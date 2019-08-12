頎邦營業機密遭前員工竊取跳槽競爭對手 10人遭起訴

高雄地檢署偵辦上櫃公司頎邦科技 (6147-TW) 營業機密遭前員工竊取並跳槽帶到對手公司，檢調今 (12) 日偵結，將原欣寶總經理等前員工共 10 人，依違反營業秘密、背信罪等起訴。

起訴書指出，頎邦與對手公司均是面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板 (COF) 大廠，彼此為競爭關係。

原欣寶公司李姓總經理與黃姓副總經理在 2013 年 5 月間，得知頎邦將在 8 月 1 日併購欣寶，並改名為頎邦南一廠，因主導權旁落而心生不滿，利用職務之便下載最新研發製程，並耗鉅資逾 5.5 億元向日本取得「MCS 蝕刻技術」等營業秘密資料檔案儲存在隨身碟或行動硬碟，再攜至跳槽的對手公司使用。

兩人當時還挖角頎邦南一廠熟知及握有相關蝕刻製程營業秘密的業務部陳姓部經理、研發工程部夏姓部經理等 7 名關鍵技術團隊成員。

起訴書指出，陳姓部經理等 7 人離職前，從頎邦南一廠內部資料伺服器內，下載營業秘密，或存放在個人筆電、雲端資料庫、隨身碟內，或使用公司配發的電子郵件信箱轉寄自私人信箱再加以下載，將營業秘密攜赴對手公司任職。

檢調還查出施姓專業經理為方便日後到新東家任職，於李姓總經理、黃姓副總經理離職後隔天，擅自重製非屬其業務職掌且依欣寶公司規定無權持有的相關營業秘密檔案，數量超過 2.5 萬筆，容量達 3.07 GB。