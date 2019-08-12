上半年受雇員工總薪資平均近57K 年增幅創3年低點

主計總處今 (12) 日公布上半年全體受僱員工經常性薪資平均為 41668 元，年增 2.32%，總薪資平均為 56870 元，年增 1.61%，增幅是 3 年來同期新低，主計處指出，廠商今年發放績效獎金的態度沒有往年積極。

主計處認為，勞動市場指標已可看到景氣擴張趨緩跡象，但後續仍需繼續關注其他指標，判斷程度是否擴大。

上半年全體受僱員工經常性薪資在剔除物價因素後，實質經常性薪資 40743 元，年增 1.75%，雖是近年來高點，仍不及 2004 年水準；而實質總薪資 55608 元，年增 1.04%。

主計總處進一步指出，上半年本國全時員工與全體受僱員工總薪資差距 3223 元，就行業別觀察，製造業因僱用較多外籍勞工，兩者差距 5026 元，居各業之冠，住宿及餐飲業因部分工時受僱員工占比較高，差距也達 4013 元。

而上半年受僱員工人數平均為 793.3 萬人，年增 9.3 萬人或 1.18%，其中工業部門增加 0.70%，服務業部門也增 1.54%。

就行業別觀察，製造業年增 1.7 萬人，其中機械設備製造業增加 4000 人，惟電子零組件製造業減少 3000 人；另醫療保健業增加 1 萬 3000 人，零售業、支援服務業均增 1 萬人。