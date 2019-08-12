台股單腳反轉? 打第2腳? 這回看「44」

台股上周國家隊演出漂亮的救援年線，並在「88 節」一口氣完成 3 個「88」的止跌任務，成功守住年線，並暫時在 10180 打出單腳。台股後續演出單腳反轉，繼續強彈？或是要打第二隻腳？ 這回的關鍵尾數要看「44」！關鍵點位為 10444、10488 與 10524 點。

國家隊成功守住年線後，要成功站穩 10500 點關卡，必須站穩 10524 點，在 10600 點關卡前，還必須突破 10549 與 10582 等 2 個壓力點。但如攻勢暫歇，最好能守住 10488 與 10444 點，否則壓回打第二腳的機率大增。如 10444 點未能挺住，下方須提防回測 10423、10405 以及 10388、10344 等位置，而台指期與大盤的逆價差正持續收斂中。

國際財經產業訊息部分，依舊紛紛擾擾，尤其是美中貿易戰與半導體族群產業相關的訊息，仍將持續干擾台股。不過台股上周的表現，似有逐漸走出自己的路意味，關鍵仍在國家隊與外資的態度。而投資人可觀察新台幣匯率表現，如新台幣匯率能夠穩住，台股也可望穩住陣腳，年線保衛戰暫時為國家隊底線。如果外資買盤回頭，新台幣匯率必然也不再續貶，甚至有可能反彈小升，台股續彈也有望。

進入台股半年報公布最後期限倒數 2 天，投資人最重要的仍是「聽其言、觀其行」，法人與大咖對於第三季與下半年展望的關注程度，將遠大於第二季財報的表現! 在台股初見反彈之際，仍建議選擇仍為多方趨勢個股佈局，空方反彈爆量則切勿急於追高! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)