〈香港反送中惡化〉香港機場關閉 對其商業和經濟衝擊深遠且漫長

由於民眾群聚在香港國際機場舉行重大抗議，香港當局週一 (12 日) 取消了近 200 個航班。對於在這個金融中心經運的企業而言，這是個可怕的消息。

在成千上萬要求民主的抗議者聚集在機場之後，香港當局決定取消所有尚未起飛的航班和入境航班，香港是東亞第三大繁忙的機場，僅於於北京和東京。

幾個月來，抗議活動一直衝擊香港，危機已對香港的經濟產生明顯的影響。部分示威活動以與警察的暴力衝突而告終。

在香港機場的人群週一晚間似乎正在消散。機場發言人告訴《CNN》，機場將於當地時間週二 (13 日) 上午 6 點開始恢復航班。

但取消的航班清楚地提醒了全球企業和城市旅遊業面臨的風險。

去年香港機場有超過 7400 萬乘客出入。它每天處理 1100 個客運和貨運航班，對全球約 200 個目的地提供服務。

香港運輸及房屋局局長陳帆 (Frank Chan) 在 5 月曾表示，機場直接或間接地為香港的國內生產總值 (GDP) 貢獻了 5%。

負責監管航空公司的網站 AirlineRatings.com 總編輯兼總經理 Geoffrey Thomas 說，「對香港而言，這將是一場耗資數千萬美元的災難。」

他說，週一取消航班的直接影響並不是唯一的問題。

他補充指出，「未來幾個月旅客將取消並重新預訂其他航班，以避開香港這個空運樞紐。」

香港是 7 家財富全球 500 強企業的總部所在，包括聯想和長江和記實業 (CK Hutchison) (0001-HK)，它是大企業和主要銀行的區域基地，為半自治法律體系和與中國大陸的緊密聯繫提供支持。

香港美國商會上週表示，不少公司已經表達「暴亂造成的嚴重後果」，包括營收損失、供應鏈中斷和擱置投資。

（圖：AFP）

訪客越少，業務越少

在抗議活動開始之前，香港作為商務旅行中心的地位就已經受到威脅。

根據香港旅遊發展局編製的 2 月報告，更多商務旅客開始搭乘直飛中國大陸的航班，而不再在香港停留。

香港投資公司東亞銀行投資管理公司 CEO Eleanor Wan 說，現在評估週一機場取消航班的經濟影響還為時尚早。

但她補充說，機場關閉將產生「負面的心理影響」，並指出有好幾個國家已經發布了香港的旅遊警告。

她說，「我擔心遊客會越來越少，酒店預訂也會衰退，」她還指出，香港是靠舉辦許多會議來保持其酒店和會議中心繁忙。

目前，當局只表示週一航班受到影響。但即使機場很快重新開放，這座城市的形像也已經受到重創。

航空專家 Thomas 說，「這將嚴重損害其聲譽，需要很長時間才能恢復。」

局勢動盪也可能反而給了競爭對手一些助力。他指出，像新加坡這種作為通往中國和亞洲其他地區的替代門戶，可以從香港問題中受益。

而且，包括上海和深圳在內的中國大陸城市，也正在逐漸開發其自有的重點金融市場。