 後市，總經理郭水義日前表示，今年資本支出約 290 億元，直到 2022 年後，5G 的資本支出將攀到高峰，目標競標完半年內開台。

台灣大 7 月營收 103.5 億元，月增 5.1%，年增 12.3%；營益率 13.5%，月減 0.7 個百分點，年減 1.7 個百分點；EBITDA 28.12 億元，月增 1.5%，年增 11.2%；稅後純益 11.9 億元，月增 12.2%，年增 10.5%；每股純益 0.43 元。

台灣大累積前 7 月營收 698.4 億元，年增 2.6%；營益率 14.3%，年減 0.9 個百分點；EBITDA 196.48 億元，年增 3.2%；稅後純益 74.7 億元，年減 10.6%；每股純益 2.72 元。

財務長俞若奚表示，台灣大累積前 7 個月營運表現，已達全年財測 61%，其中，momo 電子商務 7 月營收維持高成長動能，年增 32%；電信業務則受惠資訊通訊業務、IDC 雲端服務及 IoT 物聯網表現亮眼，業績年增 8%。

展望後市，台灣大表示，目前公司基本面已漸入佳境，並看好 MOMO 競爭力，近 2 年內難以被業界超越，也將成為營運新動能。

遠傳 7 月營收 67.91 億元，月增 1.8%，年減 3.17%；EBITDA 24.27 億元，月減 1.2%，年增 2.3%；稅後純益 7.43 億元，月增 5.3%，年減 19%；每股純益 0.23 元。

遠傳累積前 7 個月營收 480.36 億元，年減 4.5%；EBITDA 172.97 億元，年增 173%；稅後純益 51.48 億元，年減 14.9%；每股純益 1.58 元。

遠傳表示，受惠政府、大型企業合作案，雲端服務營收年增 476%、物聯網營收年增 53%、資安營收年增 17%，數位服務營收年增 12%，資通訊業務營收年增 95%，整體新經濟營收成長力道強勁。

展望下半年，總經理井琪日前表示，目前先針對佈局 5G 前期進行準備，包括頻譜競標、商轉及網路優化，並擴展新經濟、通訊業務來提升營收成長動能。

至於亞太電 7 月營收 11.41 億元，月增 3.86%，年減 1.75%；累積前 7 個月營收 79.84 億元，年減 5.48%。亞太電日前宣布減資彌補累積虧損，減資比率約 34.45%，後續也將為年底 5G 頻譜競標，進行 150 億元的私募案。