南海衝突隱憂？金價破千五大關

一週回顧及表現

成熟市場

1. 兩黨達成協議暫停美國債務上限直到明年大選過後；IMF 上週五發布報告稱，如果美對中餘下商品關稅提高到 25%，中國接下來一年經濟成長將降低 0.8%，並且全球將有顯著的負面溢出效應，中美貿易衝突升級，令美股上週下跌 0.46%；

2. 同屬義大利執政聯盟的政黨，8 日對總理孔蒂發起不信任投票，引起政治不確定性升高，歐洲股市下跌 1.26%。

新興市場

1. 美國白宮暗示中國購買美國產品有助關稅談判，然而中國強硬回應認為美國態度反覆，目前沒有談判的實質意義；另外，美將中國列為匯率操縱國，並將與 IMF 接洽以消除不公平競爭，中國股市大跌 3.19%；

2. 拉丁美洲股市在個股利多消息下，不跌反漲；印度央行 7 日宣布降息 35 個基點，為今年以來第四度降息，印度股市上漲 1.25%。

債券市場

1. 隨著貿易戰一再升溫，美國 10 年期政府債券殖利率下滑至 1.75%，與 3 個月期殖利率利差大幅擴大，美國政府債券指數價格上漲 0.15%，美國投資等級債券也上漲 0.05%；

2. 上週新興市場多個國家宣布降息，包含泰國、印度和紐西蘭央行，紐西蘭儲備銀行行長 Adrian Orre 更在新聞發布會上表示，未來還會繼續降息，甚至不排除負利率，新興國家央行降息潮帶動新興市場主權債上漲 1.12%。

原物料、匯率

1. 美國原油庫存上升，加上經濟不確定性影響之下，油價受到重挫，沙國已與其他產油國討論遏制油價下跌的選項；

2. 市場避險情緒激增，加上本週許多國家降息，推升金價突破 1,500 元，單週上漲 3.59%。

資料來源: Bloomberg, 2019/08/12（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/09）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/08/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/09）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國指控中國操縱匯率

美國財政部將中國列為匯率操縱國，但從近期人民幣貶值幅度來看，中國只是跟隨其他新興市場貨幣走弱，在貿易盈餘減少且勞務帳赤字龐大下，人民幣未來仍有貶值壓力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/8。

2. 印度與巴基斯坦衝突

印度廢除賦與查摩與喀什米爾省獨立地位的憲法第 370 條，並派軍隊前往這兩個省份，引起巴基斯坦與中國不滿，更傳出巴基斯坦與印度軍隊展開小規模交火。

資料來源：時代雜誌、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/8。

3. 金價升破每盎司 1,500 美元大關

黃金價格升破每盎司 1,500 美元的關卡，且從去年底以來，在美元指數維持強勢的情形下，黃金一路走高，顯示各國貨幣的實質購買力全面下降。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/8。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/8。

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