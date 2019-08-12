群聯Q2純益季減11% EPS 3.96元 近26季低點

快閃記憶體控制晶片廠商群聯 (8299-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，稅後純益 7.81 億元，季減 11.43%，年減 36.81%，每股純益 3.96 元，為 2013 年第 1 季以來新低。上半年稅後純益 16.63 億元，年減 21.48%，每股純益 8.43 元。

群聯第 2 季合併營收 97.83 億元，季增 4.71%，年減 5.29%，營益率 10.9%，季減 0.53 個百分點，年減 1.4 個百分點；稅後純益 7.81 億元，季減 11.43%，年減 36.81%，每股純益 3.96 元。

群聯上半年合併營收 191.26 億元，年減 2.97%，營益率 11.15%，年減 0.62 個百分點；稅後純益 16.63 億元，年減 21.48%，每股純益 8.43 元。

群聯董事長潘健成指出，第 2 季營業費用季增 8%，主因持續投資次世代 Flash 控制晶片，包括採用 12 奈米高階製程設計的 UFS 與 PCIe Gen4 晶片等，透過投資高階製程，拉高進入門檻，並擴大與對手差距。

相較上季，群聯第 2 季認列業外投資損失金額逐步減少，顯示手機市場回溫，群聯認列金士頓電子 (KSI) 投資損益約 1.48 億元，影響第 2 季每股純益約 0.75 元，排除此業外認列損失，本業營運穩健。

與去年同期總出貨量相較，群聯第 2 季記憶體模組成長近 27%，SSD 及 eMMC 成品成長近 62%，顯示第 2 季 NAND 市價逐漸回穩，帶動客戶端因應下半年旺季需求而陸續備貨，不再等價跌，符合先前預期。